¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¡¢¥Ç¥«¥È¥í¥ó¤È¤Î²è´üÅª¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯É½
2026Ç¯1·î21Æü - ¹ñºÝ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIVB¡Ë¤Î¾¦¶ÈÉôÌç¤È¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀ®Ä¹¤ª¤è¤Ó¡¡¥Õ¥¡¥óÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤òÃ´¤¦¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¡ÊVolleyball World¡Ë ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥«¥È¥í¥ó¡ÊDECATHLON¡Ë ¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÄù·ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ÎÇ¯´Ö¹ñºÝÂç²ñ¤ÎºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°¡Ê Volleyball Nations League¡¢°Ê²¼VNL¡Ë ¤ò¼´¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î½é¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Î·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î¤è¤ê¡¢¥Ç¥«¥È¥í¥ó¤Ï¡¢VNL¸ø¼°¤Î¸ÂÄê¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢VNL³«ºÅÅÔ»Ô¤Ë½êºß¤¹¤ë°ìÉô¤Î¥Ç¥«¥È¥í¥óÅ¹ÊÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¡¢VNL¤Î³«ºÅ¹ñ¤ª¤è¤Ó»²²Ã¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
*ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÅ¸³«»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºßÄ´À°Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥«¥È¥í¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëE¥³¥Þー¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÅ¹Æ¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥Ç¥«¥È¥í¥ó¤¬¶áÇ¯¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÊ¬Ìî¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬·Ç¤²¤ëÄ¹´üÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¸ø¼°VNL¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¡ー¥Ä¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë´ØÏ¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç²ñ¤Î¥Áー¥à¡¢Áª¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÂç²ñ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥óÂÎ¸³¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È»Üºö¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¥Ç¥«¥È¥í¥ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ÇÅý¹çÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢·î´Ö¿ôÀéËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥êー¥Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤êVNL¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÂç·¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼çÍ×¶¥µ»¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹´üÅª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥«¥È¥í¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢VNL¤¬´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤ÎµÏ¿¹¹¿·¡¢ÊüÁ÷µ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¶¥µ»»²²ÃÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¼çÆ³¤ÎÊ¸²½¤ò»ý¤Ä¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥«¥È¥í¥ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Î¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤â¡¢ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É CEO ¥¦ー¥´¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥·»á ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢VNL¤ª¤è¤Ó¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤«¤Ä¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä·ÀÌó¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥«¥È¥í¥ó¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ÏÅö½é¤«¤éÌÀ³Î¤Ç¤·¤¿¡£
¶¥µ»¤ÎÈ¯Å¸¤È¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀ®Ä¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥ê¥Æー¥ë¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢VNL¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤ê¶á¤¤Â¸ºß¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢À¤³¦¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥Ç¥«¥È¥í¥ó ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥êー¥Àー¡¿¥°¥ì¥´¥êー¡¦¥ô¥©¥ë¥Ô»á ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î¥×¥ìー¥äー¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Ç¥«¥È¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¾ðÇ®¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VNL¤Î¸ø¼°¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬Åª¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌçÀ¤È³×¿·ÎÏ¤ò¡¢ºÇ¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¸¢°Ò¤¢¤ë¹ñºÝ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç²ñ¤Î°ì¤Ä¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
VNL¤ò¥Ç¥«¥È¥í¥ó¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÈ¯Å¸¤È³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIVB¡Ë¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¢¤ëCVC¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ë¤è¤ë¾¦¶È¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¶¥µ»¤Î³×¿·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¼çÍ×¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ ¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥«¥È¥í¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥«¥È¥í¥ó¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1976Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢À¤³¦101,100¿Í°Ê¾å¤Î¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È1,817Å¹ÊÞ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤È²ÁÃÍ¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥«¥È¥í¥ó¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ https://www.decathlon.co.jp/