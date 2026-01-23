¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ²ßÊª¤ÎÇ³Ìý¥µー¥Á¥ãー¥¸¤ò¿½ÀÁ
ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò
2026Ç¯1·î23Æü
¡¡JAL¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÈ¯¹ñºÝ²ßÊªÇ³Ìý¥µー¥Á¥ãー¥¸¤ò¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ø¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ð½à¤È¤Ê¤ë2025Ç¯12·î¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬1¥Ð¥ì¥ë¤¢¤¿¤ê84.90ÊÆ¥É¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ç³Ìý»ØÉ¸²Á³Ê¤ò¡Ö80.00°Ê¾å85.00Ì¤Ëþ¡×¤È¤·¡¢¥µー¥Á¥ãー¥¸³Û¤Ï1kg¤¢¤¿¤ê56±ß¡ÊÊÆ½£¡¦²¤½£¤Ê¤É±óµ÷Î¥Ï©Àþ¡Ë¡¢34±ß¡Ê¥¢¥¸¥¢±óµ÷Î¥Ï©Àþ¡Ë¡¢30±ß¡Ê¥¢¥¸¥¢¶áµ÷Î¥Ï©Àþ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡JAL¤ÏÆüËÜÈ¯¹ñºÝ²ßÊªÇ³Ìý¥µー¥Á¥ãー¥¸¤Î²þÄê»þ´ü¤òÇ¯12²ó¡ÊËè·î¡Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢³Æ·î¤Î²ßÊªÇ³Ìý¥µー¥Á¥ãー¥¸³Û¤Ï¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤ë¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³Ìý¡Ê¥±¥í¥·¥ó¡Ë²Á³Ê¤ÎÁ°¡¹·î¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¡×¤òÇ³Ìý»ØÉ¸²Á³Ê¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯4·î¤è¤êÆ³Æþ¤·¤¿°Ê²¼¥Æー¥Ö¥ë¤Ë½¾¤¤¥µー¥Á¥ãー¥¸³Û¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
²ßÊªÇ³Ìý¥µー¥Á¥ãー¥¸¥Æー¥Ö¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï²ßÊª1kg¤¢¤¿¤ê¡Ë
°Ê¾å