¥Ð¥ó¥³¥¯¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë»É¤·»Ò½¸ÃÄ¡ÖWINWINWIN¡×¤ÈFreada¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
Freada¤¬¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë»É¤·»Ò½¸ÃÄ¡ÖWINWINWIN¡×¤È½é¤Î¶¨¶È´ë²è¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¾®³Þ¸¶¤¬¸½ÃÏ¤Ç1ÅÀ¤º¤Ä¥Ï¥ó¥É¥Ô¥Ã¥¯¤·¤¿¸ÅÃå¤Ë¡¢¡ÖWINWINWIN¡×¤Ë¤è¤ë¼ê»É½«¤ò»Ü¤·¤¿Á´6·¿¤Î1ÅÀÊª¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¤¹¤Ù¤Æ¼õÃíÈÎÇä¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¤È¶öÁ³À¤¬¸òº¹¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê»î¤ß¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
WINWINWIN¡Ê¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¡Ë¤È¤Ï
¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢¥â¥óÂ²¤ä¥«¥ì¥óÂ²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌ±Â²Ê¸²½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»É½«¤ÏÀÎ¤«¤é¿È¶á¤Ê¼ê»Å»ö¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÆü¾ïÃå¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤º¡¢ÉñÍÙ°áÁõ¤äµ·¼°Éþ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»É½«Ê¸²½¤ò¡¢¤¤¤Þ¤Î´¶À¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡ÖWINWINWIN¡×¡£ Ì±Â²°áÁõ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ê¤ÇË¥¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¸½Âå¤ÎÉþ¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤¬Freada¤È½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£ ¸ÅÃå¤ÎÎ´À¹¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¾®³Þ¸¶¤¬°ìÅÀ¤º¤Ä¸ÅÃå¤ò¥Ï¥ó¥É¥Ô¥Ã¥¯¤·¡¢Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿Á´6·¿¤ò¼õÃíÀ¸»º¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼ê»É½«¤Î¤¿¤á¡¢¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤¬¾¯¤·¤º¤Ä°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ÄÂÎº¹¤â¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ITEM
¥Ï¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á_¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È \99,000(tax in)
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿°ìÃå¡£ ¸ªÉý¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤ä¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¤É¤³¤«¡È¤¤¤Ê¤¿¤¤¡É¶õµ¤¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤Þ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ë¥à¤ÎÉ½¾ð¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸À®¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¿¿¤ÃÇò¤Î»É½«»å¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤¨¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£ ¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤ÎÊý¤Ë¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤°ìÃå¡£ ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³Î¤«¤Ê°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á_¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä \88,000(tax in)
Æ±¥·¥êー¥º¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡£50Ç¯Âå¤Î¥ïー¥¯¥Ç¥Ë¥à¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥¿¥ó¥Õ¥é¥¤»ÅÍÍ¡£½Õ¤é¤·¤¤Ã¸¤¤¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¤Ë»É½«»å¤¬±Ç¤¨¡¢²Ã¹©¤Ç»Ü¤·¤¿¥Ü¥í´¶¤¬±ü¹Ô¤¤ò±é½Ð¡£
¥Ò¥Ã¥×¼þ¤ê¤Þ¤ÇìÔÂô¤Ë»Ü¤·¤¿»É½«¤Ï°µ´¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¤¹¡£ÌµÃÏ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á_¥ß¥ê¥¿¥êー¥·¥ã¥ÄÌÂºÌ \88,000(tax in)
¥ß¥ê¥¿¥êー¥·¥ã¥Ä¤ÎÊÁ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ç»É½«¤òÉÁ¤Â¤·¤¿°ìÃå¡£ ¥Ç¥Ë¥à¥·¥êー¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤àÀ¸À®¤ê¤Î»É½«»å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥¤¥¨¥íー¤òº¹¤·¿§¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Á°Î©¤Æ¤Ë¤Ï»°³ÑÊ¸ÍÍ¤òÇÛÃÖ¡£¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£ Á´ÂÎ¤Ï¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ ¥¸¥§¥ó¥Àー¤òÌä¤ï¤º¡¢ÃËÀ¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á_¥ß¥ê¥¿¥êー¥·¥ã¥ÄÌµÃÏ \88,000(tax in)
ÌµÃÏ¤Î¥ß¥ê¥¿¥êー¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¥¸¥ã¥ó¥Ñー¡ÊÄÌ¾Î¥Ù¥È¥¸¥ã¥ó¡Ë¤ÎÇØ·Ê¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿»É½«¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ù¥È¥¸¥ã¥ó¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè»þ¤Ë¸½ÃÏ¤ØÃóÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î»ÅÎ©¤Æ²°¤Ë¥ªー¥Àー¤·¡¢µ¢¹ñ»þ¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿»É½«Æþ¤ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤³¤È¡£ ¸×¤äÎ¶¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÃÏ¿Þ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¤òÂçÃÀ¤Ë»É½«¤·¤¿¤½¤ì¤é¤Ï¡¢Åö»þ¤Îµ²±¤äÅÚÃÏ¤Î¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ù¥È¥Ê¥àÃÏ¿Þ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê»É½«¤ÇÉ½¸½¡£ ¥ß¥ê¥¿¥êー¥¦¥§¥¢¤È¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¸òº¹¤¹¤ëÇØ·Ê¤ò¡¢¥·¥ã¥Ä¤È¤¤¤¦Æü¾ïÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼çÄ¥¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤°ìÃå¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Á´ÂÎ¤Ï¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¸¥§¥ó¥Àー¤òÌä¤ï¤º¡¢ÃËÀ¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á_¥ß¥ê¥¿¥êー¥Ñ¥ó¥Ä \88,000(tax in)
Æ±¥·¥êー¥º¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÈËÜÍè¤Ê¤é¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢¤Ò¤Í¤ê¤Î¸ú¤¤¤¿°ìËÜ¡£¥ß¥ê¥¿¥êー¤ä¥¹ー¥Ù¥Ë¥¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÊ¸Ì®¤ò¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¿¥ó¥Õ¥é¥¤»ÅÍÍ¤Ë¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÄ´Àá²ÄÇ½¤Ê¥¿¥ÖÉÕ¤¡£¥Ò¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÇÛ¤·¡¢¿þ¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£É¨¤Ë¥¿¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¡¢¥Ð¥ëー¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ Á´ÂÎ¤Ï¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¸¥§¥ó¥Àー¤òÌä¤ï¤º¡¢ÃËÀ¤Ë¤â¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á_¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥È¥Ã¥× \88,000(tax in)
¶ßÉÕ¤¤Î¥·¥çー¥È¾æ¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Ë¡¢¾Ý·ÁÊ¸»ú¤ä¾®²Ö¡¢½½»ú²Í¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»É½«¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£ Â¿ÍÍ¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÉ½¾ð¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹ÅÙ´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¸¥Ã¥×¤¬ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤·¤«ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤â¡¢¸ÅÃå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°¦ÕÈ¤¢¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¡£
¤â¤È¤â¤È»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»É½«¤ä¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤È¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤¿¥Ï¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬¸òº¹¤¹¤ëÉ½¾ð¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£ ¤ä¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ïº£¤Îµ¤Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£
¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤ÃËÀ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÃå¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¼õÃíÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼µ¤Î´ü´Ö¡¦¾ì½ê¤Ë¤Æ¡¢¥ªー¥Àー¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚONLINE¡Û
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDaytona Park¡×
1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é :
¡ÚÅ¹Æ¬¡Ê¸½ÊªÅ¸¼¨¡Ë¡Û
¼ÂºÝ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢»îÃå¤·¤Æ¤«¤é¥ªー¥Àー¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
FREAK'S STORE¾ÅÆî¡§1/20(²Ð)～2/1(Æü)
FREAK'S STORE ELM¸Þ½êÀî¸¶¡§2/4(¿å)～2/8(Æü)
FREAK'S STORE½ÂÃ«¡§2/11(¿å)～2/17(²Ð)
FREAK'S STOREµþÅÔ¡§2/21(ÅÚ)～3/1(Æü)
ÆüÄø¤Ê¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.instagram.com/freada__official/
¡Ú¤ªÅÏ¤·»þ´ü¡Û
¾¦ÉÊ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï3·îÃæ½ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃí°ÕÅÀ¡Û
»É½«¤Î³¨ÊÁ¤Ï¼Ì¿¿¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¿¦¿Í°ì¿Í¤¬°ìÃå¤¹¤Ù¤Æ¤òË¥¤¤¾å¤²¤ë»ÅÍÍ¡Ê¹©Äø¤´¤È¤ÎÊ¬¶È¤Ê¤·¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷¹ç¤¤¤äÉ½¾ð¤Ë¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÆó¤Ä¤È¤Ê¤¤¡ÖËÜÊª¤Î°ìÅÀÊª¡×¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Freada¡Ê¥Õ¥êー¥À¡Ë
¥á¥¥·¥³¤Î½÷À²è²ÈFrida Kahlo(¥Õ¥êー¥À¡¦¥«ー¥í)¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¡¢¥á¥¥·¥³¤é¤·¤¤¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§¹ç¤¤¤äÊÁ¤È¡¢¸ÅÃå¤ò¸¶·¿¤È¤·¤¿¥ß¥ê¥¿¥êーÍ×ÁÇ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿FREAK'S STORE¤Î¥Ï¥¦¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·Á¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ç¡¢Ãå¤¢¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹¤¤»þ´üÃå¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡¦Freada ¸ø¼°Instagram @freada_¡²official
¡¦Freada¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖDaytona Park¡×https://www.daytona-park.com/shop/freada/