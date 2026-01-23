ÀëÅÁ²ñµÄ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¾·ÂÔ¤¹¤ëÂç¼ê»ö¶È²ñ¼Ò¡¦¥Õ¥©ー¥é¥àÅÐÃÅ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£·èºÛ¼Ô150Ì¾¤È°ìÅÙ¤Ë¸òÎ®²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñ¥¹¡×»ÄÀÊ¤ï¤º¤«¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ ÃÒºÈ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î17Æü¡¦18Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¹ÊóÎÎ°è¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKAIGI GROUP ¥Õ¥©ー¥é¥à¡×Æâ¤Ë¤Æ¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤ä¾·ÂÔ¥Ö¥é¥ó¥É´ë¶È¤Î·èºÛ¼Ô¤éÌó150Ì¾¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñ¥¹¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÀÊ¤ï¤º¤«7ÏÈ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ñ¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·èºÛ¼Ô150Ì¾¤È°ìÅÙ¤Ë¸òÎ®²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñ¥¹¡×¤È¤Ï
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñ¥¹¡×¤Ï¡¢2·î17Æü(²Ð)Ìë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ø¤Î»²²Ã¸¢Íø¤Ç¤¹¡£ÅÐÃÅ¼Ô¡¦¾·ÂÔ´ë¶È¤ò´Þ¤àÌó150Ì¾¤Î·èºÛ¼Ô¥¯¥é¥¹¤È¡¢Ä¾ÀÜÌ¾»É¸ò´¹¡¦ÂÐÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î±Ä¶È³èÆ°¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¹½ÃÛ¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¹ÊóÀÕÇ¤¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òµá¤á¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏKAIGI GROUP¤¬¼çºÅ¤·¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¡¢Ì£¤ÎÁÇ¡¢Åì¥ì¤Ê¤ÉÂç¼ê´ë¶È¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
☑️¤ªµÞ¤®¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñ¥¹¡×¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
- ³«ºÅÄ¾Á°¡ª2·î17Æü(²Ð)18:00～19:00¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
- °Õ»×·èÄê¼Ô¤È¤Î¥ê¥¢¥ëÀÜÅÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëº£¡¢ÂÐÌÌ¸òÎ®¤Î²ÁÃÍ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
- »ÄÀÊ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´¸¡Æ¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
☑️¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñ¥¹¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- ÅÐÃÅ¼Ô´Þ¤àÂç¼ê´ë¶È¤Î·èºÛ¼Ô150Ì¾¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ë
- °ìÌë¸Â¤ê¤Î¸ÂÄê¥Ñー¥Æ¥£ー·Á¼°¤Ç³«ºÅ
- ÄÌ¾ï¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬²ÄÇ½
☑️¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¹ÊóÎÎ°è¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- Âç¼ê´ë¶È¤Î·èºÛ¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤¤Êý
- ±Ä¶È¤äÄó°Æ³èÆ°¤Î¥êー¥É³ÍÆÀ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëË¡¿ÍÃ´Åö¼Ô
¢ã¾¦ÉÊ³µÍ×¢ä
¥Ñ¥¹Ì¾¾Î¡§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñ¥¹
¥Ñ¥¹ÆâÍÆ¡§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ø¤Î»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á¡¡¡¡³Ê¡§350,000±ß ÀÇÈ´ ¡÷1Ì¾
¡ÚKAIGI GROUP ¥Õ¥©ー¥é¥à ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÃÅµ ¤ò¸ø³«Ãæ¡ª¡Û
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñ¥¹¤´¸¡Æ¤¼Ô¸þ¤±
»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/kaigi_group_forum2602/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=event_pr&utm_id=event_25121714)¤Î¹Ö±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¾åÉô¤Î¡Ö1ÆüÌÜ ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã¡ÖKAIGI GROUP ¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î³µÍ×¢ä
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯ 2·î17Æü(²Ð)18:00～19:00
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§TODA HALL & CONFERENCE TOKYO¡ÊJRÅìµþ±ØÈ¬½Å½§Ãæ±û¸ý¤«¤éÅÌÊâ£·Ê¬¡¢¶äºÂÀþµþ¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ£³Ê¬¡£¡Ë
¿½¹þ´ü¸Â¡§2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59 ÄùÀÚ
¡Ú»ÄÀÊ¤ï¤º¤«!!¡Û
KAIGI GROUP ¥Õ¥©ー¥é¥à ÆÃÀß¥µ¥¤¥È ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø»ÄÀÊ¿ô¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
²¾²¡¤µ¤¨¡¦¤ª¿½¹þ¤ß´õË¾¤Î¤´Ï¢Íí¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë!!!
¢¡KAIGI GROUP ¥Õ¥©ー¥é¥à ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/kaigi_group_forum2602/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=event_pr&utm_id=event_25121714)
¢£ÀëÅÁ²ñµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ¤Ï1954Ç¯ÁÏ´©¤Î·î´©¡ØÀëÅÁ²ñµÄ¡Ù¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢½ÐÈÇ¡¢¶µ°é¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢¥ïー¥É¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î´©¡ØÀëÅÁ²ñµÄ¡Ù¡ØÈÎÂ¥²ñµÄ¡Ù¡Ø¹Êó²ñµÄ¡Ù¡Ø¥Ö¥ìー¥ó¡Ù¡Ø´Ä¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀìÌç»ï¤ÎÈ¯¹Ô¤ä¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAdverTimes.¡×¡Ö´Ä¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦´Ä¶¤Ë¤«¤«¤ï¤ëºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¼ÂÁ©ÃÎ¤òÈ¯¿®¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç¯´ÖÌó10Ëü¿Í¤¬¼õ¹Ö¤¹¤ë¹ÖºÂ¡¦¸¦½¤¤òÄó¶¡¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÀëÅÁ²ñµÄ¥Õ¥©ー¥é¥à»öÌ³¶É
¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü9:00～18:00¡Ê·î～¶â¡Ë¡¡
¥áー¥ë¡§forum@sendenkaigi.com
URL¡§https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/kaigi_group_forum2602/(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/kaigi_group_forum2602/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=event_pr&utm_id=event_25121714)