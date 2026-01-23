AI»þÂå¤Î¿·¹ñºÝµ¬³Ê¡ÖISO 42001(AIMS)¡×¤È¤Ï¡©¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëAI¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª¡Ê2025Ç¯12·î³«ºÅ¡ËÆ°²è¥»¥ß¥ÊーÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²ñ¼Ò¤Î¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§Ãæ¹¯Æó)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñºÝµ¬³ÊISO42001¡ÊAI¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àÇ§¾Ú¡Ë¥»¥ß¥Êー¡×¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²èÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Æ°²è»ëÄ°¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://www.optima-solutions.co.jp/news/aims_video_20251225/
¡Ú³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¡Û
¢¡¡ÊÂè°ìÉô¡ËÀ¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤È¡¢À¤³¦¤¬µÞ¤¤¤À¡Ö¥ëー¥ëºî¤ê¡×¤ÎÇØ·Ê
¡¦À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¦À¸À®AI¤ò¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ÈÂÐºö
¡¦AI¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÉ¬Í×À
¡¦ISO42001¡ÊAIMS¡Ë¤Î³µÍ×
¢¡¡ÊÂèÆóÉô¡ËISO42001¤Ë´ð¤Å¤¯AIMS¤Î¹½ÃÛÊýË¡
¡¦ISO42001µ¬³Ê¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«
¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤ÊAIMSÊ¸½ñ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Ù¤¤«
¡¦AIMS¹½ÃÛ¤Î7¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡¦AI¥ê¥¹¥¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤È¤Ï
¡Ú¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡Û
2022Ç¯Ëö¤ÎChatGPT¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢Æü¿Ê·îÊâ¤Ç¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢AI¤ÏÍÍ¡¹¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó³èÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤òÊÑ¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢AI¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤Ë¤ÏÎÑÍý¡¢°ÂÁ´À¡¢Ë¡Åª¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¡¢AI¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¤¬
¡ÖISO 42001¡ÊAIMS¡áAI¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àÇ§¾Ú¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
ISO 42001¡ÊAIMS¡Ë¤Ï¡¢AI¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÍøÍÑ¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢
¸ÜµÒ¤ä¼Ò²ñ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¡¢¿ë¤ËISO42001¡ÊAIMS¡Ë¤Î¿³ºº¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤âISO42001¡ÊAIMS¡Ë¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë
ËÜ³ÊÅª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢AI¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥»¥ß¥Êー¤ò
2025Ç¯12·î¤Ë¥ê¥âー¥È³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤ÎÆ°²è¤ò¡¢³§ÍÍ¤ËÆ°²è¥»¥ß¥Êー¤Î·Á¼°¤ÇÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥ÊーÁ´ÊÔ¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢»ñÎÁ¤â¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ISO 42001¡ÊAIMSÇ§¾Ú¡Ë¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¡¦ISO42001¡ÊAIMSÇ§¾Ú¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦¼ÒÆâ¤ÎÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤
¡¦ISMS¡ÊISO27001¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦¸½ÃÊ³¬¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡ÚÆ°²èÁ´ÊÔ»ëÄ°¿½¤·¹þ¤ß¡Û
https://www.optima-solutions.co.jp/news/aims_video_20251225/
Äù¤áÀÚ¤ê¡§¿ï»þ
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§AIMS¼èÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÌò°÷¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý
¢¨Æ±¶È¼ÔÍÍ¡¢¸Ä¿Í¡¢»Î¶È»öÌ³½ê¤ÎÊý¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¹Ö»Õ¡Û
¹Ö»Õ¡§¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥¶¥à¥é¥¤Ãæ¹¯Æó
¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥¶¥à¥é¥¤Ãæ¹¯Æó¡Ê¤Ê¤«¤³¤¦¤¸¡Ë
¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò
¥½¥Ëー½Ð¿È
¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀìÌç²È
¡Ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¡¦ISMS¡Ë
¡¡
¹Ö»Õ¡§±óÆ£Ä«±Ê
±óÆ£Ä«±Ê¡Ê¤¨¤ó¤É¤¦¤È¤â¤Ê¤¬¡Ë
¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
¼èÄùÌò¡¦¥·¥Ë¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡
¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯½Ð¿È
¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¡¢ISMS¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤¢¤ê
¡Ö¾ðÊó¤Î¿·ÁªÁÈ¡×¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþËÜ¼Ò
½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶1ÃúÌÜ18-6 ¥¯¥í¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¹¬Ä®5³¬
Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ1ÃúÌÜ11-4-923 Âçºå±ØÁ°Âè4¥Ó¥ë9³¬
Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É5ÃúÌÜ26-39 GS±É¥Ó¥ë3³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¡¿¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥µー¥Ó¥¹
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò Ãæ ¹¯Æó
ÀßÎ© ¡§ 2005Ç¯3·î
»ñËÜ¶â ¡§ 1,000Ëü±ß
URL ¡§ https://www.optima-solutions.co.jp/