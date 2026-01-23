WAIJ¡¢¡ÖTechGALA Japan 2026¡×¤Ë¤Æ½÷À¡ßAI¡ß¥Îー¥³ー¥É¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍWomen AI Initiative Japan¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Ô¢ËÜ ÃÎÎ¤¡¢°Ê²¼¡§WAIJ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTechGALA Japan 2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½÷À¸þ¤±¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÊë¤é¤·¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡§AI¡ß¥Îー¥³ー¥É¤ÇÁÏ¤ëÌ¤Íè¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥ÉAI¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÆü¾ï¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Êµ¤¤Å¤¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤ò¾¯¤·³Ú¤Ë¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥¢¥×¥ê¤òÀ©ºî¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://event2026.techgala.jp/module/booth/373489/365741
¢£ ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀìÌçÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¤¬¡¢¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ë¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¯¤Ë¤Ç¤â³«¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÆñ¤·¤½¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢²È»ö¤ä°é»ù¡¢»Å»ö¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÏËÜÍè¡¢À¸³è¤ò»Ù¤¨¡¢ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤ËÂÎ´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³è¼Ô»ëÅÀ¡×¤Ç¤ÎAI³èÍÑ»öÎã¤ä¡¢¿È¶á¤Ê²ÝÂê¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤ÊÎã¤¬¡¢¤Þ¤À¼Ò²ñ¤Ë½½Ê¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Ãê¾ÝÅª¤Êµ»½ÑÏÀ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÉÔÊØ¤ä¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Îー¥³ー¥ÉAI¥Äー¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ²ò·èºö¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëÁÏÂ¤¤ÎÆ»¶ñ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³µÍ×
¥Æー¥Þ¡§Êë¤é¤·¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡§AI¡ß¥Îー¥³ー¥É¤ÇÁÏ¤ëÌ¤Íè ～½÷À¸þ¤±¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×～
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë16:50～17:35
²ñ¾ì¡§¥Þ¥Ä¥¶¥«¥ä¥Ûー¥ë¡Ê¾¾ºä²°Ì¾¸Å²°Å¹Æâ¡Ë
·Á¼°¡§¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
¡¦Ô¢ËÜ ÃÎÎ¤¡ÊWAIJÂåÉ½Íý»ö¡¿¥·¥ó¥·¥¢¥êー³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¦¹¬Àî è½»Ò¡Ê¥·¥ó¥·¥¢¥êー³ô¼°²ñ¼Ò À¸À®AI¹Ö»Õ¡¦¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¢£ TechGALA Japan 2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TechGALA Japan 2026¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ò¥êー¥É¤¹¤ë³ÆÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¼Ò²ñÁÏÂ¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸Ì®¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤¬¸Ø¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢ºàÎÁ¹©³Ø¡¢±§Ãè»º¶È¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÃ¼ÎÎ°è¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤ë»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë´ë¶ÈÅ¸¼¨¥Öー¥¹¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô ±ÉÃÏ¶è¡¦ÄáÉñÃÏ¶è
¼çºÅ¡§Central Japan Startup Ecosystem Consortium
¡ÊÃæÉô·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ¡¿Ì¾¸Å²°Âç³Ø¡¿°¦ÃÎ¸©¡¿Ì¾¸Å²°»Ô¡¿ÉÍ¾¾»ÔÅù¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://techgala.jp/
¢£ »²²ÃÊýË¡
TechGALA Japan 2026¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
TechGALA Japan 2026¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://techgala.jp/
¢£ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍWomen AI Initiative Japan ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍWomen AI Initiative Japan
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2ÃúÌÜ11－1 JMF¥Ó¥ë½ÂÃ«03 5F
ÀßÎ©Æü¡§2025Ç¯5·î14Æü
ÂåÉ½Íý»ö¡§Ô¢ËÜ ÃÎÎ¤
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://women-ai-initiative.jp/
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Women AI Initiative Japan»öÌ³¶É
Email¡§info@women-ai-initiative.jp