CBRE¡¢ZEB¥×¥é¥ó¥ÊーÅÐÏ¿¤ò´°Î» ― »ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·úÃÛ´Ä¶¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¥Ó¥ë¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»Ù±ç¤ò¶¯²½
¥·ー¥Óー¥¢ー¥ë¥¤ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó COO ÄÔµ®»Ë¡¢°Ê²¼CBRE¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ´Ä¶¶¦ÁÏ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡ÊSII¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖZEB¥×¥é¥ó¥Êー¡×À©ÅÙ(https://sii.or.jp/zeb/planner/search)¤ÎÅÐÏ¿¤ò2025Ç¯12·î26Æü¤Ë´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¥Í¥Ã¥È¡¦¥¼¥í¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥Ó¥ë¡ÊZEB¡Ë²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿ÀìÌçÅª¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢·úÃÛ´Ä¶¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ZEB¤Ï¡¢²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ´Ä¶¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·úÊª¤ÎÇ¯´Ö°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹·úÃÛ¤Î³µÇ°¤Ç¤¹¡£CBRE¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤Î³Æ¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢ÊªÎ®»ÜÀß¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¹©¾ì¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥»¥¯¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦ÄãÃºÁÇ¥Ó¥ë¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ZEB´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÂÐ¾Ý
CBRE¤Ï¡¢ZEB²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò°Ê²¼¤ÎÎÎ°è¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
- ³«È¯¡¦±¿ÍÑ³«È¯ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ëZEB»ÅÍÍ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ä¡¢´ûÂ¸»ñ»º¤Ë¤ª¤±¤ëZEB²½¤Ë¤è¤ë»ñ»º²ÁÃÍ¸þ¾åºö¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥ê¥¿ー¥óºÇÂç²½¤ÈESG¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£É¾²Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼«¼Ò»ñ»ºZEB»ÅÍÍ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¡¦GHG¡Ê²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÄã¸º¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤Î±¿ÍÑ¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢TCFD¡Êµ¤¸õ´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó³«¼¨¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ë¤äCDP¡Ê¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£É¾²Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
CBRE¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ËÅö¼Ò¤¬¼õÃí¤¹¤ë¾Ê¥¨¥Í¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°´ØÏ¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Î¤¦¤Á¡¢ZEB¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤ò50%°Ê¾å¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎESG¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤äÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥·ー¥Óー¥¢ー¥ë¥¤ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCBRE¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹ËÜÉô¡¡ESG¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
ÀÄÌø Àµ¹¬ masayuki.aoyagi@cbre.com¡¡TEL080 4426 0664
CBRE¤ÎESG¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CBRE¤Ï¡¢ESGÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.cbre.co.jp/services/esg-sustainability-solutions¡¡
CBRE¥°¥ëー¥×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
CBRE¥°¥ëー¥× ¤Ï 2040 Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ÇGHG¡Ê²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤ò¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¼«¼Ò¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¼õÂ÷¤·¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë·úÊª¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2030 Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÃæ´üÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢2019 Ç¯Èæ¤Ç Scope1¡¦2 ÇÓ½ÐÎÌ¤ò 50¡óºï¸º¤·¡¢¤µ¤é¤Ë ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÉÔÆ°»º´ÉÍý¶ÈÌ³¤ËÈ¼¤¦ÇÓ½ÐÎÌ¡ÊÊ¿Êý¥Õ¥£ー¥È¤¢¤¿¤ê¡Ë¤ò 55¡óºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï 2024 Ç¯¤ËSBTi¡Ê²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤ÈÀ°¹ç¤·¤¿ÌÜÉ¸¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡¾Ú¡¦Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥Óー¥¢ー¥ë¥¤ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·ー¥Óー¥¢ー¥ë¥¤ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÊÆCBRE¥°¥ëー¥×¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¡¦ÇäÇãÃç²ð¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³Æ¼ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êーµ¡Ç½¤ä¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÉÔÆ°»º´ÕÄêÉ¾²Á¤Ê¤É¤Î17¤ÎÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¤òÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±ÉÔÆ°»º¤Î¥Èー¥¿¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£CBRE¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿À¸¶ð¾¦»ö¤¬1970Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ9µòÅÀ¤ÇÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ëÉÔÆ°»º¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー&¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¹ñÆâÌó1,700Ì¾*¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê*»Ò²ñ¼Ò¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬¡¢ºÇÅ¬¤«¤ÄÅª³Î¤ÊÉÔÆ°»º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¥Ûー¥à¥Úー¥¸ www.cbre.co.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È LinkedIn | X | Facebook
CBRE¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CBRE¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó500¡×¤ä¡ÖS&P 500¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥À¥é¥¹¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓÅê»ñ¸ÜÌä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡Ê2024Ç¯¤ÎÇä¤ê¾å¤²¥Ùー¥¹¡Ë¡£Á´À¤³¦¤Ç140,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷(¥¿ー¥Êー¡õ¥¿¥¦¥ó¥¼¥ó¥È¤Î½¾¶È°÷¤ò´Þ¤à)¤òÍÊ¤·¡¢100¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡Ê¥êー¥·¥ó¥°¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¢ÉÔÆ°»º¥Ç¥Ã¥È¥ª¥ê¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¥íー¥ó¡¢ÉÔÆ°»º´ÕÄêÉ¾²Á¡Ë¡¢¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡õ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê¥×¥í¥°¥é¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥¹¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¨¥¹¥Æー¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ³«È¯¡Ë¤Î4¤Ä¤Î»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£