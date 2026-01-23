¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦»Ù±ç¡ÖLIG Agent ¦Á¡×¥ê¥êー¥¹¡£À©ºî²ñ¼Ò¤¬¸«¤Æ¤¤¿¸½¼Â¡§À®²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¥ë¤ÎÍÌµ¤è¤ê´Ä¶¤À¡£
¦Á ¨¡ ¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡¢ºÇÅ¬²ò¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLIG¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç»³ ÃÒ¹°¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦»Ù±ç¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLIG Agent ¦Á¡Ê¥ê¥°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¥ë¤äÇ¯¼ý¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÁØÅª¤Ê¾ò·ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÈ¿¥¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ê¤É¡Ö´Ä¶¤È¤ÎÁêÀ¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬ËÜÅö¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ø¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://liginc.co.jp/lig-agent/highclass
¢£ ¥µー¥Ó¥¹Î©¤Á¾å¤²¤ÎÇØ·Ê
LIG Agent ¦Á¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
IT¶È³¦¤ÏËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ø¤Î°ú¤¹ç¤¤¤ÏÀä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢ºÎÍÑÂ¦¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤ËÁá´üÎ¥¿¦¡×¡¢µá¿¦Â¦¤Ï¡Ö¾ò·ï¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤äÇ¯¼ý¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÁØÅª¤Ê¾ò·ï¤Ç¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¹¡£µá¿¦¼Ô¤ÏÃÎ¿Í¤Î¥Ä¥Æ¤ä¥Íー¥à¥Ð¥ê¥åー¤Ç´ë¶È¤òÁª¤Ó¡¢´ë¶È¤Ï¥¹¥¥ë¥·ー¥È¤ÈÌÌÀÜ¤À¤±¤Ç¿Íºà¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É¡¢É¾²Á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö´Ä¶¤Î¼Á¡×¤¬¸«Íî¤È¤µ¤ì¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ¹¬¤Ê¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤ÁLIG¤Ï¡¢IT´ë¶È¡¦À©ºî²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³°Ê¾å¤Ë¡¢´Ä¶¤¬À®²Ì¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ì¤Û¤É¹â¤¤ÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°Õ»×·èÄê¤¬ÃÙ¤¤ÁÈ¿¥¤äÉ¾²Á¼´¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê´Ä¶¤Ç¤ÏËÜÍè¤ÎÎÏ¤¬ºï¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÊý¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤¬¹â¤¯Å¬ÀÚ¤ÊºÛÎÌ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¹¥¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÀ®²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ºÎÍÑ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµá¿¦¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯¼ý¤ä¸ª½ñ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö´Ä¶¤Î¼Á¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÅ¾¿¦»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢LIG Agent ¦Á¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ LIG Agent ¦Á¤ÎÆÃÄ§
¡Ú1¡Û´Ä¶¤Î¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ
LIG¤ÏÀ©ºî²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ÎÁÈ¿¥¹½Â¤¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«¤ëÌÜ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ´ë¶È¤È¤ÎÅ°Äì¤·¤¿ÂÐÏÃ¤È¡¢¤³¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Áー¥à¤ÎÀ®½ÏÅÙ¡§Â°¿Í²½¤»¤º¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
- °Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É¡§¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÂº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
- É¾²Á¤Î»ÅÁÈ¤ß¡§À®²Ì¤¬ÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë´ð½à¤¬¤¢¤ë¤«
- ÀìÌçÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÅÚ¾í¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«
´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¿Íºà¡×¤ò¡¢ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¡×¤ò¡£ ÁÐÊý¤Î"ÁêÀ"¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¸«¶Ë¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡Û°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
´ë¶È¤È¸õÊä¼Ô¤ÎÁÐÊý¤ò°ì¿Í¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ ´ë¶È¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä´üÂÔÃÍ¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¡¢ ¸õÊä¼Ô¤Î²ÁÃÍ¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¡£
¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ¤®¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¡Û¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Á¤Ç¾¡Éé
LIG Agent ¦Á¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Îµá¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î´ë¶È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÍý²ò¤·¡¢ ¡Ö¤³¤Î´Ä¶¤ÇËÜÅö¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤Ç¡¢ ¸·Áª¤·¤¿µá¿Í¤Î¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¸å¤ÎÁá´üÎ¥¿¦¤òËÉ¤®¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®²ÌÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§LIG Agent ¦Á¡Ê¥ê¥°¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§Ç¯¼ý700～2,000Ëü±ßÂÓ¤Î¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¿Íºà
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿¦¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ê¤É¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¦¡Ê¥Þー¥±¥¿ー¡¢±Ä¶È¤Ê¤É¡Ë
Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://liginc.co.jp/lig-agent/highclass
¡Ú´ë¶È¸þ¤±¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ûhttps://liginc.co.jp/lig-agent/business/contact
¡Úµá¿¦¼Ô¸þ¤±ÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à¡Ûhttps://re-new.liginc.co.jp/member/register
¢£ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶È³¦¤Î¥Þー¥±¥¿ー¡¦±Ä¶È¿¦¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ
LIG Agent ¦Á¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿¦¤òÃæ¿´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶È³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Þー¥±¥¿ー¡¦±Ä¶È¿¦¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶È³¦¤Î±Ä¶È¤ä¥Þー¥±¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢ À©ºî¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÎÍý²ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÉÊ¼Á¤Î¸«¶Ë¤á¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÂÐÏÃÎÏ¤Ê¤É¡¢ °ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¦¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ ´Ä¶¤Î¼Á¤¬À®²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ëÅÀ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ®¼Ò¤Îµá¤á¤ë¿ÍºàÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ë¶ÈÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://liginc.co.jp/lig-agent/business/contact
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLIG¡Ê±Ñ: LIG inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO Âç»³ ÃÒ¹°
ÀßÎ©¡§2007Ç¯6·î ½êºßÃÏ¡§¢©111-0056 ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾®Åç2-20-11
½¾¶È°÷¿ô¡§228Ì¾¡Ê2026Ç¯1·î1Æü»þÅÀ Ï¢·ë¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
- DX»Ù±ç»ö¶È¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯¡¦Web¥µ¥¤¥È¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯À©ºî¡Ë
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡Ê¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖLIG¥Ö¥í¥°¡×±¿±Ä¡¦µ»ö¹¹ðÀ©ºî¡¦¹¹ð±¿ÍÑÂå¹Ô¡Ë
- HR»ö¶È¡ÊWeb¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉSTUDIO by LIG¡×±¿±Ä¡¦¿Íºà¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖLIG Aent¡×±¿±Ä¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²è³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ê¥°¥¢¥«¡×±¿±Ä¡Ë
https://liginc.co.jp/