¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£µ: The Phantom X¡ÙVer.3.1¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤¿¿·ÅÔ»Ô¡Ö½©ÍÕ¸¶¡×¤Ç¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¥³¥é¥Ü¡É¤ò³«ºÅ
¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦PC¸þ¤±¥²ー¥à¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£µ: The Phantom X¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØP5X¡Ù¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Ver.3.1¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¿·ÅÔ»Ô¡Ö½©ÍÕ¸¶¡×¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¸½¼Â¤Î½©ÍÕ¸¶¤Î³¹¤Ç¤â¡ØP5X¡Ù¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡½©ÍÕ¸¶¥¨¥ê¥¢100Å¹ÊÞ¤È¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×
½©ÍÕ¸¶±ØÁ°¤«¤éÃæ±ûÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ë100¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´6¼ï¡¢¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª °ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ´ë²è¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ØP5X¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥Í¥ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¢§Å¹ÊÞ¥ê¥¹¥È&¥Þ¥Ã¥×
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÇÛÉÛ¾ò·ï¡ÊÂÐ¾Ý¶â³Û¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¡Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÇÛÉÛ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ÖGiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤½©ÍÕ¸¶¡×¥³¥é¥Ü
¡Ö¼ç¿Í¸ø¡×¡Ö¥ë¥Õ¥§¥ë¡×¡Ö¥·¥Á¤¯¤ó¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¤¿¤¤¾Æ¤¡ÖP5X¾Æ¤¡×¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖGiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤½©ÍÕ¸¶¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤¡¢¡ØP5X¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´15¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¤¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤â¡¢Á´¹ñ22Å¹ÊÞ¤ÇÆ±»þÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢§P5X¾Æ¤
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ÛGiGO¤Î¤¿¤¤¾Æ¤½©ÍÕ¸¶
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û600±ß¡ÎÀÇ¹þ¡Ï
¡Ú¥Õ¥ìー¥Ðー¡Û¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥êー¥à
¢§¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÉÕ¥É¥ê¥ó¥¯
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://campaign.gendagigo.jp/2601/persona5/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¡Û500±ß¡ÎÀÇ¹þ¡Ï
¢¨¡ÖP5X¾Æ¤¡×¤ª¤è¤Ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¡½©ÍÕ¸¶¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¡ª¡Ö¥Àー¥Ä¥é¥¤¥Ö¡×¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×
¿·ÅÔ»Ô¡Ö½©ÍÕ¸¶¡×¤¬¥²ー¥àÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¥Àー¥Ä¥é¥¤¥Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢½©ÍÕ¸¶¥¨¥ê¥¢¸ÂÄêVer.¤Î¥Æー¥Þ¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
REGALO ½©ÍÕ¸¶±ØÁ°Å¹
BAGUS-¥Ð¥°ー¥¹-½©ÍÕ¸¶
¥Àー¥Ä¥Ï¥¤¥Ö ½©ÍÕ¸¶Å¹
¥Àー¥Ä&¥¹¥Ýー¥Ä¥Ðー ¥Ðー¥ê¥º¥à½©ÍÕ¸¶ÅÅµ¤³¹Å¹
LOOP½©ÍÕ¸¶¥á¥¤¥É&¥Àー¥Ä¥Ðー
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Àー¥Ä¥ÐーBee ½©ÍÕ¸¶Å¹
SILKHAT½©ÍÕ¸¶
EXBAR TOKYO plus ½©ÍÕ¸¶
GiGO ½©ÍÕ¸¶5¹æ´Û
²÷³èCLUB ½©ÍÕ¸¶±ØÁ°Å¹
¢¨Ê£¿ô¿Í¿ô¤Ç¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤ª²ñ·×»þ¤Ë¿Í¿ôÊ¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ÎÇÛÉÛ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ØP5X¡Ù¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥é¥Ã¥¯¡õ³¹Æ¬Âç·¿¹¹ð
´ü´ÖÃæ¡¢½©ÍÕ¸¶¤ä½ÂÃ«¤Î³¹¤ò¡ØP5X¡Ù¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Áö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½©ÍÕ¸¶¥¨¥ê¥¢¤Î6²Õ½ê¤Ë¡ØP5X¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Âç·¿¹¹ð¤ò·Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¡£³Æ·Ç½Ð²Õ½ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÁ´¼ïÎàÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥é¥Ã¥¯
¡¡
¢§³¹Æ¬Âç·¿¹¹ð
¡Ú¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥é¥Ã¥¯ ¼Â»Ü´ü´Ö¡Û2026Ç¯ 2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ú³¹Æ¬Âç·¿¹¹ð ¼Â»Ü´ü´Ö¡Û2026Ç¯ 2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨ÇÞÂÎ´ë¶È¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁö¹Ô¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»£±Æ¤ÎºÝ¤Ï°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÄÌ¹Ô¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»£±ÆÅù¤Ë¤è¤ê¤ªµÒ¤µ¤ÞÆ±»Î¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¥·¥êー¥º30¼þÇ¯µÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢30¼þÇ¯´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¿·¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ª³Ú¤·¤ß´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÉûÅçÀ®µ¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¡Ö30¼þÇ¯µÇ°¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ðÊó¤ò·ÇºÜÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¥·¥êー¥º30¼þÇ¯µÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://p-ch.jp/p30th/
¢¡¡ØP5X¡Ù¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤â¸ø³«Ãæ¡ª
¥²ー¥àÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó»Üºö¤Ê¤É¡¢¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬ÌÖÍå¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ØP5X¡Ù¥Ïー¥Õ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://p5x.jp/lp/(https://p5x.jp/lp/)
¢¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£µ: The Phantom X¡Ù¤È¤Ï
Åìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡È³ØÀ¸¡É¤È¡È²øÅð¡É¤Õ¤¿¤Ä¤Î´é¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¿·´¶³ÐRPG¡£
½ÂÃ«¡¦¿·½É¡¦µÈ¾Í»û¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê³¹¤ò¼«Í³¤ËÃµº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãë¤Ï¹â¹»À¸¤È¤·¤ÆÀÄ½Õ¤òËþµÊ¡£Ìë¤Ï²øÅð¤È¤·¤Æ°ÛÀ¤³¦¤ØÀøÆþ¤·¡¢¶¯Å¨¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤â¤¦¡ª
Êü²Ý¸å¤Ï¡¢Éô³èÆ°¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Í§¿Í¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Çー¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤ò¤·¤¿¤êÇº¤ß¤´¤È¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÃç´Ö¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÆÍ§¤äÎø¿Í¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡ª¡©
ÃÛ¤¤¤¿å«¤Ï¡¢²øÅð¤È¤·¤Æ¤ÎÀï¤¤¤Ë¤âÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ ¤¢¤Ê¤¿¤Î¸òÎ®¤¬¡¢Êª¸ì¤òÆ°¤«¤¹¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ìë¤Ï°Û·Á¤Î²øÊª¡È¥·¥ã¥É¥¦¡É¤¿¤Á¤¬¤¦¤´¤á¤¯¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ØÀøÆþ¡£
°ÛÇ½ÎÏ¡È¥Ú¥ë¥½¥Ê¡É¤ÎÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¥¹¥¥ë¤ÈÀïÎ¬¤ÇÅ¨¤ò·âÇË¤»¤è¡ª ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥È¥ë¤È¿´¿Ì¤¨¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¡ØP5X¡Ù¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
iOS¡§
https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)
Google Play¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)
Steam¡§
https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)
¢§¡ØP5X¡Ù¸ø¼°¥¹¥È¥¢
https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)
¢§¡ØP5X¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)
¡Ú¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£µ: The Phantom X¡Ù³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§¥Ú¥ë¥½¥Ê£µ: The Phantom X
ÂÐ±þµ¡¼ï¡¦OS¡§iOS¡¿Android¡¿Google Play Games¡¿Steam
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯6·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¿´¤Î¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤òËÁ¸±¤¹¤ëRPG
¥áー¥«ー¡§¥»¥¬
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)
¸ø¼°X¡§https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)
¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)
¸ø¼°Discord¥µー¥Ðー¡§https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)
