¶âÍ»»ñ»º¤À¤±¤Ç¤Ï¼é¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤Ø―¶âÍ»»ñ»º¤È¼ÂÊª»ñ»º¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÉÙÍµÁØ¸þ¤±»ñ»º±¿ÍÑÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー¤òÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ
»ñ»º¿ô²¯±ß°Ê¾å¤ÎÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò À¤¸Å¸ý½Ó²ð¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë13:00¤è¤ê¡¢Åìµþ¡¦Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥»¥ß¥Êー¡Ö¶âÍ»»ñ»º¤È¼ÂÊª»ñ»º¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÉÙÍµÁØ¤Î¤¿¤á¤Î»ñ»º±¿ÍÑÀïÎ¬¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÏÅö¼ÒÂåÉ½¤ÎÀ¤¸Å¸ý¤¬2025Ç¯11·î11Æü¤Ë¿·Ãø¡ØÉÙÍµÁØ¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹Ö±é¤Ç¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¶âÍ»»Ô¾ì¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ëÃæ¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶âÍ»»ñ»º¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î¼ÂÊª»ñ»º¤ò´Þ¤á¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÀß·×¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Î¿·Ãø¡ØÉÙÍµÁØ¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Î½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¡¢½ñÀÒ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿ÀïÎ¬¤ò¾Ü²ò¤¹¤ëÆÃÊÌ¹Ö±é¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¶âÍ»»ñ»º¤È¼ÂÊª»ñ»º¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÉÙÍµÁØ¤Î¤¿¤á¤Î»ñ»º±¿ÍÑÀïÎ¬
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë13:00～14:00
²ñ¾ì¡§Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë ËÜ´Û3³¬ ¡ÖÀð¤Î´Ö¡×
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê30Ì¾¸ÂÄê¡¿»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§½ã»ñ»º1²¯±ß°Ê¾å¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÎÊý¡Ê¢¨¾ò·ï¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Êý¤Ï¤´»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Ñー¥È¥Êー ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡À¤¸Å¸ý½Ó²ð
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Ñー¥È¥Êー
»²²ÃÆÃÅµ¡§
»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¹Ö±éµÇ°¤È¤·¤Æ¿·Ãø¡ØÉÙÍµÁØ¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡ØÉÙÍµÁØ¤Î¤¿¤á¤ÎÊÆ¥É¥ëºÄ·ôÅê»ñÀïÎ¬¡Ù¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥»¥ß¥Êー¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æー¥Þ¤ò¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶âÍ»»ñ»º¤ÈÉÔÆ°»º¡¦¼ÂÊª»ñ»º¤òÍ»¹ç¤·¤¿»ñ»ºÇÛÊ¬¤Î¹Í¤¨Êý
¡¦ÉÙÍµÁØ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÅê»ñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ÈÂÐ±þÀïÎ¬
¡¦¼ÂÌ³·Ð¸³¤«¤éÆ³¤¤¤¿¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÈºÇÅ¬²½¼êË¡
¡¦»öÎã¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÀß·×¤Î¼ÂÁ©¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÍýÏÀ²òÀâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¤È»Ô¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î³§ÍÍ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤òÄó¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄêÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ ¹Ö»Õ¾Ò²ð
À¤¸Å¸ý ½Ó²ð¡Ê¤»¤³¤°¤Á¡¡¤·¤å¤ó¤¹¤±¡Ë
2005Ç¯4·î¤ËÆü¶½¥³ー¥Ç¥£¥¢¥ë¾Ú·ô¡Ê¸½¡¦SMBCÆü¶½¾Ú·ô¡Ë¤Ë¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥Ð¥ó¥¥ó¥°ËÜÉô¤Ë¤ÆÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î¾Ú·ô±Ä¶È¤Ë½¾»ö¡£ ¤½¤Î¸å¡¢»°É©Åìµþ£Õ£Æ£Ê¥á¥ê¥ë¥ê¥ó¥Á£Ð£Â¾Ú·ô¡Ê¸½¡¦»°É©£Õ£Æ£Ê¥â¥ë¥¬¥ó¥¹¥¿¥ó¥ìー¾Ú·ô¡Ë¤ò·Ð¤Æ2009Ç¯8·î¡¢¥¯¥ì¥Ç¥£¡¦¥¹¥¤¥¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥Ð¥ó¥¥ó¥°ËÜÉô¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²è¤·Æ±¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¡¢2016Ç¯5·î¤ËÂà¿¦¡£2016Ç¯10·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¡£ ½ñÀÒ½ÐÈÇ¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î´ó¹Æ¡¢ÅÐÏ¿¼Ô20Ëü¿ÍÄ¶¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀ¤¸Å¸ý½Ó²ð¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Ñー¥È¥Êー
ÀßÎ©¡§2016Ç¯10·î14Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä6ÃúÌÜ13ÈÖ16¹æ AJMIC¥Ó¥ë6³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÙÍµÁØ¸þ¤±»ñ»º±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊÃç²ð¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¡¢¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä
