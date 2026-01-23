mozo ¥ï¥ó¥Àー¥·¥Æ¥£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³¤òÂ£¤ëÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡ßÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿mozo¥ï¥ó¥Àー¥·¥Æ¥£¤ÎÆÃÊÌ¥Þ¥«¥í¥óÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
mozo ¥ï¥ó¥Àー¥·¥Æ¥£(°Ê²¼¡¢Åö»ÜÀß)¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼«Á³ÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥ÄÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥«¥í¥ó¤ÎÇÛÉÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ömozo action¡×¤ÈÂê¤·¤¿´Ä¶¡¦ÃÏ°èÏ¢Æ°·¿¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³À¸ÂÖ·Ï¤È¿©¤Î´Ø·¸À¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿ÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤¿»°¼ï¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥«¥í¥ó
¢£¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Î·Ã¤ß¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢»°¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー
º£²ó¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Îµ»½Ñ¤ò¼´¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤ÆÃÏ¸µÍ³Íè¤ÎÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Èª¤ÎÅÚ¤È¸÷¤¬°é¤Æ¤¿ËÅÄ»Ô¤ÎÏ·ÊÞÇÀ±à¤ÎËõÃã
¡¦ÃÏ¸µ¤Î²Ö¡¹¤ò¤á¤°¤ëËª¤¬½¸¤á¤¿ËÅÄ»Ô¤ÎÍÜËª²È¤¬°é¤ó¤ÀËªÌª
¡¦º¬±©Â¼¤Î¿¹¤Ç°é¤Ã¤¿¿ù¡¦ÛØ¤ò¾øÎ±¤·¤¿ÌÚ¡¹
¤³¤ì¤é»°¤Ä¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÈÃÏ¸µ»º¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ö¡¦ÅÚ¡¦¿¹¤È¤¤¤¦ÃÏ°èÀ¸ÂÖ·Ï¤Î½Û´Ä¤½¤Î¤â¤Î¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤¬·ò¤ä¤«¤Ë½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢°ìÎ³¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤ËÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ë²è¤ÎÌÜÅª
À¸Ì¿¤¬°î¤ì¤ë¿¹ÁÏ¤ê
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³¤ò»Ù¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Å¤¤òÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ»º¤ÎÁÇºà¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢ÅÚ¾í¤ò°é¤Æ¡¢¿å¤ò¼é¤ê¡¢¿¹¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°±Ä¤ß¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¡£¥Þ¥«¥í¥ó¤È¤¤¤¦¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Á³À¸ÂÖ·Ï¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ØÀÅ¤«¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏ°è¡ß¥·¥§¥Õ¡ß¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÏ¢·È
ÃÏ°è¤ÇÁÇºà¤ò°é¤Æ¤ëÀ¸»º¼Ô¡¢¤½¤ì¤ò°ìÎ³¤Î´°À®·Á¤Ë¾º²Ú¤¹¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡¢
¤½¤·¤ÆÅÔ»Ô¤ÎÀ¸³è¼Ô¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤Î¼«Á³»ñ¸»¤ò¡Ö¾ÃÈñ¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆËÝÌõ¤·¡¢ÅÔ»Ô¤ØÆÏ¤±¤ë¡£
¤½¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¡¢¤³¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í
¡ÚÃÏ»ºÃÏ¾Ã¡ÛÃÏ°è¤Î¼«Á³ÁÇºà¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥«¥í¥ó
¡ÚÀ¸ÂÖ·ÏÍý²ò¡Û²Ö¡¦Èª¡¦¿¹¤Î½Û´Ä¤ò¡ÈÌ£¤ï¤¦¡ÉÂÎ¸³
¡Ú¿©°é¡¦´¶À¶µ°é¡Û¤³¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤ー¥ÄÂÎ¸³
¡Ú¥Õ¥ì¥ó¥Áµ»½Ñ¡Û¥·¥§¥Õ¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤
¡ÚÄ©Àï¡Ûmozo¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊë¤é¤·¤ÎÄó°Æ
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯2·î6Æü(¶â)～8Æü(Æü)
»þ´Ö¡¡¡§ 10¡§00～15¡§00(Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»)
¾ì½ê¡¡¡§ 1³¬¥Þ¥ë¥·¥§¥³ー¥È
ÇÛÉÛ¿ô¡§ ³ÆÆü¸ÂÄê 200¸Ä(¹ç·×600¸Ä)
»²²Ã¡¡¡§ mozo¥¢¥×¥ê¥Ý¥¤¥ó¥È30pt¤È¸ò´¹
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
mozo action¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³»ñ¸»¡¦Ê¸²½¡¦¿Í¤Î±Ä¤ß¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶¤ÈÊë¤é¤·¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£mozo action¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
mozo action for earth
mozoÆÈ¼«¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¯¡¢mozo action¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢mozo¼«ÂÎ¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ØÅ¾¿È¤µ¤»¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤ËÂÐ¤¹¤ë¹×¸¥À¤ò¤è¤ê¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿¤´ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¹¤Ê¤ë¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¾ìÁÏ¤ê¤Î°Ù¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£mozo ¥ï¥ó¥Àー¥·¥Æ¥£»ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©452-0817¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÆóÊýÄ®40ÈÖÃÏ1Â¾
»ö¶È¼Ô¡¡¡¡¡§ ÆüËÜÅÔ»Ô¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅê»ñË¡¿Í
±¿±Ä¡¦´ÉÍý¡§ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹Åì³¤
»ÜÀßµ¬ÌÏ¡¡¡§ ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó107,000m2¡¡¡¡±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó244,000m2
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§ ¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥µー¥Ó¥¹ 10¡§00～21¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó 11¡§00～22¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ï¥ó¥Àー¥·¥Æ¥£ 9¡§00～23¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨°ìÉô±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¡¦Çä¾ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßHP¡¡¡¡¡§ https://www.mozo-wondercity.com/
¢£mozo ¥ï¥ó¥Àー¥·¥Æ¥£°ÌÃÖ¿Þ
