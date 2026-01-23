Âçµ¬ÌÏ²þ½¤¤Ê¤·¤Ë²»´Ä¶Àß·×¤Ç¶õ´Ö¥¾ー¥Ë¥ó¥°¡¡È¾ÅÄ»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤ÇÆÉ½ñ¡¦²ñÏÃ¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¤ï¤±¡¢³Ø¤Ó¤È¸òÎ®¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³
TOA³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã«¸ý Êý·¼)¤È³ô¼°²ñ¼Ò otonoha(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ðÈª ¿°ìÏº¡¢°Ê²¼¡¢¡Öotonoha¡×)¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ¿Þ½ñ´ÛÁí¹ç¸¦µæ½ê(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§×¢ÌÚ ¶ÁÊ¿¡¢°Ê²¼¡¢¡Ö¿Þ½ñ´ÛÁí¸¦¡×)¤È¶¨Æ¯¤·¡¢È¾ÅÄ»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤Ë¤ª¤¤¤Æ´Ä¶²»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶õ´Ö¥¾ー¥Ë¥ó¥°¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤Ï2·î5Æü(ÌÚ)¤«¤é3·îÃæ½Ü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
È¾ÅÄ»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û
TOA¤ª¤è¤Óotonoha¤Ï¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤Ç²»´Ä¶Àß·×¤È¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¡¦±¿ÍÑ¤òÃ´¤¤¡¢Åö¼Ò¤Î²»¶Á¤ÎÀìÌçÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢²þ½¤¹©»ö¤Ê¤·¤Ë¡È²»¡É¤Ç¶õ´Ö¤Î»È¤ï¤ìÊý¤òÃÊ³¬Åª¤ËÀ°¤¨¤ë¼êË¡¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£È¾ÅÄ»Ô¡¢¿Þ½ñ´ÛÁí¸¦¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¿¢ºÏ·¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹Åù¤òºÇÅ¬ÇÛÃÖ¤·¡¢´Ä¶²»¤òÃæ¿´¤Ë¥¾ー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Íè´Û¼Ô¤ÏÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿µï¾ì½êÁªÂò¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢ÀÅ²º¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤Ï½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú´ü´ÖÃæ¤ÏÍøÍÑ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅù¤Ç¸ú²Ì¤òÄêÎÌ¡¦ÄêÀÉ¾²Á¤·¡¢²»ÎÌ¡¦²»¼ï¡¦ÇÛÃÖ¤ÎºÇÅ¬¾ò·ï¤òÃÎ¸«²½¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ï¡¢ËÜ¤òÆÉ¤à¡¦¼Ú¤ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î³Ø¤Ó¡¦¸òÎ®¡¦ÁÏÂ¤¤ÎµòÅÀ¤Ø¤ÈÌò³ä¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤¹¤ë¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¶¯¤¯¡¢°ìÄê¤Î²ñÏÃ¤¬È¼¤¦»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤ÎÊý¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤ÇÆÉ½ñ¤äÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤Êý¤âÂ¿¤¯¡¢ÀÅ¤±¤µ¤È¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¶õ´Ö±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Âç¤¤Ê²þ½¤¹©»ö¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤ò½Å¤Í¤¿¸ø¶¦»ÜÀß¤Ç¤âÄã¥³¥¹¥È¡¦Ã»´ü´Ö¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¬²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÊñÀÝÅª¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ÂÁõ¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Î³Ø¤Ó¤È¸òÎ®¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¿Þ½ñ´Û¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¾´Û¤Ø¤ÎÅ¸³«²ÄÇ½À¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÆâÍÆ
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)¤«¤é3·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤ÎÌó1¤«·î´Ö
¾ì½ê¡§È¾ÅÄ»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û ËÜ´Û(°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¶Í¥±µÖ4ÃúÌÜ209-1)
¼êË¡¡§´ÛÆâ¤Ë¿¢ºÏ·¿¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹Åù¤òÀßÃÖ¤·¤Æ´Ä¶²»¤òÎ®¤·¡¢
¡¡¡¡¡¡²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢Ê¬¤±¤ò¹Ô¤¦
(1) ²ñÏÃ²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢(BGMÅù¤òÍÑ¤¤¡¢Å¬ÅÙ¤Ê²ñÏÃ¤òµöÍÆ¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë²»´Ä¶)
(2) ²»¤¢¤ê¤ÎÆÉ½ñ¥¨¥ê¥¢(²ñÏÃÅù¤Î²»Ï³¤ì¤ò·Ú¸º¤·¡¢½¸Ãæºî¶È¤äÆÉ½ñ¤ËÅ¬¤·¤¿²»´Ä¶)
(3) ²»Ìµ¤·¤ÎÆÉ½ñ¥¨¥ê¥¢(²ñÏÃÅù¤Î²»Ï³¤ì¤ò½ü¤¡¢´ðËÜÅª¤ËÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö)
¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
(1) ²ñÏÃ²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢(»ùÆ¸¥³ー¥Êー)
(2) ²»¤¢¤ê¤ÎÆÉ½ñ¥¨¥ê¥¢(»²¹Í½ñ¥³ー¥Êー)
¢£ otonoha¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ösound veil¡×
sound veil(¥µ¥¦¥ó¥É¥ô¥§ー¥ë)¤Ï¡¢¿¢ºÏ·¿¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥Ð¥¤¥¹(IoT¥¹¥Ôー¥«ー)¤ò»È¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î²»´Ä¶²þÁ±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÇÆÀ¤¿ËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¡¢²ñµÄ¼¼¤Î²»Ï³¤ì¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤ä¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿BGM¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Çµ¯¤³¤ë²»¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë±þ¤¸¤ÆÉý¹¤¯¤´Äó°Æ¤·¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¯²÷Å¬¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿²»´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§ https://soundveil.net/
¢£ TOA(¥Æ¥£ー¥ªー¥¨ー)³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1934Ç¯ÁÏ¶È¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯TOA¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑ²»¶Á¡¦±ÇÁüµ¡´ï¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ35µòÅÀ¡¢³¤³°27µòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¡¢¸òÄÌ»ÜÀß¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Î°ÆÆâÊüÁ÷¡¦BGM¤«¤é¡¢Âçµ¬ÌÏ¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Î²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¦Ï¿²èµ¡´ï¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ²ÐºÒ»þ¤Ë·úÊªÆâ¤Î¿Í¡¹¤ØÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡ÖÈó¾ïÍÑÊüÁ÷ÀßÈ÷¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¾Íè¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Îµ÷Î¥¤Þ¤ÇÌÀÎÆ¤Ê²»À¼¤òÆÏ¤±¤ë¡ÖËÉºÒÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¡×¤ò³«È¯¤·¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤Î·ÙÊóÍÑÅÓ¤È¤·¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤ÏAI¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢±ó³ÖÂÐ±þ¤äÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://www.toa-global.com/ja
