»³ËÜÆó»°Èþ½Ñ´Û¡¢¡Ö¸ÞÅç¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆÃÊÌ´ë²è³«ºÅ¡¡Ì¾ºî¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤òºÌ¤Ã¤¿Èþ½Ñ´ÆÆÄ¤Î¸¶É÷·Ê¤ËÇ÷¤ë
¡Ø»³ËÜÆó»°ºî¡Ö¸ÞÅçÉ´·Ê¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡Ù¤ò¹Ô¤¦»³ËÜÆó»°Èþ½Ñ´Û(½êºßÃÏ¡§Ä¹ºê¸©¸ÞÅç»Ô¡¢´ÛÄ¹¡§¸ÍÂ¼¹À»Ö)¤Ï¡¢³¨²èÅ¸¡Ø¸ÞÅçÉ´·Ê¡¡¥Ù¥¹¥È¥»¥ì¥¯¥ÈÅ¸¡Ù¤ò2·î4Æü¤«¤é»³ËÜÆó»°Èþ½Ñ´Û¤Ç¡¢¡Ø¸ÞÅçÉ´·Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ù¤ò2·î4Æü¤«¤é¸ÞÅç»Ô³ÆÃÏ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»³ËÜÆó»°É´·Ê¡¡～¸ÞÅç¤¬À¸¤ó¤À»ü¤·¤ß¤Î³¨ÉÁ¤～¡Ù¤òÊ¡¹¾Ê¸²½²ñ´Û¤Ç2·î21Æü¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
https://www.goto-yamamoto-nizo-museum.com/
»³ËÜÆó»°_¸ÞÅçÉ´·Ê¥¤¥Ù¥ó¥È20260221
»³ËÜÆó»°_¸ÞÅçÉ´·ÊÅ¸_¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
¢£¡Ø»³ËÜÆó»°ºî¡Ö¸ÞÅçÉ´·Ê¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡Ù
Ä¹ºê¸©¸ÞÅç»Ô½Ð¿È¤Î»³ËÜÆó»°(¤ä¤Þ¤â¤È¤Ë¤¾¤¦)»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡ÙÅù¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÎÈþ½Ñ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëÇØ·Ê²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2023Ç¯¡¢»³ËÜÆó»°»á¤ÏÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²è¶È50Ç¯¡¢ÈÕÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¤¬¡Ö¸ÞÅçÉ´·Ê¡×¤Ç¤¹¡£¸Î¶¿¸ÞÅç¤ÎÍºÂç¤ÊÉ÷·Ê¤äÀ¸³è¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÏ©ÃÏ¤Ê¤É¡¢10Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ100ÅÀ¤Î³¨²è¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø»³ËÜÆó»°ºî¡Ö¸ÞÅçÉ´·Ê¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡Ù¤Ï¸ÞÅçÉ´·Ê¤Î³¨²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸ÞÅç¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë3¤Ä¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£
(1)¡Ö¸ÞÅçÉ´·Ê¡¡¥Ù¥¹¥È¥»¥ì¥¯¥ÈÅ¸¡×¤Ï100ÅÀ¤ÎÃæ¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥»¥ì¥¯¥È¤Î¸¶²èºîÉÊ¤ò30ÅÀÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ÞÅçÉ´·Ê²è½¸¤äÍÍ¡¹¤Ê¸ÞÅçÉ´·Ê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
(2)¡Ø¸ÞÅçÉ´·Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ù¤ÏSTLOCAL¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸ÞÅçÉ´·Ê¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÃÏ¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£³¨²è¤È¼ÂºÝ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢»³ËÜÆó»°»áËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ËÜ´ë²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·ÊÉÊ(ÈóÇäÉÊ)Åù¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(3)ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»³ËÜÆó»°É´·Ê¡¡～¸ÞÅç¤¬À¸¤ó¤À»ü¤·¤ß¤Î³¨ÉÁ¤～¡Ù¤Ï»³ËÜÆó»°»á¤ÎÀ¸³¶¤ò¼Ì¿¿¤ä³¨²è¡¢²»³Ú¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¥Èー¥¯¤ò¸ò¤¨¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Î²»³Ú²È¡¢µÈÅÄ·é»á¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー°æ¾å¿°ìÏº»á¤Î¥Èー¥¯¡¢¸ÞÅçºß½»¥·¥ó¥¬ー¤Î¥Ù¥Ù¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á»á¤Î²Î¡¢»³ËÜÆó»°Èþ½Ñ´Û Éû´ÛÄ¹¤Î»³ËÜÂëÀ¸»á¤Ë¤è¤ë³¨²è²òÀâÅù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
»³ËÜÆó»°¤ÎÌÜ¤È¼ê¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¸ÞÅçÉ´·Ê¤Î³¨²è¤«¤é¡¢¿á¤È´¤±¤ëÉ÷¤äµ¨Àá¤Î¹á¤ê¤ò¤¼¤Ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾ ¡§ ¸ÞÅçÉ´·Ê¡¡¥Ù¥¹¥È¥»¥ì¥¯¥ÈÅ¸
³«ºÅÆü»þ¡¡ ¡§ 2·î4Æü(¿å)～3·î8Æü(Æü)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡ ¡§ »³ËÜÆó»°Èþ½Ñ´Û
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡ ¡§ Ä¹ºê¡¢Ê¡²¬¤«¤éÈô¹Ôµ¡¡¦Á¥
´ÑÍ÷ÎÁ¡¡¡¡ ¡§ °ìÈÌ400±ß(320±ß)¡¢¹â¹»¡¦Ãæ³Ø¡¦¾®³ØÀ¸200±ß(160±ß)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ÞÅç»ÔÆâ¤Î¹â¹»¡¦Ãæ³Ø¡¦¾®³ØÀ¸¡¡ÌµÎÁ¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¡¡)Æâ¤Ï5Ì¾°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎÎÁ¶â¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§ »³ËÜÆó»°Èþ½Ñ´Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.goto-yamamoto-nizo-museum.com/
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾ ¡§ ¸ÞÅçÉ´·Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
³«ºÅÆü»þ¡¡ ¡§ 2·î4Æü(¿å)～3·î8Æü(Æü)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¸ÞÅç»Ô³ÆÃÏ
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡ ¡§ Ä¹ºê¡¢Ê¡²¬¤«¤éÈô¹Ôµ¡¡¦Á¥
»²²ÃÎÁ¡¡¡¡ ¡§ ÌµÎÁ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§ »³ËÜÆó»°Èþ½Ñ´Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.goto-yamamoto-nizo-museum.com/
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾ ¡§ »³ËÜÆó»°É´·Ê¡¡～¸ÞÅç¤¬À¸¤ó¤À»ü¤·¤ß¤Î³¨ÉÁ¤～
³«ºÅÆü»þ¡¡ ¡§ 2·î21Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡ ¡§ ¸ÞÅç»ÔÊ¡¹¾Ê¸²½²ñ´Û
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡ ¡§ Ä¹ºê¡¢Ê¡²¬¤«¤éÈô¹Ôµ¡¡¦Á¥
»²²ÃÎÁ¡¡¡¡ ¡§ ÌµÎÁ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§ »³ËÜÆó»°Èþ½Ñ´Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.goto-yamamoto-nizo-museum.com/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡§ ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ö¥Ã¥¯(»³ËÜÆó»°Èþ½Ñ´Û¡¡»ØÄê´ÉÍý)
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¡¡»³ËÜÂëÀ¸
½êºßÃÏ¡§ ¢©853-0017¡¡Ä¹ºê¸©¸ÞÅç»ÔÉð²È²°Éß2-2-7
URL¡¡ ¡§ https://www.goto-yamamoto-nizo-museum.com/