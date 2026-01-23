²£ÉÍ¡¦¾åÂç²¬¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¡Ö¥¢¥«¥Õー¥Ü¥¦¥ë¡×¡¡ºÇ¿·µ¡´ï¤òÆ³Æþ¤·¡¢2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥ô¥¡¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¡Ö¥¢¥«¥Õー¥Ü¥¦¥ë¡×(¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁÆî¶è¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¢¥«¥Õー¥Ñー¥¯¡×ËÜ´Û4F)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¤«¤é1·î30Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤ÎµÙ¶È´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¸áÁ°8:00¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1972Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¥¢¥«¥Õー¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ï¾åÂç²¬¤Î³¹¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¡¢Ï·¼ãÃË½÷¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾åÂç²¬¤Ç¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤·¤è¤¦¡£― ¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î¤¢¤ë³¹¡¢¾åÂç²¬ ―¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°°¦¹¥²È¤ä¾ïÏ¢¤Î¥Ü¥¦¥éー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤äµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ìー¤µ¤ì¤ëÊý¤Þ¤Ç¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥àー¥º¤Ë¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·µ¡´ï¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¥×¥ìー´Ä¶¤ò¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤¿³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¡¦¾åÂç²¬¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥«¥Õー¥Ü¥¦¥ë¡×¤¬2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
¡Ú¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¡¦»Ïµå¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó½éÆü¤Î2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)10¡§00～10¡§30¤Ë¤Ï¡¢»Ïµå¼°¤ª¤è¤Ó¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥¢¥«¥Õー¥Ñー¥¯¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯²¦¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ¸µ¾¦Å¹²ñÂåÉ½¼Ô¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬»²²Ã¤·¡¢»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃÏ°è¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥»¥ì¥â¥Ëー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1·î31Æü(ÅÚ)¤Ï¸áÁ°8:00¤«¤é³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¸áÁ°10:00¤è¤ê°ì»þ¥×¥ì¥¤¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯²¦¡×¤ÈÃÏ°è´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬½éÆü1·î31Æü¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì
¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¿Ê²½¤·¤¿ÀßÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
(1)¼¡À¤Âå¡Ö¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤ò¿·Æ³Æþ
¡Ö¥¢¥«¥Õー¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à¡Ö¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥¿ー(Äß¤ê¥Ô¥óÊý¼°)¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥Ô¥ó¤ò¥ï¥¤¥äー¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè·¿¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥¿ー¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀÅ²»À¡¦°ÂÁ´À¡¦°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥Þ¥·¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤·¥¹¥àー¥º¤Ê¥²ー¥à¿Ê¹Ô¤ò¼Â¸½¡£¹½Â¤¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¿¤á¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀßÈ÷¤Ç¤¹¡£
Äß¤ê¥Ô¥óÊý¼°¤ÎÀè¿Ê¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥¿ー¡£°ÂÁ´¡¢°Â¿´¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¥²ー¥à¿Ê¹Ô¤ò¼Â¸½¡£
(2)¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¡ÖWELCOME¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¡×¤ò¿·ºÎÍÑ
¶È³¦ºÇÂç65¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥ªー¥Ðー¥Ø¥Ã¥É¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÖWELCOME¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¡×±é½Ð¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó±é½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥×¥ìー³«»ÏÁ°¤Î´üÂÔ´¶¤È¹âÍÈ´¶¤ò¹â¤á¡¢¥×¥ìーÃæ¤âÍÍ¡¹¤Ê²èÌÌ±é½Ð¤Ç¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¶È³¦ºÇÂçµé65¥¤¥ó¥Á¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡ÖWELCOME¥·¥°¥Ë¥Á¥ãー¡×¿·ºÎÍÑ¡£
¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
(1) ÌµÎÁ1¥Õ¥ìー¥à»î¤·Åê¤²¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤ä¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ìー¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»î¤·Åê¤²ÀìÍÑ¥ìー¥ó¤òÀßÃÖ¡£¤ª°ì¿Í¤Ë¤Ä¤1¥Õ¥ìー¥à(ºÇÂç2Åê)¤Ç»²²Ã¤Ç¤¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¾Þ¡¦¥¹¥Ú¥¢¾Þ¤Î¾ÞÉÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¸þ¤±¤Ë¤Ï¥¥Ã¥ºÍÑ¤Î³ê¤êÂæ¼°Êä½õÂæ¤âÀßÃÖ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥×¥ìー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤Ç¤â»²²ÃOK¡£ÌµÎÁ1¥Õ¥ìー¥à»î¤·Åê¤²¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤Ï¥¥Ã¥ºÍÑÊä½õÂæ¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
¢£ ¼Â»ÜÆü»þ
¡¦2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)10¡§30～23¡§00(¢¨10¡§00～10¡§30¡¡»Ïµå¼°¡õ¥»¥ì¥â¥Ëー)
¡¦2026Ç¯2·î1Æü(Æü)10¡§00～23¡§00
¢¨¾ÞÉÊÍ¤ê/¥¹¥È¥é¥¤¥¯¾Þ¡¦¥¹¥Ú¥¢¾Þ
(2) ÃÏ¸µºß½»¼Ô±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó(Âß¥·¥åー¥ºÌµÎÁ¢¨ÄÌ¾ï1¿Í500±ß)
¹ÁÆî¶è¡¦Æî¶è¡¦°ë»Ò¶èºß½»¤Î¸ÂÄê¤Ç¡¢Âß¥·¥åー¥ºÎÁ¶â¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ëÃÏ¸µ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÏ¸µ¤Î¹ÁÆî¶è¡¢Æî¶è¡¢°ë»Ò¶èºß½»¼Ô¸ÂÄê¡ªÃÏ¸µ±þ±ç¡¢Âß¥·¥åー¥ºÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¢£ ¼Â»Ü´ü´Ö
2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)～2·î28Æü(ÅÚ)
¢¨½»½ê³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ê¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¡¿Â¾³ä°ú¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¢¥«¥Õー¥Ü¥¦¥ë(akafoo BOWL)
±¿±Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥ô¥¡¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁÆî¶è¾åÂç²¬À¾2-1-28
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥«¥Õー¥Ñー¥¯ ËÜ´Û4F
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§µþµÞÀþ¡¦²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡Ö¾åÂç²¬±Ø¡×ÅÌÊâÌó2Ê¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§045-843-2020
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§8¡§00～23¡§00(ºÇ½ª¼õÉÕ 22¡§00)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ç¯ËöÇ¯»ÏÅù¤ÎÆÃÊÌ´ü´Ö¤ò½ü¤¯
ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ç¯ÃæÌµµÙ(¢¨»ÜÀß¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹)
¥ìー¥ó¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Á´18¥ìー¥ó
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)
¢£ÎÁ¶â(2026Ç¯1·î31Æü¤è¤êÅ¬ÍÑ)
¡¦ÄÌ¾ïÎÁ¶â(1¥²ー¥à)
°ìÈÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§800±ß
¹â¹»À¸°Ê²¼¡¡¡¡¡¡¡§700±ß
²ñ°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§700±ß
¥ì¥ó¥¿¥ë¥·¥åー¥º¡§1Â500±ß(Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ)
¡¦ÁáÄ«¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°(8¡§00～9¡§55)
°ìÈÌ¡¦¹â¹»À¸°Ê²¼¡¦²ñ°÷ ¶¦ÄÌ¡§400±ß
¥ì¥ó¥¿¥ë¥·¥åー¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§1Â500±ß(Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ)
¢¨ÍËÆüÊÌ¡¦»þ´ÖÂÓÊÌ¤Ë¤è¤ëÎÁ¶âÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÎÁ¶â¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://akafoopark.jp/shop/akafoobowl/
¹ðÃÎ¥µ¥¤¥È¡§ https://akafoopark.jp/news/detail/?id=475
TikTok¡¡¡¡¡§ https://www.tiktok.com/@akafoo.bowl?_r=1&_t=ZS-93HTmphaiFG
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ¥¢¥«¥Õー¥Ñー¥¯(akafoo park)
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁÆî¶è¾åÂç²¬À¾2-1-28
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¢¥«¥Õー¥Ñー¥¯ ËÜ´Û4F
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡§ µþµÞÀþ¡¦²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡Ö¾åÂç²¬±Ø¡×ÅÌÊâÌó2Ê¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡§ https://akafoopark.jp/
X(µìTwitter)¡§ https://x.com/akafoopark
Instagram¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/akafoopark2021/