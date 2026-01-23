¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂçÈ¯¸«¡ªÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¶²Îµ¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÃÏµå¤ò³Ø¤Ü¤¦£é£î ¹Åç¸©Î©¿Þ½ñ´Û¡Û
¹Åç¥Ûー¥à¥Æ¥ì¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£²·î21Æü㈯¡¢ÃÏµåÇÉÀë¸À¤Î¡Ö¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÃÏµå¤ò³Ø¤Ü¤¦¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂçÈ¯¸«¡ªÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¶²Îµ¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¤ò¼Â»ÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¶²Îµ¤Ï¤É¤ó¤Ê»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡©¤¨¤Ã¡¢º£¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡©
¶²Îµ¤Ï¤É¤ó¤Ê»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡© ¤¨¤Ã¡¢º£¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡ª¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ç¤¢¤êÌµÎà¤Î¶²Îµ¹¥¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¶¡¦¥®ー¥¹¡×Èø´Ø¹âÊ¸¤µ¤ó¤¬¡¢¶²Îµ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥Ò¥ß¥Ä¤äÆ¦ÃÎ¼±¤ò³Ú¤·¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥¤¥º¤ä¼ÁÌä¥³ー¥Êー¡¢¿Þ½ñ´Û¤«¤é¤Î¥ª¥¹¥¹¥áËÜ¤Î¾Ò²ð¤â¤¢¤ë¤è¡ª
プロフィール:尾関高文 おぜきたかふみお笑いコンビ「ザ・ギース」として活動。言葉やストーリーの仕掛けに満ちた独特のコントを演じる。広島カープへの幅広い知識を活かして活動、また無類の恐竜好きとしても知られる。
³«ºÅ³µÍ×
開催日時:2026年2月21日㈯ ①午後1:30 ②午後3:30　　場　　所:広島県立図書館(広島情報プラザ内)　　　　 ☞広島市中区千田町3-7-47入　　場:無料講　　師:尾関高文〔ザ・ギース〕司　　会:野村 彩(HOMEアナウンサー)定　　員:各回先着50名予定　※小学生を中心とした親子放　　送:イベントのもようは後日放送予定
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfR1CzJ-pr2KivKaeuRJu8xZoBuxUI38o
¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏµå¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡Ù
¹Åç¥Ûー¥à¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÏµåÇÉÀë¸À¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È¼«Á³¤Î¶¦Â¸¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡Ö´Ø¿´¡×¡ÖÍý²ò¡×¡Ö¹ÔÆ°¡×¤ò3ËÜÃì¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢ÃÏµåÇÉÀë¸À¤ò»Ï¤á¤¿30Ç¯Á°¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ä´Ä¶±øÀ÷¤Ë¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê´Ä¶ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÏ¢¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÃ£À®¤¹¤Ù¤ÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆSDGs¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î°Õ¼±¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÎà¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¾å¤Ç¼ã¤¤À¤Âå¤¬»ý¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä°ÕÍß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¹Åç¥Ûー¥à¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¿Í¤È¼«Á³¤Î¶¦Â¸¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤â¡¡ÃÏµå¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡£