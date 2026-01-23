¡ÖA-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡õA-GEL¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡×²»³Ú¤Î¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ3²ó¼õ¾Þ¡¦Çßºê½Ó½Õ»á¤¬Ë¬Ìä¼èºà¡¡¡Ö¤ä¤Ä»Êâ¥à¼«Í³¤¬µÖ¡×¤ÇA-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡õA-GEL¥®¥Õ¥È¥«ー¥ÉÆ³Æþ¡¡Æ³Æþ¸å¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡È1¤«·î°ÊÆâ¤ÎºÆÍèÅ¹¡É¤¬Áý²Ã――¡Ö1¤«·î¤Ë1²ó°Ê¾åÍèÅ¹¤¹¤ë¾õÂÖ¡×¤Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡¹½(°Ê²¼¡¢Åö¼Ò)¤Ï¡¢½Û´Ä·¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡õ¥µー¥Ó¥¹¡ÖA-GEL¥¨ー¥¸¥§¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È(ÄÌ¾Î¡§AGP)¡õA-GEL¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡×¤Î³èÍÑ»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¼«Í³¤¬µÖ¤Î°û¿©Å¹¡Ö¤ä¤Ä»Êâ¥à¼«Í³¤¬µÖ¡×¤Ë¤Æ¡ÖA-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡õA-GEL¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢Æ³Æþ»öÎã¼èºà¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼èºà¤Ï¡¢²ÃÌÁÅ¹¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤Î¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¤ò3²ó¼õ¾Þ¤·¤¿Çßºê½Ó½Õ»á¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºàÆ°²èÆâÍÆ¡§ https://youtu.be/8D5-k6oB9C8?si=TLAEI5le_hRGVeix
A-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Î¥¤¥áー¥¸Æ°²è¡§ https://youtu.be/cFM4Kh1c3-4?si=lw_cas12iScjJbhM
A-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Î¥¤¥áー¥¸Æ°²è¡§ https://youtu.be/1Hd0OfRzoE0?si=d0eSSm3mWRFD0_0Z
A-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È°û¿©Å¹¤Ç¤Î¥¤¥áー¥¸Æ°²è¡§ https://youtu.be/4CwRZtauh-c?si=nB5cfSlflKm0gUod
¤ä¤Ä»Êâ¥à¼«Í³¤¬µÖ
Æ°²è(1)
1. ÇØ·Ê¡§Êª²Á¹â¡¦µÞ·ã¤Ê»ÅÆþ¤ì¹âÆ¤Ç¤â¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂ¡×¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
Åö¼Ò¤Ï¡¢Çä¾å¡¦Íø±×¤Î¸º¾¯¡¢Êª²Á¹âÆ¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ±¤Ê¤ë¡ÈÃÍ°ú¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¼êË¡¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ä»Êâ¥à¼«Í³¤¬µÖ¡×¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ë¡ÈµÞ·ã¤Ê»ÅÆþ¤ì²Á³Ê¾å¾º¡É¤ò¼õ¤±¡¢Ã±¤Ê¤ë²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Èº£°Ê¾å¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡ÉÊýË¡¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. Å¹ÊÞ³µÍ×¡§¤ä¤Ä»ÀìÌç¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÈÂ¾¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉÉÊÂ·¤¨
¡Ö¤ä¤Ä»Êâ¥à¼«Í³¤¬µÖ¡×¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¼«Í³¤¬µÖ1-3-4 °ËÀª¸µ¥Ó¥ë2³¬¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Ç¡¢¤ä¤Ä»¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤Ê¡Åç¸©¤Î¸ÇÍ¼ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²ñÄÅÃÏ·Ü¡×¤ò20Ç¯°Ê¾åÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÀìÌçÅ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ä¤Ä»¤Ë²Ã¤¨¤Æµû²ðÎà¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢Â¾¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥Ë¥åー¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. A-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡õ¥«ー¥É¤ÎÆÃÄ§¡§Äã¸ÇÄêÈñ¡Ü¡È»È¤ï¤ì¤¿Ê¬¤À¤±¡É¤ÎÀ®¸ùÊó½··¿
Æ³Æþ¸¡Æ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤ÏÆ³ÆþÈñ¤¬É¬Í×¡¿·î³ÛÈñÍÑ¤¬¹â¤¤¡×¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢²¼µ¤Î¾ò·ï¤¬Æ³Æþ¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3-1. ÈñÍÑ¾ò·ï
¡ü Æ³ÆþÈñ¡¡¡§0±ß
¡ü ·î³ÛÈñÍÑ¡§1,000±ß(¸½ºß¡¢ÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÃæ)
¡ü ´Ô¸µÎ¨¡¡¡§ºÇÂç40¡ó¤Þ¤Ç¤ò¡È²ÃÌÁÅ¹ÆÈ¼«¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ¼«Í³Àß·×¡¢²ÃÌÁÅ¹Â¦¤Ë¤ÆÀßÄê¡¦ÊÑ¹¹²ÄÇ½
3-2. ÉÕÍ¿¥³¥¹¥È¤Î¹Í¤¨Êý(²¼½ñ¤µºÜ)
¡ü ²ÃÌÁÅ¹¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡ÖÉÕÍ¿¡×¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÎÉéÃ´¤¬0±ß(ÉÕÍ¿¤·¤Æ¤â²ÃÌÁÅ¹ÉéÃ´¤Ï0±ß)
¡ü °ìÊý¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡Ö»ÈÍÑ¡×¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤¿¤ê0.3±ß(ÀÇÊÌ)¤ÎÀ®¸ùÊó½··¿¼ê¿ôÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦Êý¼°
4. »ÅÁÈ¤ß¤Î³Ë¡§Í¸ú´ü¸Â1¤«·î¡Ü¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È(¥®¥Õ¥È)ÇÉÀ¸¡É¤ÇºÆÍèÅ¹¤ÎÆ°µ¡¤òºî¤ë
¡Ö¤ä¤Ä»Êâ¥à¼«Í³¤¬µÖ¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ³Æþ¸å¤¹¤°¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢
¡ü ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¡§1¤«·î
¡ü ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í(¥æー¥¶ー)¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢Í¸ú´ü¸ÂÆâ¤Ê¤é¡È²¿ÅÙ¤Ç¤âÇÉÀ¸¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤Ç¤¤ëµ¡Ç½(¢¨ÇÉÀ¸¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¤ß)
¡ü ¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ê¤·¤Ç¤â¼õÎÎ²ÄÇ½¤Ç¡¢´·¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ê¤ä¤¹¤¤(¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è±þ±ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë)
¤³¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¼º¸ú¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë»È¤ª¤¦¡×¢ªÍèÅ¹ÍýÍ³¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥®¥Õ¥ÈÇÉÀ¸¤Ë¤è¤ê¡ÈÃ¯¤«¤ËÅÏ¤¹¡¿ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡ÉÀÜÅÀ¤¬Áý¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ºÆÍèÅ¹¤ÎÆ³Àþ¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
5. Æ³Æþ¸å¤ÎÊÑ²½¡§1¤«·î°ÊÆâ¤ÎºÆÍèÅ¹Áý¡ÜÄÉ²ÃÃíÊ¸Áý
¡ü 1¤«·î°ÊÆâ¤ËºÆÍèÅ¹¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Áý²Ã¤·¡¢²¿ÅÙ¤âÍèÅ¹¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â½Ð¤Æ¤¤¿
¡ü °ìÉÊ¡¦ÆóÉÊ¤ÎÄÉ²ÃÃíÊ¸¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿
¡ü ¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬Áý¤¨¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿
¡ü ¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬1¥ö·î¤Ë1²ó°Ê¾å¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
6. Åö¼Ò¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡§¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¡É¤È¤·¤ÆÄó¶¡
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È(A-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È)¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¥«ー¥É(A-GEL¥®¥Õ¥È¥«ー¥É)¤òÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥Äー¥ë¡×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ç¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
7. ¼èºàÂÎÀ©
ËÜ»öÎã¤Ï¡¢Æ±¤¸²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö²»³Ú¤Î¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ3²ó¼õ¾Þ¤ÎÇßºê½Ó½Õ»á¡×¤Ë¤è¤êË¬Ìä¼èºà¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬ÌäÀè¡§¤ä¤Ä»Êâ¥à¼«Í³¤¬µÖ
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§¤ä¤Ä»Êâ¥à¼«Í³¤¬µÖ
¡¡¡¡¡¡¡¡¤ä¤Ä»Êâ¥à¼«Í³¤¬µÖ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¼«Í³¤¬µÖ1-3-4 °ËÀª¸µ¥Ó¥ë2³¬
ÆÃÄ§¡¡¡§²ñÄÅÃÏ·Ü¤ò20Ç¯°Ê¾åÄó¶¡¡¿µû²ðÎà¤â³Ú¤·¤á¤ëÉÊÂ·¤¨
¢£A-GEL¥®¥Õ¥È¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖÀ®¸ùÊó½·0.3±ß(ÀÇÊÌ)¡¿¼«Å¹¤Ç¤Î»ÈÍÑ»þ1pÅö¤¿¤ê¡×
ÉÕÍ¿¤Ï¡¢ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£