¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥Ñ¥ó¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢¡¡2·î14Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅ
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¤¯¤ë¤ßÀ¸»ºÇÀ²È¤ª¤è¤Ó²Ã¹©¶È¼Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¶¨²ñ(ËÜÉô¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Õ¥©¥ë¥µ¥à)¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¥Õ¥§¥¢¡×¤ò2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡ÖESOLA¡×¤ª¤è¤Ó¥Ùー¥«¥êー¥«¥Õ¥§¡Ö¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¡×¤Î¹ç·×30Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥Ñ¥ó¡¢¥èー¥°¥ë¥È¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¥Õ¥§¥¢
¤¯¤ë¤ß¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤Ê¤¤É¬¿Ü»éËÃ»À¤Ç¤¢¤ë¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯´Þ¤à¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥§¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¯¤ë¤ß¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¡¢¤¯¤ë¤ß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¥Õ¥§¥¢»²²ÃÅ¹ÊÞ
¡Ú¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¡Û
https://www.bread-espresso.jp/index.html
¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È
(´ØÅì)
¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¼Ç±º¥®¥ã¥é¥êー¡§¥¥ã¥é¥á¥ë¸ÕÅí¤È¥Øー¥¼¥ë¥Á¥ç¥³¥µ¥ó¥É450±ß
¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÈÅìµþ¡õTOKYO¡§¥àー¤¯¤ë¤ß¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー400±ß
¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÈGINZA LOUNGE¡§¸ÕÅí¤È¥ê¥³¥Ã¥¿¥Áー¥º¥Èー¥¹¥È1,950±ß¡¢¸ÕÅí¤Èçõ¤Î¥èー¥°¥ë¥È800±ß
¤à¤¦¤ä¡§¥àー¥¯¥êー¥à(¥¯¥ë¥ß¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼)500±ß
¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¼«Í³·Á¡§¥à¥Ã¥Õ¥ë¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È～¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß～1,500±ß¡¢¤¯¤ë¤ß¤Èçõ¤Î¥èー¥°¥ë¥È700±ß
¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÈÍ³Èæ¥¬ÉÍ¾¦Å¹¡§¥Î¥¢¡¦¥ì¥¶¥ó400±ß
¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¾ÅÆî¤È¡§¸ÕÅí¥¥ã¥é¥á¥ë¥«¥¹¥¿ー¥É500±ß¡¢¤¯¤ë¤ß¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥750±ß
(´ØÀ¾)
¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È°Û¿Í´Û¡§¤¯¤ë¤ß¤È¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á1,800±ß¡¢¤¯¤ë¤ß¥³¥à¥Ï¥Ëー550±ß
¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Èºæ¶Ú¶æ³ÚÉô¡§¤¯¤ë¤ß¥³¥à¥Ï¥Ëー550±ß¡¢¤¯¤ë¤ß¤È¤ê¤ó¤´¥èー¥°¥ë¥È600±ß¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«800±ß
¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÈÉ±Ï©¾ë¡§¥àー¥¥ã¥é¥á¥ë¤¯¤ë¤ß380±ß
¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ÈÍò»³Äí±à¡Ø¥Ñ¥ó¤È¡Ù¡§¸ÕÅí¤È¥«¥¹¥¿ー¥É¤ÎàÝàê¥íー¥ë460±ß
¥Ñ¥ó¤È¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Èµþ¤È¡§¸ÕÅí¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î¥Ï¥Ëー¥Èー¥¹¥È450±ß
¡ÚESOLA¡Û
https://esola-dining.com/
(ÅìËÌ)ESOLAÀçÂæÅ¹
(ËÌÎ¦)ESOLAÄ¹²¬Å¹
(´ØÅì)ESOLAÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶Å¹¡¿ESOLA¿·½ÉÅ¹¡¿ESOLAÆó»Ò¶ÌÀîÅ¹¡¿¥Ó¥¹¥È¥ísabu¡¿ESOLA¾åÌîÅ¹¡¿ESOLAÄ®ÅÄÅ¹¡¿ESOLAµÈ¾Í»ûÅ¹¡¿ESOLAÎ©ÀîÅ¹¡¿ESOLAÀîºêÅ¹¡¿ESOLA¸ÍÄÍÅ¹¡¿ESOLA¤¿¤Þ¥×¥éー¥¶Å¹¡¿ESOLAÅÐ¸ÍÅ¹
(Ãæ¹ñ)ESOLAÄ»¼èÅ¹¡¿ESOLA¾¾¹¾Å¹¡¿ESOLA±§Éô¿·ÀîÅ¹¡¿ESOLA´ä¹ñÅ¹
¡ö¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¡ö¥á¥Ë¥åー¤ä²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ç¤âÉÊÀÚ¤ì¤äÈÎÇä½ªÎ»¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¶¨²ñ https://www.californiakurumi.jp/
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¶¨²ñ¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î3,700°Ê¾å¤Î²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î¤¯¤ë¤ßÀ¸»º¼Ô¤È¡¢70¼Ò¤ËµÚ¤Ö²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¶È¼Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ëµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£¹â¤¤±ÉÍÜ²Á¤È¹âÉÊ¼Á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤ë¤¯¤ë¤ß¤Î99¡ó°Ê¾å¤ò¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢»º¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¯¤ë¤ß¶¨²ñ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤ÎÍ¢½Ð»Ô¾ì¤Î³«Âó³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¯¤ë¤ß¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Û¤«¡¢¤¯¤ë¤ß¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£