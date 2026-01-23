¡ÚÂçºå¹©¶ÈÂç³Ø¡Û¡Ú·èÄê¡Û¤¢¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬Âçºå¹©Âç¤Ë½¸·ë¡ª¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM IN KANSAI¡×¼Â±é¡õ²òÀâ¥Áー¥àÈ¯É½
¡¡
¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§°æ¾å¿¸¡Ë¤ÏËâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢£Î£È£Ë¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM IN KANSAI¡×¤ò2026Ç¯3·î28Æü¡¦29Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø ÇßÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÈÖÁÈ¤Ç·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Î¼Â±éµÚ¤Ó²òÀâ¹ÖºÂ¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¡ã»²²Ã¥Áー¥à¡ä¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µÂçºå¤«¤é¤ÏËÜ³Ø¡¢Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø¥Áー¥à¤Î»²Àï¤¬·èÄê¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥áー¥«ー¤«¤éÃÏ¸µ¤ÎÀº±Ô¤Þ¤Ç¡¢9¤Ä¤Î¥Áー¥à¤¬¡ÖÂç¿Í¤ÎËÜµ¤¡×¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¹¤Ë¼Â¶·¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢ÌðÌîÉð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡£Ç®¤¤¥³ー¥ë¤Ë¾è¤»¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³«È¯¤ÎÎ¢Â¦¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤ÎÎÞ¤Èå«¤ÎÊª¸ì¤òÅº¤¨¡¢¶Ã°Û¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£½é¤ÎÂçºå³«ºÅ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡
¢£ÃíÌÜ¤ÎÁÈ¹ç¤»¡õ¼Â±é²òÀâ¹ÖºÂ
¡ã¼Â±é¡Ê£¹£°Ê¬¡Ë¡ä
£³/£²£¸¡ÊÅÚ¡Ë
£±.£±£±¡§£³£°～£±£³¡§£°£°
¡¡£Ï¥ì¥Ã¥¯¡¢£ÍÅÄÀ½ºî½ê¡§µÓÎ©25mÁö/¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¥Û¥ë¥Àー¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥ÑーÅê¤²
£².£±£µ¡§£°£°～£±£¶¡§£³£°
¡¡£Ò-¥à¡¢£Ó¥Ð¥ë¡§¥Ö¥é¥ó¥³25mÁö/¥¹¥ê¥Ã¥ÑÄ·¤Ð¤·
¡¡¢¨£Ó¥Ð¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥³¤ÏÆ°ÎÏ¤ËÆâÇ³µ¡´Ø¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼¼Æâ²ÔÆ¯ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³/£²£¹¡ÊÆü¡Ë
£±.£±£±¡§£³£°～£±£³¡§£°£°
¡¡£ÍÉ©ÅÅµ¤¡§¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¥íー¥× ¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¿¤Ð¤·Áö¡¢£Ïºå¹©Âç¡§µÓÎ©25mÁö/¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¥Û¥ë¥Àー¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥ÑーÅê¤²
£².£±£µ¡§£°£°～£±£¶¡§£³£°
¡¡£Ð¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡§¤ª¥È¥¤¥ì ¤æ¤« ÃèÊÖ¤ê/¥¥Ã¥¯¥¹¥±ー¥¿ー25m¹ËÅÏ¤ê¡¢£ÓÄÅÀ½ºî½ê¡§¶²Îµ¤Á¤ã¤ó ´Ì½³¤ê/¥Ó¥Ëー¥ë»± ÂÚ¶õ»þ´Ö¥Þ¥Ã¥Á
¢£Ëâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM IN KANSAI »²²Ã¥Áー¥à¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¾Ò²ð
³Æ¥Áー¥à¤¬Ä©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¸Â³¦ÆÍÇË¤ÎÄ©Àï! ¡Ê·É¾ÎÎ¬/¸Þ½½²»½ç¡Ë
¢£Oºå¹©Âç¡¡¡ÖµÓÎ©25mÁö¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¥Û¥ë¥Àー¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥ÑーÅê¤²¡×
Æü¾ï¤ÎµÓÎ©¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¥¹¥±ー¥È¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Æ°¤¤È¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Î°Ç¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¡ÖHAdeS¡×¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È°Ò¸·¤òÊü¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂç²óÅ¾!!¥Úー¥ÑーÊü¤ë¥Àー¡×¤Ï¡¢·Ú¤¯ÇË¤ì¤ä¤¹¤¤»æ¤È¶âÂ°À½¤Î»æÀÚ¤êÈÄ¤È¤¤¤¦ÁêÈ¿¤¹¤ëÁÇºà¤òÁà¤ëÄ©ÀïÅª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£Âç²óÅ¾¡¦´¬¤½Ð¤·¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥×¡¦¥Ö¥ìー¥¤Îµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿½Ö´Ö¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë°ËâÅª¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¡£
¢£O¥ì¥Ã¥¯¡¡¡ÖµÓÎ©25mÁö¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¥Û¥ë¥Àー¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥ÑーÅê¤²¡×
µÓÎ©¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤ë»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÇúÁö¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¡£¥¥ã¥¿¥Äー¥ê¥ó¥°¤òÀ¸¤Ç¸«¤ë¤È¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Ï°ã¤¦ÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¤³¦°ì¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ëµÓÎ©¤ò¤¼¤Ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷Äº¤¯¤È¶¦¤Ë¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¤ÎÈô¹Ôµ¡±À(¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë)¤Î¤è¤¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯Èþ¤·¤¤»Ñ¤Ï°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¡£·×»»¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¥Ï¥é¥Ï¥é´¶¤ÈÈ¯¼Í¤¹¤ë½Ö´Ö¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡ª
¢£SÄÅÀ½ºî½ê¡¡¡Ö¶²Îµ¤Á¤ã¤ó ´Ì½³¤ê¡×¡Ö¥Ó¥Ëー¥ë»± ÂÚ¶õ»þ´Ö¥Þ¥Ã¥Á¡×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤«¤éÌó2Ç¯―º£¤â¤Ê¤ª¡¢Ëâ²þÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëSÄÅÀ½ºî½ê¡£¡ÖËâË¤¶²Îµ¥«¥Î¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï´Ì½³¤ê»þ¤Î¹ì²»¤È¹äµÓ¤ÎÈäÏª¡¢Ìë²ñ¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿¿·µ¡ÂÎ¡Ö¤Ð¤µ¤Ð¤µ¥«¥µ¥Õ¥é¥¤¤µ¤Þ¡×¤Ï¡ÖÌ´¤Î150ÉÃÂÚ¶õ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥êー¥Àー´Þ¤àÇ®°Õ¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£S¥Ð¥ë¡¡¡Ö¥Ö¥é¥ó¥³25mÁö¡×¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥ÑÄ·¤Ð¤·¡×
»ä¤¿¤Á¤âÂç¹¥¤¤Ê¡¢¼«Ëý¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬³§ÍÍ¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ÚÁö¤ë¡Û¤È¡ÚÈô¤Ö¡Û¤òÃµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿S¥Ð¥ë¤ÎÎò»Ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢åÌÌ©¤«¤ÄÂçÃÀ¤Êµ»½Ñ¤ÈÊÂ³°¤ì¤¿¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ç¤¹¡£Ë½¤ìÇÏ¤ÎÇ¡¤¯Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ÆÁö¤ë¥Ö¥é¥ó¥³¤È¡¢×ÂÀ±¤ÎÇ¡¤¯Çò¤¤µ°À×¤òÉÁ¤¤¤ÆÄ·¤Ö¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤º³§ÍÍ¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨S¥Ð¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥³¤ÏÆ°ÎÏ¤ËÆâÇ³µ¡´Ø¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼¼Æâ²ÔÆ¯ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£T¥ì¡¡¡Ö¶²Îµ¤Á¤ã¤ó´Ì½³¤ê¡×¡Ö¥Ó¥Ëー¥ë»± ÂÚ¶õ»þ´Ö¥Þ¥Ã¥Á¡×
£Ô¥ì¤¬³«È¯¤·¤¿£³ÂÎ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¡£¶²Îµ¤Á¤ã¤ó´Ì½³¤ê¤Î¡Ö¥æ¥¦¥«¥ó¥¶¥¦¥ë¥¹¡×¤Ï¡¢¡ÈÍ¥¤·¤¯½³¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÃºÁÇÁ¡°Ý¡¢¶âÂ°¡¢ÌÚºàÅù¤ÎÁÇºà¤ÎÊ£¹ç²½¤Ç¼Â¸½¡£¥Ó¥Ëー¥ë»±ÂÚ¶õ¥Þ¥Ã¥Á¤Î¡Ö³«¤¯·¯¤Ø¡×¤Ï¡È¶Ë¸Â¤Î·Ú¤µ¤òÄÉµÚ¡É¤·¡¢¹üÁÈ¤ß¤«¤é¥Ó¥Ëー¥ëÁ´¤Æ¤ÎÁÇºà¤ò£±£çÃ±°Ì¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£°ìÊý¡Ö¤¦¤¤¦¤¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¡×¤ÏÆ°Åª¤Ê±©¤Ð¤¿¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÄ»¤¬Èô¤Ö¡É¤¬Ç¡¤¯¶õ¤òæÆ¤±¤ë¡£ÁÇºà¤ÎÃÎ¼±¤ò½½ÆóÊ¬¤ËÃí¤¤¤À¥â¥ó¥¹¥¿ーÃ£¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¢¨T¥ì¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿ーÅ¸¼¨¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£P¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¡¡Ö¤ª¥È¥¤¥ì ¤æ¤« ÃèÊÖ¤ê¡×¡Ö¥¥Ã¥¯¥¹¥±ー¥¿ー25m¹ËÅÏ¤ê¡×
P¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÃÏ¸µÂçºå¤ÇTHE MUSEUM¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥¯¥¹¥±ー¥¿ー¤Ï5Ê¬°Ê¾å¥íー¥×¾å¤Ç¼«Î©¤Ç¤¤ëÈ´·²¤Î°ÂÄêÀ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Þ¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ª¥È¥¤¥ì¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤»»¤òËº¤ì¤¿µ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¨¥¢¥·¥ê¥ó¥Àー¡¢¼ÖÎØ¡¢À©¸æ´ðÈÄ¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¼«ºî¤·¡¢P¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÀ§Èó¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£MÉ©ÅÅµ¡¡¡¡Ö¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¥íー¥× ¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¿¤Ð¤·Áö¡×
MÉ©ÅÅµ¡À½¤ÎËâ²þÂ¤¥Þ¥·¥ó¡ÖËìÄ¥¤ê¤Þ¤Ã¤»¡×¤Ç¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¥íー¥×¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¿¤Ð¤·Áö¤ò¼Â±é¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÂ²ó¤ê¤È¿Í´Ö¤ÎÏÓ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£Áö¹ÔÃæ¤â³ÑÅÙ¤òÈùÄ´À°¤¹¤ë¶Ã°Û¤ÎÀ©¸æ¤ÏÉ¬¸«¡ª¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤ÎÃµµá¿´¤òÂ¸Ê¬¤Ë¹þ¤á¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò¤¼¤Ò¤ª¶á¤¯¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£MÅÄÀ½ºî½ê¡¡¡ÖµÓÎ©25mÁö¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¥Û¥ë¥Àー¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥ÑーÅê¤²¡×
²æ¡¹_£ÍÅÄÀ½ºî½ê ¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¥á¥ó¥Ðー¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö ¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ËÌ´Ãæ(^^)/¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬´ØÀ¾¤Ë¾åÎ¦¡ªËâ²þÂ¤¤ÎÌë¤ËÁê±þ¤·¤¤µ¡ÂÎ¤ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ªµÓÎ© 25mÁö¡§¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤¿£ÍÅÄÀ½ºî½ê¤ÎÂåÉ½ºî¡ÖSTELA¡×¤¬³ê¤ë¤è¤¦¤ËÍ¥²í¤ËÁö¤ëÍÍ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¥Û¥ë¥ÀーÅê¤²¡§ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ôー¥É¡¢¤·¤Ê¤ê¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Rー¥à¡¡¡Ö¥Ö¥é¥ó¥³25mÁö¡×¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥ÑÄ·¤Ð¤·¡×
Rー¥à¤ÎËâ²þÂ¤¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¹ßÎ×¡ªÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤¿¸Â³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÂÎ´¶¤»¤è―¡£¥Ö¥é¥ó¥³¤é¤·¤¤Æ°¤¤òÄÉµá¤·¡¢¤ªÂê¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À¡Ö¥Ö¥é¥ó¥³¡¦¥Ç¡¦R¡×¡£¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥à¤·¤Æ³ê¶õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥í¥Þ¥ó¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡×¡£ÀºåÌ¤Êµ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÅ¸¼¨¡¦²òÀâ¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢R―¥à¤ÎËâ²þÂ¤¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ëâ²þÂ¤¤È¤Ï¡§ÆüËÜ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡ÖÂç¿Í¤ÎËÜµ¤¡×
¡ÖËâ²þÂ¤¡×¤È¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Ë¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿ー¤ò³°¤·¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¶Ã°ÛÅª¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ø¤È²þÂ¤¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£ ¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÍ·¤Ó¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢´ûÀ®³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¡×¡¢¤½¤·¤Æ¸Â³¦¤ËÄ©¤à²áÄø¤ÇËá¤«¤ì¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÌîÀ¸¡×¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜºÅ»ö¤òÄÌ¤¸¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¼ã¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Øµ»½Ñ¤òËá¤¯¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ÈÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¶½Ê³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ëâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM IN KANSAI ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
1. ¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÆ°¤¯! ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¸ø³«¼Â±é¤È¥Æ¥ì¥ÓÌ¤¸ø³«!¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¡ÖÎÞ¡¦³ëÆ£¡¦ÃÄ·ë¡×¤ò¸ì¤ë²òÀâ¹ÖºÂ
NHK¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡Ù¤ÇÆüËÜÃæ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤¢¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢²èÌÌ¤òÈô¤Ó½Ð¤·ËÜ³Ø¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«!?¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Ã£¤Î¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤À¾ðÇ®¤ò»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²òÀâ¹ÖºÂ¤Ç¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¾Ò²ð¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ô¡¹¤Î¼ºÇÔ¡¢Äù¤áÀÚ¤êÄ¾Á°¤ÎÀäË¾¤ä¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥Áー¥à¤Îå«¡£ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÅ¥½¤¯¤âÈþ¤·¤¤¡×³«È¯ÈëÏÃ¤ò¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¼«¤é¤¬¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥â¥ó¥¹¥¿ー¼Â±é¤ÏÈÖÁÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ°¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤òÇÛÎ¸¤·¤¿Æ°¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. ÅÁÀâ¤Î¼Â¶·¡¢ÌðÌîÉð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡ÖÀ¸¡×¤Ç¶«¤Ö¡ª
ÈÖÁÈ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ®¶¸¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¶·¤Ï¤¢¤ÎÌðÌîÉð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Ã´Åö¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î¼¹Ç°¤ò¡¢º²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¸ÀÍÕ¤ÇËÂ¤®¡¢²ñ¾ì¤ò¶½Ê³¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£³«ºÅ¤ËºÝ¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¾Ò²ð!!
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤Ï¤ì ¤ä¤é¤Ê¤ï¤«¤é¤·¤Þ¤Ø¤ó¤Ç¡×
¥µ¥ó¥È¥êー¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦Ä»°æ¿®¼£Ïº¤Î¸ý¤°¤»¤Ç¤·¤¿Ž¡
¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡×
Ëâ²þÂ¤¤ÎÌë¡¦Å´¤ÎÙÝ¤Ç¤¹Ž¡
¡ÈµÓÎ©¡É¤¬25m¤òÇúÁö¤¹¤ë! ¡È¥¥Ã¥¯¥¹¥±ー¥¿ー¡É¤¬¼«Î©¤·¤Æ¹ËÅÏ¤ê!
¡È¥Ó¥Ëー¥ë»±¡É¤¬¥¯¥ê¥ª¥Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¶õÃæÉâÍ·¤¹¤ë! ¡ÈµðÂç¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¡É¤¬Î¶¤Î¤è¤¦¤ËÅ·¤«¤±¤ë!
°Ëâ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¸Â³¦ÆÍÇË! ¤½¤ÎÀè¤Î·Ê¿§¤òÌÜ·â¤»¤è!
ÌðÌîÉð
3. É¬¸«!! Æ®¤¤¤Îµ²±¤ò¹ï¤à¥â¥ó¥¹¥¿ーÆÃÊÌÅ¸¼¨¥³ー¥Êー
»²²Ã¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¼Â±é²ñ¾ì¤Î¶½Ê³¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ç»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡ÖÆÃÊÌÅ¸¼¨¥³ー¥Êー¡×¤òÀßÃÖ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤Ï°ì½Ö¤Ç²á¤®µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Î¡ÖºÙÉô¡×¤Ë¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬Ãí¤®¹þ¤ó¤ÀÃÎ·Ã¤È¹©É×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÍ·¤Ó¿´¡×¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. Ì¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò±þ±ç! ´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Î¼Â»Ü¡õ´ë¶È¥Öー¥¹¤Î½ÐÅ¸
ÆüËÜ¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤¤À¤Âå¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤ª¤è¤Ó´ë¶È¥Öー¥¹¤Î½ÐÅ¸¤ò¼Â»Ü¡£³Æ¥Áー¥à¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤â»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ä´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Î±ü¿¼¤µ¤òÄ¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Ø¤Î»²²ÃÊýË¡¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¡¦¤ªÃÎ¤é¤»Í½Äê¤Ç¤¹¡£
5. ¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë! NHK³ØÀ¸¥í¥Ü¥³¥ó½Ð¾ìµ¡ÆÃÊÌÅ¸
Á´¹ñ¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬µ»½Ñ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡ÖNHK³ØÀ¸¥í¥Ü¥³¥ó2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ËÜ³Ø¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÅ¸¼¨¡£¶¥µ»¤Ç³èÌö¤·¤¿³×¿·Åª¤Êµ¡¹½¤ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»î¹Ôºø¸í¤Î·ë¾½¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê3/28¤Î¤ß¡Ë
6. À½Â¤¶È¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿Ç®Àï! Ëâ²þÂ¤¥ß¥Ë»Í¶î¥Ç¥â
À½Â¤¶È³Æ¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤ÈÁÏ°Õ¹©É×¤ò¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë»Í¶î¤ËÃí¤®¹þ¤ß¡¢Â®¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¶¥µ»!¥×¥í¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬ËÜµ¤¤ÇÄ©¤à!Ç÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÇ®¤¤¥Ç¥â¥ìー¥¹¤ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê3/29¤Î¤ß¡Ë
7. Âçºå¹©Âç¡ÊOIT¡Ë¤³¤³¤Ë¤¢¤ê! ¥½ー¥éー¥«ー¹ë½£Âç²ñ½Ð¾ìµ¡ÆÃÊÌÅ¸
ËÜ³Ø¤¬¡Ö¹ë½£½ÄÃÇ¥½ー¥éー¥«ー¥ìー¥¹¡×¤Ë½é½Ð¾ì¡¦½é´°Áö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤¥½ー¥éー¥«ー¤òÆÃÊÌÅ¸¼¨¡£À¤³¦Åª¤Ê²á¹ó¤Ê¥ìー¥¹¤òÁö¤êÈ´¤¤¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î´Ä¶µ»½Ñ¤ÈÂÑµ×À¤Î·ë¾½¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
8. ³ØÀ¸¤Î»ëÅÀ¤ÈÌ¤Íè¤ò±Ç¤¹ÆÃÊÌ´ë²è! Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø ³Ø²Ê¾Ò²ðÅ¸¼¨
ËÜ³Ø¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤é¤¬¡¢Â´¶È¸¦µæ¡¦À©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÀ®²Ì¤òÅ¸¼¨¡£µ»½Ñ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¾ðÇ®¤Ë¿¨¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¼Â»Ü³µÍ×
ºÅ»öÌ¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ëâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM IN KANSAI
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ¡Ë¡¦29Æü(Æü¡Ë³«¾ì10¡§00/½ªÎ»17¡§30¡ÊÎ¾Æü¶¦¡Ë
¢¨Æþ¾ì¤Ï½ªÎ»¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡£³«¾ì¤È½ªÎ»»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø ÇßÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ OITÇßÅÄ¥¿¥ïー
¢©530-8568 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃã²°Ä®1-45
¾ïæÆ¥Ûー¥ë(3³¬)/¥éー¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º(6³¬) Â¾
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â ¡ã¥â¥ó¥¹¥¿ー¼Â±é¡õ²òÀâ¹ÖºÂ ºÂÀÊ»ØÄêÉÕ¤Æþ¾ì·ô¡ä
(ÀÇ¹þ) SSÀÊ Á°Çä5,500±ß¡¿ÅöÆü6,000±ß
SÀÊ Á°Çä4,400±ß¡¿ÅöÆü4,900±ß
AÀÊ Á°Çä3,300±ß¡¿ÅöÆü3,800±ß
BÀÊ Á°Çä2,200±ß¡¿ÅöÆü2,700±ß
¡ã³Æ¼ïÆþ¾ì·ô¡ä
¢¢Áá³ä¥Á¥±¥Ã¥È Âç¿Í(18ºÐ°Ê¾å)900±ß¡¿¹â¹»À¸500±ß
¢¢Áá³ä¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È 1,600±ß¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¿Âç¿Í(18ºÐ°Ê¾å)¤Î¤ß¡Ë
¢¢Á°Çä·ô Âç¿Í(18ºÐ°Ê¾å)1,000±ß¡¿¹â¹»À¸600±ß
¢¢ÅöÆü·ô Âç¿Í(18ºÐ°Ê¾å)1,200±ß¡¿¹â¹»À¸800±ß
¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÏÊÝ¸î¼Ô(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨Æþ¾ì·ô¤Î¤ß¤Ç¤Ï3³¬¾ïæÆ¥Ûー¥ë¤Î¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¼Â±é¡õ²òÀâ¹ÖºÂ¡×¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥â¥ó¥¹¥¿ー¼Â±é¡õ²òÀâ¹ÖºÂ ºÂÀÊ»ØÄêÉÕ¤Æþ¾ì·ô¤Ï6³¬¥éー¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¤Î
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ーÅ¸¼¨¡¦¶¨»¿¥Öー¥¹¡×¥¨¥ê¥¢¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä È¯ÇäÃæ
¥Á¥±¥Ã¥È¼è°· ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥¤ー¥×¥é¥¹¡¢ARTPASS¡¢¥¢¥½¥Ó¥åー
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¡¦Ãí°Õ»ö¹àÅù¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ Ëâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¶¦ºÅ Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø
¸å±ç ÆüËÜµ¡³£³Ø²ñ´ØÀ¾»ÙÉô¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÀ©¸æ¾ðÊó³Ø²ñ¡¢ÆüËÜµ»½Ñ»Î²ñ¶áµ¦ËÜÉô
¶¨ÎÏ ËÎ¤¶âÂ°¹©¶È¡¢MACHICOCO
¶¨»¿ ¥ªー¥ì¥Ã¥¯¡¢ÅçÄÅÀ½ºî½ê¡¢SUBARU¡¢Åì¥ì¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ »°É©ÅÅµ¡¡¢Â¼ÅÄÀ½ºî½ê¡¢¥íー¥à (·É¾ÎÎ¬/¸Þ½½²»½ç)
´ë²è¡¦À©ºî NHK ¥°¥íー¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¥æ¥Ë¥ª¥ó
±¿±Ä¶¨ÎÏ ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó 0570-00-3337¡ÊÊ¿Æü12:00～15:00¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.makaizo.net/
¸ø¼°X https://x.com/makaizonet
ÈÖÁÈ¸ø¼° https://www.nhk.jp/p/ts/6LQ2ZM4Z3Q/