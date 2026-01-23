Gugenka¤È¥àー¥Ó¥Ã¥¯¤¬AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖNIKKE¡×Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¸þ¤±ÂÐÏÃ·¿ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¦Æ±Å¸³«
³ô¼°²ñ¼ÒGugenka¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»°¾å¾»»Ë¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Ó¥Ã¥¯¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶Îµ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹8F Space Galleria¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖNIKKE 2nd Exhibition ¥¢ー¥¯»°Âç´ë¶ÈÇîÍ÷²ñ BIG THREE IN THE ARK¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÐÏÃ·¿ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¦Æ±¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢iOS¡¦Android¡¦PC¸þ¤±Àï¾ì¤Ë¶Á¤¯½ÆÀ¼¤Èå«~ÃÏ¾åÃ¥´Ô¥¬¥ó¥¬ー¥ëRPG~¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤â¤È¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿³«È¯Ãæ¥Ë¥±¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§¿¿ÇòKÂç¡Ë¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤ëAIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨»Üºö¤Ç¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¸¼¨¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³«È¯¤ÏGugenka¤¬Ã´Åö¤·¡¢Å¸¼¨»ÜºöÁ´ÂÎ¤ò¥àー¥Ó¥Ã¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤¬º£¸åÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡ÖIP¡ßXRµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¸¼¨¡¦¶õ´ÖÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅ¸³«¡×¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÃÆ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥àIP¤ÎÅ¸¼¨É½¸½¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖNIKKE 2nd Exhibition ¥¢ー¥¯»°Âç´ë¶ÈÇîÍ÷²ñ BIG THREE IN THE ARK¡×¡§https://www.exhibition-nikkes2025.com/
¢£ AI¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ë¥±¤È¤ÎÂÐÏÃ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾¯½÷·¿¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¥Ë¥±¡×¤òAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤òÊÖ¤¹³«È¯Ãæ¤ÎÂÐÏÃ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
²ñÏÃÆâÍÆ¤òµ²±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Íè¾ì¼ÔÆ±»Î¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ³«È¯Ãæ¥Ë¥±¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÃÎ¼±¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ôÂ¿¤¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¿Gugenka¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿AI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ©ºî¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡Ö¥Ë¥±¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¿¿ÇòKÂçÀèÀ¸¤¬Ã´Åö¡£
²»À¼¤Ë¤Ï¡¢Gugenka¤¬³«È¯¤·¤¿²»À¼ÆÉ¤ß¾å¤²¥Äー¥ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ó¤ê¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢
°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê²»À¼¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤Ù¤ó¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ▶https://gugenka.jp/services/oshabenri/personal#about
¢£ ¡ÖNIKKE 2nd Exhibition ¥¢ー¥¯»°Âç´ë¶ÈÇîÍ÷²ñ BIG THREE IN THE ARK - TOKYO¡×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/293_1_31067dfd816d942c4d39c01593a4373a.jpg?v=202601230321 ]
¢£¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¡ØNIKKE¡Ù¡Ë
ÇÛ¿®Æü¡§¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡Ê2022Ç¯11·î4Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®¡Ë
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://bit.ly/3EVYgT5
ÎÁ¶â¡§´ðËÜÌµÎÁ¡¢¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§nikke-jp.com
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/NIKKE_japan
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§Àï¾ì¤Ë¶Á¤¯½ÆÀ¼¤Èå«～ÃÏ¾åÃ¥´Ô¥¬¥ó¥¬ー¥ëRPG～
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGugenka¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Gugenka¤ÏÆüËÜ¤ÎIP¤òXRµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ëXR¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥Ã¥ºÀìÌçEC¥µ¥¤¥È¡ÖX¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Û¥í¥â¥Ç¥ë¡×¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGugenka
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGugenka
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÆî½ÐÍèÅç1-10-7 ½ÐÍèÅçÂè°ì¥Ó¥ë4F
ÀßÎ©¡§2005Ç¯4·î
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO »°¾å ¾»»Ë¡ÊMasafumi Mikami¡Ë
URL¡§https://gugenka.jp/