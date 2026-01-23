¡Ø³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¡Ù´°·ëµÇ°¤¦¤ß»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë±ÇÁüÀ©ºî¤ò»Ö¤¹¿Í¤¿¤Á¤ò±þ±ç¡ª°ÛÎã¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¼çºÅ¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ö³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¥¢¥ïー¥É¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ýÆÁÆó¡Ë¤Ï¡¢¤¿¤é¤Á¤Í¥¸¥ç¥óÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Ø³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¡Ù¤¬2025Ç¯11·î¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¹¤¯°ìÈÌ¤«¤é¥·¥çー¥ÈÆ°²èºîÉÊ¤òÊç½¸¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ö³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¥¢¥ïー¥É¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥¢¥ïー¥É¡Ë¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥íー¥ë ¥Õ¥£¥ë¥à¥¢¥ïー¥É¡×¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë³ýÌî¤¦¤ß»Ò¤Î¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿»þ¤ÎÉ½¸½¤äºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÉ³¤Å¤¯¡Ö³¤¤¬Áö¤ë½Ö´Ö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢15Ê¬°ÊÆâ¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²èºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö³¤¤¬Áö¤ë½Ö´Ö¡×¤È¤Ï¡¢¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î¤³¤È¡£²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ä¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ê¤É¡¢¡Ö³¤¤¬Áö¤ë½Ö´Ö¡×¤ò¡¢¼«Í³¤Ë±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
±þÊçºîÉÊ¤ÎÊç½¸¤Ï2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë12:00¤«¤é³«»Ï¡£¿³ºº°÷¡Ê¸åÆüÈ¯É½¡Ë¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤äSNS¾å¤Ç¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤êÆþ¾ÞºîÉÊ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¾Þ¶â30Ëü±ß¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ºîÉÊ¤Ï¡Ø³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¡ÙºÇ½ª´¬È¯Çä»þ¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
65ºÐ¤Î¤¦¤ß»Ò¤¬±Ç²èÀ©ºî¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬ÁÏºî¤¬¤Ç¤¤ëº£¤Î»þÂå¤Ë¡¢½©ÅÄ½ñÅ¹¤È¡Ø³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¡Ù¤ÏËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ç¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¡¦Ç¯Îð¡¦¹ñÀÒÌä¤ï¤º¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤ò»Ö¤¹¿Í¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¿¤é¤Á¤Í¥¸¥ç¥óÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È
¡Ø³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»þ´Ö¤ÈÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³¤¤¬Áö¤ë¡×¤È¤Ï¡¢Ì¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤½¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ä´¶³Ð¤¬ÅÁ¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¥Õ¥£¥ë¥à¥¢¥ïー¥É¡×³«ºÅ³µÍ×
Êç½¸ºîÉÊ ¡§ ¡Ö³¤¤¬Áö¤ë½Ö´Ö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î±ÇÁüºîÉÊ¡£
±þÊç»ñ³Ê ¡§ ¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¢Ç¯Îð¡¢¹ñÀÒ¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸Ä¿Í¡¦¥°¥ëー¥×¤¤¤º¤ì¤Î±þÊç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤¬±þÊç¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»²²ÃÈñ ¡§ »²²ÃÈñ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë ¡§
ºîÉÊÊç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë12:00 ～2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
°ì¼¡¿³ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
ºÇ½ª¿³ºº¥Î¥ß¥Íー¥ÈºîÉÊÈ¯É½¡§2026Ç¯4·î20Æü¡Ê·î¡Ë
ºÇ½ª¿³ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î20Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯5·î8Æü¡Ê¶â¡Ë
¼ø¾ÞºîÉÊÈ¯É½¡¦¼ø¾Þ¼°¡§2026Ç¯5·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨°ì¼¡¿³ºº¤ª¤è¤ÓºÇ½ª¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹
¢¨¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¼õ¾Þ¤Ë³ºÅö¤¹¤ëºîÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Á´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤Î¾Þ¤Ë
¤Ä¤¤¤Æ¼õ¾Þ¼Ô¤òÁª½Ð¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢Åö¥¢¥ïー¥É¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¾Þ ¡§
¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê1Ì¾¡Ë¾Þ¶â30Ëü±ß
Éû¾Þ¡§ºÇ½ª´¬È¯Çä¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ
¡¦½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê1Ì¾¡Ë¾Þ¶â10Ëü±ß
¡¦¿³ºº°÷¾Þ¡Ê£´Ì¾¡Ë
¿³ºº°÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥ïー¥É¥Ý¥¹¥¿ー
¡¦ÆÉ¼Ô¾Þ¡Ê1Ì¾¡Ë¿³ºº°÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ö³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¡×Ã±¹ÔËÜ1～9´¬¥»¥Ã¥È
¡¡¢¨¥µ¥¤¥ó¤Ï1´¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
±þÊçÊýË¡ ¡§
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à
¡Ê»áÌ¾¡¦À¸Ç¯·îÆüÅù¤Î±þÊç¼Ô¾ðÊó¡¢¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¢±þÊçºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¢±þÊçºîÉÊ¤ÎÀâÌÀÅù¡Ë¤òÆþÎÏ
¡¦±þÊçºîÉÊ¤ÎÆ°²è¥Çー¥¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¡¢±þÊç´°Î»
¢¨Ê£¿ôºîÉÊ¤Î±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê1ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤1²ó¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¡Ë
¢¨±þÊç¾ò·ï¤ä¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§ 2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¸ø³«Í½Äê
¢¨ºîÉÊ¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/umihashi_info ¡Ë¤Ç¤â¿ï»þ¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¢£¡Ø³¤¤¬Áö¤ë¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
65ºÐ¤ò²á¤®É×¤È»àÊÌ¤·¤¿½÷À¡¦¤¦¤ß»Ò¤¬¡¢±ÇÁüÀì¹¶¤ÎÈþÂçÀ¸¡¦³¤(¥«¥¤)¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì¡£ÊõÅç¼Ò¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2022¡×¥ª¥ó¥ÊÊÔ¤Ë1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÍâÇ¯¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2023¡×¥ª¥ó¥ÊÊÔ¤Ç¤Ï6°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£TV¤ä¿·Ê¹¤Ê¤É³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºßÎß·×127ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
Ï¢ºÜ¡§2020Ç¯～2025Ç¯
ÇÞÂÎ¡§·î´©¥ß¥¹¥Æ¥êー¥Ü¥Ëー¥¿¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë
ºî¼Ô¡§¤¿¤é¤Á¤Í¥¸¥ç¥ó
Ã±¹ÔËÜ¡§´û´©8´¬¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë
URL¡§ https://youngchampion.jp/series/4d46049eb3e09
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³¸ýÆÁÆó
½êºßÃÏ¡§¢©113-0021 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶ð¹þÆóÃúÌÜ28ÈÖ8¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¸µþ¥°¥êー¥ó¥³ー¥È¥»¥ó¥¿ー¥ª¥Õ¥£¥¹18³¬
ÁÏÎ©¡§1948Ç¯8·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»¨»ï¡¦½ñÀÒ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦Ê¸¸Ë¡¦»ùÆ¸¿Þ½ñ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É
¼Ò°÷¿ô¡§Ìó160Ì¾
https://www.akitashoten.co.jp/