¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Û¡ØNEXZ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÙFOD¤Ë¤Æ£±·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë21»þ～ÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê

https://fod.fujitv.co.jp/title/20em¡¡¡ÊÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹FOD¤Ë¤Æ¡¢Æü´Ú¹çÆ±¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNizi Project Season 2¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡ÖNEXZ¡×¤Ë¤è¤ë´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®¤ò£±·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë21»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÊÁ´£´ÏÃ/°Ê¹ßËè½µÅÚÍËÆü21»þ¤è¤ê¿·ºîÇÛ¿®Í½Äê¡Ë
¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー£·¿Í¤Ç²Í¶õ¤Î²ñ¼Ò¡ÖNEXZ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤òÈ¯Â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Î¸½¾ì¤òÄ¾·â¡ªÌ¤Íè¤Ë¤Ï²¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤ò¼«¤éÂÎ¸³¤·¡¢Æ±À¤Âå¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£·¿Í¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤¬»þÃ»¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤¹¤®¤ëAI²ÈÅÅ¤äµÓÎÏ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¥É¥¹ー¥Ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤²ÈÂ²·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖLOVOT¡×¤òÂÎ¸³¡£ÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤ÊYU¤äHARU¤âÀä»¿¤ÎÄ¶ÊØÍøAI²ÈÅÅ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤«¤éÍÈ¤²¤òÄ´Íý¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÌ£¤Ï¤¤¤«¤Ë!?Æüº¢¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¿©¤Î¹¥¤ß¤äÎÁÍý»ö¾ð¥Èー¥¯¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
µÓÎÏ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¥É¥¹ー¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿£·¿Í¤ÏMC¤Ç¤¢¤ê¡¢NEXZ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î½õ¼ê¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëº´Ìî¿ð¼ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¤â¸ò¤¨¤Æ¥ê¥ìーÁöÂÐ·è¤ËÈ¯Å¸¡ª¥ìー¥¹·ë²Ì¤ÏÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë!?²ÈÂ²·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖLOVOT¡×¤Î°¦¤é¤·¤¤Æ°¤¤Ë¥á¥ó¥Ðー °ìÆ±¥á¥í¥á¥í¤Ë¡ª¡ÖLOVOT¡×¤ÈNEXZ¡¢¤É¤Á¤é¤â°¦¤¯¤ë¤·¤¤É½¾ð¤ÈÆ°¤¤òÈäÏª¡ª
Á´£´ÏÃ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¥á¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥í¥±¤òÄÌ¤·¤¿£·¿Í¤Î¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤·¤¿ÍÍ»Ò¤äÁÇ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡££·¿Í¤Î¥¹ー¥Ä¡¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È£·¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤ÊÌò¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¡ÖNEXZ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡ã¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È¡ä
NEXZ¡¦TOMOYA¡Ê¥êー¥Àー¡Ë
¡Ö¥í¥±¤Ç¼¡À¤Âå¤Î¸½¾ì¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿§¡¹·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ê£±Æü¤Ç¤·¤¿¡ª
¤â¤·µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¼¡À¤Âå¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
NEX2Y¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë～¡ª¡×
¡þ¡¡ÈÖÁÈ³µÍ×
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØNEXZ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ù
¢£ÏÃ¡¡¡¡¿ô¡§Á´£´ÏÃ
¢£ÇÛ¿®Æü»þ¡§£±·î24 Æü(ÅÚ) 21»þ～£Æ£Ï£Ä¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡¡°Ê¹ßËè½µÅÚÍËÆü21»þ¤è¤ê¿·ºîÇÛ¿®Í½Äê
¢£½Ð¡¡¡¡±é¡§NEXZ¡ÊTOMOYA / YU / HARU / SO GEON / SEITA / HYUI / YUKI¡Ë¡¢º´Ìî¿ð¼ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
