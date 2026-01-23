B¥êー¥°½é¡ªÀîºê»Ô¤Î¿·¾®³Ø1Ç¯À¸12,000Ì¾¤Ø ¡Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¥®¥Õ¥È¡×¤ò´óÂ£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àîºê»Ô¤Î¿·¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ø¸þ¤±¤Æ³ØÍÑÉÊ¤ª¤è¤ÓÊ¸¶ñ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Ë¤å¤¦¤¬¤¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ªÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¥®¥Õ¥È¡×(°Ê²¼¡¢¥µ¥ó¥Àー¥¹¥®¥Õ¥È)¤ò´óÂ£¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤¬ÃÏ°è¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÀ¤ë¤¤³Ø¹»À¸³è¤ò´ê¤¦B¥êー¥°½é*¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£2026Ç¯4·î³Æ³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆþ³Ø¼°¤Ë¤Æ¡¢Àîºê»ÔÎ©¤Î¾®³Ø¹»¤ª¤è¤ÓÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹» Á´119¹»¤Î¿·1Ç¯À¸Ìó12,000Ì¾¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
*Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹Ä´¤Ù
¤Þ¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ÎÆþ¤ê¸ò¤¶¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤¸òÍ§´Ø·¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ë¤å¤¦¤¬¤¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ªÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¥®¥Õ¥È¡×³µÍ×
Æ±ÉõÊª
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¯¥ì¥è¥ó(12¿§)¡¢¶ÒÃåÂÞ¡¢µë¿©ÍÑ¥Ê¥×¥¥ó¡¢Äêµ¬¡¢¥Îー¥È¡¢È¿¼ÍÁÇºà¥ー¥Û¥ë¥Àー
´óÂ£»þ´ü
2026Ç¯4·î ³Æ³Ø¹»Æþ³Ø¼°(Í½Äê)
¶¨»¿´ë¶È°ìÍ÷
Æ²ËÜÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò
¶ÒÃåÂÞ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ²ËÜ ÀµÌé
ËÜÅ¹¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶è¸µÌÚ1-2-4
Åìµþ±þ²½¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¥¯¥ì¥è¥ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ï»Ô ½ç¾¼
ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÃæ¸¶¶èÃæ´Ý»Ò150ÈÖÃÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥êー¥Ë¥¢¥ó
µë¿©ÍÑ¥Ê¥×¥¥ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄ ÍÛ²ð
ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔËãÀ¸¶è²¬¾å6-6-9
¥»¥ì¥µÀîºêÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç
Äêµ¬
ÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹¡§³á Ì
ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔµÜÁ°¶èµÜºê2-13-38
µÜ¾¾¥¨¥¹¥ªー¥·ー³ô¼°²ñ¼Ò
¥Îー¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¾¾ Íªµ£
ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÃæ¸¶¶èµÜÆâ1-22-7
³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥·¥Î¼«Æ°¼Ö
È¿¼ÍÁÇºà¥ー¥Û¥ë¥Àー
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÀ¾ ½Ó²ð
ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶è¹Ý´ÉÄÌ4-1-6
¥³¥á¥ó¥ÈÀîºê»Ô Ê¡ÅÄµªÉ§»ÔÄ¹
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¡¢ »ÔÎ©¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿·°ìÇ¯À¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¥®¥Õ¥È¡×¤ò¤ªÂ£¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ï¡¢Æþ³Ø¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³Ø¹»À¸³è¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤´Ä¶¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¤¡¢ Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÃÏ¸µ´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌç½Ð¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤Î¼èÁÈ¤Ï¡¢ Àîºê¤é¤·¤¤¡¢²¹¤«¤¤Ï¢·È¤Î·Á¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Àîºê»Ô¤â¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒDeNAÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡¡Àîºê¾ÄÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ï¡ÖMAKE THE FUTURE OF BASKETBALL ～Àîºê¤«¤é¥Ð¥¹¥±¤ÎÌ¤Íè¤ò～¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³Àîºê»Ô¤Ï¡¢À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤Ë³Ø¹»¤ÎÅýÇÑ¹ç¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¾®³Ø¹»¤¬³«¹»¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿³¹¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î³¹¤Î´õË¾¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò¡¢¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿·£±Ç¯À¸Á´°÷¤Ø¡Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¥®¥Õ¥È¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÆüÍÑÉÊ¤äÊ¸Ë¼¶ñ¤Ê¤É¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤·¤Æ´óÂ£¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢B¥êー¥°¤È¤·¤Æ½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¹»À¸³è¤òºÌ¤ëÊ¸Ë¼¶ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¿¼Íºà¥ー¥Û¥ë¥Àー¤âµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç½ÐÊâ¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¾®³Ø£±Ç¯À¸¤Ï¡¢Åý·×Åª¤Ë»ö¸ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬Êú¤¯°Â¿´°ÂÁ´¤Ø¤Î´ê¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ËèÆü¸µµ¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÐ²¼¹»¤Î¼êÄó¤²ÂÞ¤ä¡¢¼ø¶È¤Ç»È¤¦Ê¸Ë¼¶ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥í¥´¤ä¥í¥¦¥ë¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥±¹¥¤¡©¡×¡ÖÂç¹¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Í§¤À¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Àîºê¤ÎÌ¤Íè¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£