±Ñ¹ñÈùÀ¸Êª³Ø²ñ¤¬¿·¥¸¥ãー¥Ê¥ë2»ï¤òÁÏ´©Í½Äê¡£AI³èÍÑ¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò¿ä¿Ê

¥æ¥µ¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³Àî ¿¿°ì¡Ë¤Ï¡¢Microbiology Society¡Ê±Ñ¹ñÈùÀ¸Êª³Ø²ñ¡Ë¤¬2026Ç¯¤«¤é2027Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¿·¤¿¤Ë¥¸¥ãー¥Ê¥ë2»ï¡ØMicrobiology Outlooks¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØMicrobiology Horizons¡Ù¤òÁÏ´©¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥æ¥µ¥³¤ÏÆ±³Ø²ñ¤Î»¨»ï¹ØÆÉ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¿·»ï¤ÎÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î¸¦µæ¼Ô¡¦Ãø¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÏÀÊ¸¤ò¥ªー¥×¥ó¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¡ÊAPC¡Ë¤¬10¡ó³ä°ú¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³ー¥É¤Ï¡¢¿·ÁÏ´©»ï¤ò´Þ¤àÆ±³Ø²ñ¤Î8»ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ¡´Ø¤Î¹ØÆÉ·ÀÌó¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤º¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·ÁÏ´©¥¸¥ãー¥Ê¥ë¤Î³µÍ×
1. Microbiology Outlooks¡Ê2026Ç¯ÁÏ´©Í½Äê¡Ë
ÈùÀ¸Êª³Ø¤ÎÁ´ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸¢°Ò¤¢¤ë¥ì¥Ó¥åー¤äÅ¸Ë¾¤òÄó¶¡¡£¸¦µæ¼Ô´Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤ä¸½¾ì¤ÎÀìÌç²È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ¥¤·¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤Ø´Ô¸µ¡£¡ÊE-ISSN: 2977-733X¡Ë
https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/mout
2. Microbiology Horizons¡Ê2027Ç¯ÁÏ´©Í½Äê¡Ë
AI¤ä¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÈÈùÀ¸Êª³Ø¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤äÌôºÞÂÑÀ¤Ê¤É¤ÎÃÏµåµ¬ÌÏ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢²ò·èºö»Ö¸þ¤Î³ØºÝÅª¤ÊºÇ¿·¸¦µæ¤ò·ÇºÜ¡£¡ÊE-ISSN: 2978-4999¡Ë
https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/mhrz
¢£ ¸¦µæ¼Ô¤Î¥ªー¥×¥ó¥¢¥¯¥»¥¹½ÐÈÇ¤ò»Ù±ç¡§APC 10¡ó³ä°ú¥³ー¥É
¹ñÆâ¸¦µæ¼Ô¡¦Ãø¼Ô¤ÎOAÏÀÊ¸½ÐÈÇ¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·ÁÏ´©»ï¤ò´Þ¤àÆ±³Ø²ñ¤Î8»ï¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿APC³ä°ú¥³ー¥É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Microbiology Society ¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡§OA½ÐÈÇÈñÍÑ10%³ä°ú
¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥³ー¥É¡§USACO20232025¡ÊÍ¸ú´ü¸Â¡§2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¡Ë
ÂÐ¾Ý»ï¤ä¥³ー¥É¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ»ñÎÁ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.usaco.co.jp/Portals/0/images/product/MS/202504_MS_APC_Code.pdf
¢£ Microbiology Society¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1945Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥èー¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤ÎÈùÀ¸Êª³Ø²ñ¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î²Ê³Ø¼Ô¡¢¶µ°é¼Ô¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬½êÂ°¤·¡¢ÈùÀ¸Êª³Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø²ñ¤ÎÍø±×¤Ï¡¢½õÀ®¶â¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ²ñ°÷¤Î¸¦µæ³èÆ°¤ØºÆÅê»ñ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.microbiologyresearch.org/
¢£ ¥æ¥µ¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æ¥µ¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³Ø½Ñ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤È¸¦µæ³èÆ°¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£³Ø½Ñ¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÄó¶¡¤Ë²Ã¤¨¡¢¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤äÆ³Æþ¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.usaco.co.jp
¥æ¥µ¥³¤Î¸¦µæ¼Ô»Ù±ç¥µ¥¤¥È¡§https://rs.usaco.co.jp