¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬¹áÀî¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA


¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬¹áÀî¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª

³¨ËÜ¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤òNE£×¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥É¤Ç³«ºÅ¡£


¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª


¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆü¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¤¿¤Á¤¬¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë²ñ¾ì¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª



³«ºÅ³µÍ×

¢£²ñ´ü


¡¡2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë～5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë




¢£²ñ¾ì


¡¡NE£×¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥ÉÆâ¥Ñ¥í¥Ã¥È¥·¥¢¥¿ー


¡¡¢©761-2405 ¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô°½²ÎÄ®·ª·§À¾40-1




¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌä¹ç¤ï¤»Àè


¡¡NEW¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥É¡§050-3499-6428¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë¡Ë




¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL


¡¡https://www.pandorobo-festival.com/



¢£¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È


¡¡@pandorobo_fes




¢£¼çºÅ


¡¡¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹áÀî¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¡




ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@pandorobo_fes¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£