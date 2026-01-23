¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬¹áÀî¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬¹áÀî¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª
³¨ËÜ¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤òNE£×¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥É¤Ç³«ºÅ¡£
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆü¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¤¿¤Á¤¬¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë²ñ¾ì¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
³«ºÅ³µÍ×
¢£²ñ´ü
¡¡2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë～5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£²ñ¾ì
¡¡NE£×¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥ÉÆâ¥Ñ¥í¥Ã¥È¥·¥¢¥¿ー
¡¡¢©761-2405 ¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô°½²ÎÄ®·ª·§À¾40-1
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡¡NEW¥ì¥ª¥Þ¥ïー¥ë¥É¡§050-3499-6428¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL
¡¡https://www.pandorobo-festival.com/
¢£¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡¡@pandorobo_fes
¢£¼çºÅ
¡¡¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹áÀî¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¡
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@pandorobo_fes¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£