ÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢´Å¤¯²º¤ä¤«¤Ê¸á¸å¤Î¤Ò¤È¤È¤¡ÖKIKYO¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡× 2 ·î 1 Æü(Æü)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡¡ÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¡Öµì·Ú°æÂôKIKYO¥¥å¥ê¥ª¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óby¥Ò¥ë¥È¥ó¡×¡ÊÄ¹Ìî¸©ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Èøºê ·òÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡Öµì·Ú°æÂôKIKYO¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026 Ç¯ 2 ·î 1 Æü(Æü)¤è¤ê¡ÖKIKYO¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.kyukaruizawa-kikyo.com/plans/restaurants/afternoon/valentinesAfternoonTea
¡¡ÁÛ¤¤¤ò¤½¤Ã¤È½Å¤Í¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Îµ¨Àá¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¯´Å¤¤À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡ÖKIKYO¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤ò 2026 Ç¯ 2 ·î 1 Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ïー¥È¤Î¥¯¥Ã¥ー¥µ¥ó¥É¤ä¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥ç¥³¥Üー¥ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¤¤Á¤´¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÌÏ¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¡¢¿´¤ò¤Û¤É¤¯²ÄÎù¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥é¥º¥Ù¥êー¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥±ー¥¤¬²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¡¢¥èー¥°¥ë¥È¥àー¥¹¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬Ì£¤ï¤¤¤Ë±ü¹Ô¤¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¥Û¥Ã¥È¥³¥³¥¢¤È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢²¹¤â¤ê¤¢¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥³ー¥ó¤Ï¡¢´Å¤µ¤ò¹µ¤¨¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥³ー¥ó¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¡£¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Á¥ã¥¤¥Æ¥£ー¤ò»È¤Ã¤¿¼«²ÈÀ½¥Á¥ã¥¤¥Æ¥£ー¥¯¥êー¥à¤òÅº¤¨¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ë¤Ï¡¢¿®½£µí¤ÈÅß¤Îº¬ºÚ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥é¥¤¥Àー¥Ðー¥¬ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÎäÀ½¥¹ー¥×¤äÀ¸¥Ï¥à¤ÈÊ¸Ã¶¤Î¥Öー¥±¥µ¥é¥À¤Ê¤É¡¢´Å¤µ¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¡¢KIKYO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡£¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤Î´Å¤¤À¤³¦¤Ç¡¢¿´Ëþ¤¿¤¹¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖKIKYO¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×³µÍ×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡Û2026 Ç¯ 2 ·î 1 Æü(Æü) ～ 3 ·î 14 Æü(ÅÚ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û13¡§00 ～ 16¡§30 (L.O.)
¡ÚÄó¶¡¾ì½ê¡Û¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Öa table¡×
¡ÚÎÁ¡¡¡¡¶â¡Û1 Ì¾ÍÍ 5,500±ß
¡Ú¤´ Í½ Ìó¡ÛURL¡§https://www.kyukaruizawa-kikyo.com/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅÏÃ¡§0267-41-6990
¢¨·ÇºÜ¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ 13 ¡ó¡¢¾ÃÈñÀÇ 10 ¡ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
<¥á¥Ë¥åー>¡¡¡¡
¢£¥¹¥¤ー¥Ä
¥Ïー¥È¤Î¥¯¥Ã¥ー¥µ¥ó¥É
¤¤¤Á¤´¤È¥é¥º¥Ù¥êー¤Î»ÀÌ£¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥¯¥Ã¥ー¥µ¥ó¥É
¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥ç¥³¥Üー¥ë
¤¯¤Á¤É¤±¤Î¤è¤¤°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¤¥Á¥´¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³
¤¤¤Á¤´¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¤¤¤Á¤´¤Î»ÀÌ£¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤µ¤È¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¿®½£¾®½ô»º¤Î¥ß¥é¥Ù¥ë(¥×¥é¥à¤Î°ì¼ï)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥àー¥¹
¥é¥º¥Ù¥êー¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥±ー¥
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎË¤«¤ÊÉ÷Ì£¤È¥é¥º¥Ù¥êー¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥±ー¥
¥èー¥°¥ë¥È¥àー¥¹
Í¥¤·¤¤»ÀÌ£¤Î¥èー¥°¥ë¥È¥àー¥¹¤ò¥¢¥¤¥¹»ÅÎ©¤Æ¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ
¥Û¥Ã¥È¥³¥³¥¢¤È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í
¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤È¥³¥³¥¢¤Î´Å¤µ¤Ç¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¿¤¤°ìÉÊ
¢£¥¹¥³ー¥ó
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥³ー¥ó
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¥¹¥³ー¥ó
¼«²ÈÀ½¥Á¥ã¥¤¥Æ¥£ー¥¯¥êー¥à
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÆÃÀ½¤Î¥Á¥ã¥¤¥Æ¥£ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥êー¥à
¢£¥»¥¤¥Ü¥êー
¿®½£µí¤ÈÅß¤Îº¬ºÚ¤Î¥¹¥é¥¤¥Àー¥Ðー¥¬ー
¿®½£µí¥Ñ¥Æ¥£¤ÈÅß¤Îº¬ºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥ó¥É¤·¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥Àー¥Ðー¥¬ー
¤¤¤Á¤´¤ÎÎäÀ½¥¹ー¥×»ÅÎ©¤Æ
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¤ÎÇò¤È¥ß¥ó¥È¤ÎÎÐ¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¤ÎÎäÀ½¥¹ー¥×
À¸¥Ï¥à¤ÈÊ¸Ã¶¤Î¥Öー¥±¥µ¥é¥À
À¸¥Ï¥à¤äÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ¸Ã¶¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Öー¥±»ÅÎ©¤Æ¤Î¥µ¥é¥ÀËõÃã¤È·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー»ÅÎ©¤Æ
¡Êº¸¡Ë¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥ç¥³¥Üー¥ë¡ÊÃæ¡Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¤¥Á¥´¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡Ê±¦¡Ë¥Ïー¥È¤Î¥¯¥Ã¥ー¥µ¥ó¥É
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¿®½£µí¤ÈÅß¤Îº¬ºÚ¤Î¥¹¥é¥¤¥Àー¥Ðー¥¬ー
¤¤¤Á¤´¤ÎÎäÀ½¥¹ー¥×»ÅÎ©¤Æ
¢£¡Øµì·Ú°æÂôKIKYO¥¥å¥ê¥ª¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óby¥Ò¥ë¥È¥ó¡Ù³µÍ×
¡¡¡Öµì·Ú°æÂôKIKYO¡×¤Ï¡¢¥Ò¥ë¥È¥óÆüËÜ½é¿Ê½Ð¡Ö¥¥å¥ê¥ª¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óby¥Ò¥ë¥È¥ó¡×¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ2018 Ç¯¤Ë³«¶È¡£²Ö¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖKIKYO¡ÊµË¹¼¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ëµ¢¤ë¡Öµ¢¶¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µË¹¼¤Î²Öºé¤¯·Ú°æÂô¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®·Ú°æÂô 491-5
µÒ¼¼¿ô¡§50 ¼¼
¼çÍ×»ÜÀß¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥¹¥Ñ¡¦ÂçÍá¾ì¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¡¦¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡¦¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
¸ò¡¡ÄÌ¡§
¡¦Åìµþ±Ø¤«¤é¿·´´Àþ¤ÇÌó 1 »þ´Ö¡£JR¡Ö·Ú°æÂô±Ø¡×¤«¤é¼Ö¤Ç 5 Ê¬¡ÊÅÌÊâ 15 Ê¬¡Ë
¡¦±°É¹·Ú°æÂôIC¤è¤ê¼Ö¤Ç15Ê¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.kyukaruizawa-kikyo.com/
¢£¥¥å¥ê¥ª¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óby¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥å¥ê¥ª¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óby¥Ò¥ë¥È¥ó(https://curiocollection.hiltonhotels.jp/)¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¸·Áª¤µ¤ì¤¿ 190 ¸®°Ê¾å¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÎ¹Àè¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈ¼«¤ÎÊª¸ì¤ò»ý¤Á¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê·úÃÛ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À¤³¦¿å½à¤Î°ûÎÁÂÎ¸³¡¢¤½¤·¤Æ¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¥²¥¹¥È¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¡Ö¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º(https://hiltonhotels.jp/hhonors)¡×¤ÎÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://curiocollection.hiltonhotels.jp/)¤Þ¤¿¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê(https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8)¤«¤é¡£¥Ò¥ë¥È¥ó¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥Í¥ë·ÐÍ³¤ÇÄ¾ÀÜÍ½Ìó¤·¤¿¥Ò¥ë¥È¥ó¡¦¥ª¥Êー¥º(https://hiltonhotels.jp/hhonors)²ñ°÷¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ïstories.hilton.com/curio(http://stories.hilton.com/curio)¡¢Facebook(https://www.facebook.com/CurioCollection/)¡¢Instagram(https://www.instagram.com/curiocollection/)¡¢X(https://x.com/CurioCollection)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£