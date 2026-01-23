Áª¼êÆþ¾ì¤«¤éÉ½¾´¼°¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÆÃÊÌ±ÇÁü¤â¡ª¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È presents SV¥êー¥° ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¥º 2025-26 ¿À¸Í¡× 1/31(ÅÚ)½÷»Ò¡¢2/1(Æü)ÃË»Ò¤òLIVEÇÛ¿®¡ª
¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¡¦¥¹¥Ýー¥Ä(ËÜ¼Ò ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ä¹Ã«°ìÏº¡¢°Ê²¼¡ÖJ SPORTS¡× ¢¨1)¤Ï¡¢ ¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È presents SV¥êー¥° ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¥º 2025-26 ¿À¸Í ÃË»Ò¡¿½÷»Ò(°Ê²¼¡¢ SV¥êー¥° ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¥º)¡×¤òPC¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖJ SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É ¢¨2¡×¤ÇLIVEÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹ñÆâ¥êー¥°¡¦SV¥êー¥°¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤¬½¸·ë¤¹¤ëÌ´¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È presents SV¥êー¥° ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¥º 2025-26 ¿À¸Í¡×2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)½÷»Ò¡¢2·î1Æü(Æü)ÃË»Ò¤¬GLION ARENA KOBE(Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô)¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
SV¥êー¥° ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¥º¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤È¥êー¥°¿äÁ¦¤Ë¤è¤êÁª¤Ð¤ì¤¿ÃË½÷³Æ28Ì¾¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó4Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Áー¥àÊ¬¤±¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡×¤Ç·èÄê¤·¤¿¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¿ô°ì°Ì¤Î¿åÄ®ÂÙÅÎÁª¼ê(¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°)Î¨¤¤¤ë¡ÖTEAM TAITO¡×¤Ë¤Ï¡¢¹â¶¶ÍõÁª¼ê¡¦¾®ÀîÃÒÂçÁª¼ê(¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå)¤ä¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¦¥Ö¥ê¥¶ー¥ëÁª¼ê(Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó)¡¢ÃË»Ò¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¿ôÆó°Ì¤ÎµÜ±º·ò¿ÍÁª¼ê(¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°)Î¨¤¤¤ë¡ÖTEAM KENTO¡×¤Ë¤ÏÀ¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê(Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó)¤äÀ¾ËÜ·½¸ãÁª¼ê(¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º)¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ ½÷»Ò¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¿ô°ì°Ì¤Î»³ÅÄÆóÀé²ÚÁª¼ê(NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê)Î¨¤¤¤ë¡ÖTEAM NICHIKA¡×¤Ë¤Ï¡¢´äß·¼Â°éÁª¼ê(ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹)¤äÎÓ¶×ÆàÁª¼ê(Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹)¡¢½÷»Ò¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¿ôÆó°Ì¤Îº´Æ£½ÊÇµÁª¼ê(NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê)Î¨¤¤¤ë¡ÖTEAM YOSHINO¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ì¥Ã¥È¥µ¥é¡¦¥È¥à¥³¥àÁª¼ê(¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«)¤äÌîÃæÎÜ°áÁª¼ê(¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©)¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¯¥é¥Ö¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬SV¥êー¥° ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Áー¥à¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
SV¥êー¥°Á´»î¹ç¤òLIVEÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖJ SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢ SV¥êー¥° ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¥º¤ò»î¹ç³«»ÏÁ°¤ÎÁª¼êÆþ¾ì¤«¤é»î¹ç¸å¤ÎÉ½¾´¼°¡¢¤Þ¤¿Áª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤ÎÍÍ»Ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤òLIVEÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò¤Ï¹õ¸å°¦Áª¼ê(ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÃË»Ò¤ÏÀ¶¿åË®¹Áª¼ê(Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó)¤¬¥²¥¹¥È²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¥×¥ìー¤äÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
SV¥êー¥° ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¥º¤Ï¡¢J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Û¤«¡¢¡ÖAmazon Prime Video J SPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡¢¡ÖABEMA de J SPORTS¡× ¡¢¡ÖU-NEXT J SPORTS¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ç¤âÃË½÷ÆóÆü´Ö¤ÎÌÏÍÍ¤òLIVEÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1·î27Æü(²Ð)²ó¤ÎSV¥êー¥°¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤È¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡×¤Ç¤ÏSV¥êー¥° ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¥ºÄ¾Á°¾ðÊó¤òÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¡¢J SPORTS¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó4Áª¼ê¤Î°ìÌä°ìÅú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤â¿ï»þÅê¹ÆÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Áª¼êÆþ¾ì¤«¤éÉ½¾´¼°¤Þ¤Ç¡¢¹ë²Ú²òÀâ¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëSV¥êー¥° ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¥º¤ò¡¢¤¼¤ÒJ SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È presents SV¥êー¥° ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¥º 2025-26 ¿À¸Í¡×ÇÛ¿®¾ðÊó
¢¨ÇÛ¿®ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤È¥Ð¥ìー¥Üー¥ë ～ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°¾ðÊóÈÖÁÈ～¡×ÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¾ðÊó
¢¨ÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÌµÎÁÊüÁ÷¤ÏBSÊüÁ÷¤ÇJ SPORTS¤Î¤´»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Î¤´»ëÄ°¤ÏÌµÎÁ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¡ ¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ÖJ SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡×¤Ç¸¡º÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚJ SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¾ðÊó¡Û
J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ö¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×2,580±ß(ÀÇ¹þ)/·î¡¢U25³ä1,290±ß(ÀÇ¹þ)/·î¢¨3
J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡ÖÁí¹ç¥Ñ¥Ã¥¯¡×2,980±ß(ÀÇ¹þ)/·î¡¢U25³ä1,490±ß(ÀÇ¹þ)/·î¢¨4
¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È presents SV¥êー¥° ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¥º 2025-26 ¿À¸Í¡×
2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)½÷»Ò¡¢2·î1Æü(Æü)ÃË»Ò¤òLIVEÇÛ¿®¡ª¢¨5
https://www.jsports.co.jp/volleyball/svleague_allstar/
¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥° 2025-26¡×ÃË½÷Á´»î¹ç¤òLIVEÇÛ¿®¡ª¢¨5
https://www.jsports.co.jp/volleyball/svleague_men/
https://www.jsports.co.jp/volleyball/svleague_women/
¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤È¥Ð¥ìー¥Üー¥ë ～ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°¾ðÊóÈÖÁÈ～¡×
Ëè½µ²ÐÍËÆü ¸á¸å10»þ～BSÌµÎÁÊüÁ÷¡¿J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É²ñ°÷ÌµÎÁÇÛ¿®¡ª¢¨6
https://www.jsports.co.jp/volleyball/volleyball_info/
¡ÚJ SPORTS¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¸ø¼°SNS¡Û
¢£¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¸ø¼°SNS¤Ç¤â¿ï»þ¾ðÊóÇÛ¿®Ãæ¡ª
¡ãX¡ä
https://x.com/jspo_volleyball
¡ãYouTube¡ä
https://www.youtube.com/@jspo_volleyball
¡ãTikTok¡ä
https://www.tiktok.com/@jspo_volleyball_official
¡ã¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡ä
https://www.instagram.com/jspo_volleyball
¢¨1 J SPORTS¤ÏJ:COM¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢BSÊüÁ÷¡Ê¥¹¥«¥Ñー! ¡Ë¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤¹¡£
¢¨2 J SPORTS¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÏÍÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ÖJ SPORTS ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡×¤Ç¸¡º÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨3 U25³ä¤Ï13ºÐ°Ê¾å25ºÐ°Ê²¼¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·î³Û»ëÄ°ÎÁ¶â¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ë³ä°ú¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨4 ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ìîµå¤ä¥é¥°¥Óー¤Ê¤ÉÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÈÖÁÈ¤¬»ëÄ°²ÄÇ½¤ÊÁí¹ç¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¢¨5 ÇÛ¿®ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨6 ÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£