3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹³«È¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖPLATEAU AWARD 2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10ºîÉÊ·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò³ÑÀî¥¢¥¹¥ーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³À´Ó¿¿ÏÂ¡Ë¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬³«ºÅ¤¹¤ë3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿³«È¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖPLATEAU AWARD¡Ê¥×¥é¥Èー¥¢¥ïー¥É¡Ë2025¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë10ºîÉÊ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ç¤Ï¡¢10ºîÉÊ¤Î±þÊç¼Ô¤Ë¤è¤ë¸ø³«¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¡¦É½¾´¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÅÔ»Ô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖProject PLATEAU¡Ê¥×¥é¥Èー¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¡¢³ÑÀî¥¢¥¹¥ーÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï±¿±Ä»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¢£PLATEAU AWARD¤È¤Ï
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯ÅÙ¤«¤éProject PLATEAU¤È¤·¤Æ¡¢3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ°È÷¡¦³èÍÑ¡¦¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿²½¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PLATEAU AWARD¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿¤Ç¤¢¤ë3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¤Þ¤À¸«¤Ì²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬Project PLATEAU¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢³ØÀ¸¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±þÊç¼Ô¤«¤é¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Äー¥ë¡¢¥¢ー¥È¤Ê¤É50ºîÉÊ°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î6Æü¡¦7Æü¤Ç³«ºÅ¤·¤¿°ì¼¡¿³ºº²ñ¤Ç¡¢ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ë¿Ê¤à10ºîÉÊ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡§PLATEAU AWARD 2025ºÇ½ª¿³ºº²ñ
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë 13:30～17:30
²ñ¾ì¡§TUNNEL TOKYO
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî°ìÃúÌÜ1-1¡¡½»Í§ÉÔÆ°»ºÂçºê¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー£¹³¬
¢¨JR¡¦¤ê¤ó¤«¤¤Àþ Âçºê±Ø Æî¸ý ÅÌÊâ6Ê¬
¼çºÅ¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê Project PLATEAU
±¿±Ä¡§³ÑÀî¥¢¥¹¥ーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊASCII STARTUP¡Ë
¿³ºº°÷¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¡§
¡¦ã·Æ£ Àº°ì»á¡Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡¡¼çºË¡Ë
¡¦ÀîÅÄ ½½Ì´»á¡Ê³«È¯¼Ô / AR»°·»Äï Ä¹ÃË¡Ë
¡¦ÀéÂåÅÄ ¤Þ¤É¤«»á¡§¤Á¤ç¤Þ¤É¡ÊIT ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢·óÌ¡²è²È¡Ë
¡¦¾®ÎÓ ´àÀ¸»á¡ÊCode for YOKOHAMA¡¡¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë
¡¦Ìî¸«»³ ¿¿¿Í»á¡ÊTakram¡¡ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë
¡¦¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÅÔ»Ô¶É ¹ñºÝ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¯ºö²Ý¡ÊProject PLATEAU¥Áー¥à¡Ë¡¡
ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ï°ìÈÌ´ÑÍ÷¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
²ñ¾ì»²²Ã¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¤È¤â¤Ë°Ê²¼¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤(ÌµÎÁ)
▶▶¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¡Êconnpass¡Ë(https://asciistartup.connpass.com/event/375305/)
¢£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10ºîÉÊ
ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ë¿Ê¤à10ºîÉÊ¤ÏPLATEAU AWARD¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
▶PLATEAU AWARD¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.mlit.go.jp/plateau-next/award/)¡§
¢¨°Ê²¼±þÊç¼ÔÌ¾¡¿ºîÉÊÌ¾
¢£PLATEAU AWARD 2025 ³µÍ×
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê Project PLATEAU
Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Êç½¸ÆâÍÆ¡§
¡¦PLATEAU¤¬Äó¶¡¤¹¤ë3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºîÉÊ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÎã¡ä
¡Ê£±¡Ë¾¦ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È·Ï¤Î¥¢¥×¥ê
¡Ê£²¡ËÆ°²è¤ä¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¢ー¥ÈºîÉÊ
¡Ê£³¡ËÅÔ»Ô³«È¯¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä²Ä»ë²½¥Äー¥ë¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö³èÍÑ¥Äー¥ë
¡Ê£´¡Ë¥Çー¥¿ÊÑ´¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤Î3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥µ¥Ýー¥È¥Äー¥ë
¡¦¡¦¡¦¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
Êç½¸ÂÐ¾Ý¡§
¡¦¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤Ï´ë¶È¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¢¤½¤ÎÂ¾ÃÄÂÎÅù¤Î¥Áー¥à¡£¥Áー¥àÆâ¤Î¥á¥ó¥Ðー
¿ô¤ä Ç¯ÎðÅù¤ÎÀ©¸Â¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Ì¤À®Ç¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Î¤¦¤¨¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿³ºº´ð½à¡§°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÉ¾²Á
¡Ê£±¡Ë3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤Î³èÍÑ¡Ê£²¡Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ê£³¡ËUI¡¦UX¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê£´¡Ëµ»½ÑÎÏ¡Ê£µ¡Ë¼ÂÍÑÀ
¾Þ¡¡¡¡¶â¡§
¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê1ºîÉÊ¤Ï¾Þ¶â 100Ëü±ß¤Û¤«¡¢Áí³Û 200Ëü±ß¡ÊÉôÌç¾Þ¤Ë¤Ï³ØÀ¸ÉôÌç¤ò´Þ¤à¡Ë
¡ö¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
▶▶PLATEAU AWARD¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.mlit.go.jp/plateau-next/award/)
¢£Project PLATEAU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Project PLATEAU¤Ï¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ°È÷¡¦³èÍÑ¡¦¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤â°ú¤Â³¤¡¢3D ÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ°È÷¡¦³èÍÑ¡¦¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿²½¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¡¢¹¹¤Ê¤ë¼èÁÈ¤ß¤Î¿¼²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Î³ÈÂç¡¢¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Î³«È¯¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡¢3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤Î³èÍÑ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¡¢¥ªー¥×¥ó¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¡¢3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ°È÷¡¦³èÍÑ¤Ë·¸¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛÅù¤Î¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Ìó30·ï¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ï52 »ö¶È¡¦Ìó80 ÅÔ»ÔÌó60ÃÄÂÎ¤¬»²²è¤·¡¢¥Çー¥¿À°È÷ÈÏ°Ï¤ÏÌó300ÅÔ»Ô¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
▶¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.mlit.go.jp/plateau/)
¢£PLATEAU NEXT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PLATEAU NEXT¤Ç¤Ï¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¡ÖProject PLATEAU¡×¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
AWARD¤Î±þÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»²¹Í¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯¤ä¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¥½¥ó¤ä¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Ê¤É³Æ¼ï³«È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£PLATEAU¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï³«È¯Ì¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤ÒPLATEAU NEXT¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶▶¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.mlit.go.jp/plateau-next/)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³ÑÀî¥¢¥¹¥ーÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ÑÀî¥¢¥¹¥ーÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Ä´ºº¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢½ÐÈÇ¡¢¶µ°é»Ù±ç¤Ê¤ÉÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎÏ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÎÏ¡¢¥ê¥µー¥ÁÎÏ¤òÁí¹çÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
▶▶¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.lab-kadokawa.com/)