¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th with cake¡ª¡×¥°¥Ã¥º¤ò2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12»þ¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡ªÃÓÂÞPACKS¤Ç¤âÈÎÇä·èÄê¡ª
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³ÑÎ¦¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12»þ¤è¤ê¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary¡×¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th with cake¡ª¡×¥°¥Ã¥ºÈÎÇä³«»Ï¡ª
¥é¥¤¥Ðー40Ì¾¤Î¿·¥°¥Ã¥º¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th with cake¡ª¡×¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¥±ー¥¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤Ç8¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡
¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥é¥ó¥À¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢¥é¥ó¥À¥à¥Õ¥ìー¥à¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡¢¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥±ー¥¹¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñー¥Ä¤Î7¼ïÎà¡£
¡¡
¢£¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th with cake¡ª¡×»²²Ã¥é¥¤¥Ðー
Å·µÜ¤³¤³¤í¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥«¥È¥êー¥Ê¡¢ÀÐ¿À¤Î¤¾¤ß¡¢Øü°ç¤È¤³¡¢¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¢±§º´Èþ¥ê¥È¡¢¥¨¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¡¢¤¨¤ë¡¢²Ã²ìÈþ¥Ï¥ä¥È¡¢é÷Æ²¤ß¤«¤ë¡¢³ð¡¢ËÌ¸«Í·À¬¡¢³ëÍÕ¡¢ÁÒ»ý¤á¤ë¤È¡¢·õ»ýÅáÌé¡¢Áá²µ½÷¥Ù¥êー¡¢»Íµ¨Æä¥¢¥¥é¡¢¥·¥¹¥¿ー¡¦¥¯¥ì¥¢¡¢¼þ±û¥µ¥ó¥´¡¢¹Ä¤ì¤ª¡¢¼îÇµ°æ¥Ê¥Ê¡¢·î¥ÎÈþÅÆ¡¢Ä¹Èø·Ê¡¢À¾±à¥Á¥°¥µ¡¢²ÖÈª¥Á¥ã¥¤¥«¡¢°ì¶¶°½¿Í¡¢°íÉ´ËþÅ·¸¶¥µ¥í¥á¡¢Éú¸«¥¬¥¯¡¢¥Õ¥ì¥ó¡¦E¡¦¥ë¥¹¥¿¥ê¥ª¡¢À±Æ³¥·¥ç¥¦¡¢Éñ¸µ·¼²ð¡¢Ëâ³¦¥Î¤ê¤ê¤à¡¢Ëâ»È¥Þ¥ª¡¢¥ß¥é¥ó¡¦¥±¥¹¥È¥ì¥ë¡¢¼ÒÃÛ¡¢Ì´ÄÉæÆ¡¢¥é¥È¥Ê¡¦¥×¥Æ¥£¡¢¥ê¥¼¡¦¥Ø¥ë¥¨¥¹¥¿¡¢¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥¿ー¥½¥ó¡¢ÅÏ²ñ±À¿ý
¡¡
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th with cake¡ª¡×¥°¥Ã¥º¤Ï¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢(https://shop.nijisanji.jp/)¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12»þ¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤Þ¤¿¡¢ÃÓÂÞPACKS¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary store in ÃÓÂÞ¡Ù¤Ç¤âÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary store in ÃÓÂÞ¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary store in ÃÓÂÞ¡ÙÆÃÀß¥Úー¥¸¡Êhttps://ikebukuro-packs.com/shop/title_item/nijisanji_8th/¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥È¥¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êhttps://x.com/NIJI_popupstore¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸8th Anniversary¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://lp.shop.nijisanji.jp/nijisanji_8th_Anniversary/
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th with cake¡ª¡×¥°¥Ã¥º¾Ò²ð
¢£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¡¦²Á³Ê¡§³Æ2,700±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´40¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W100mm¡ßH120mm¡ßD70mm°ÊÆâ
¢¨¥é¥¤¥Ðー¤´¤È¤Ë¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥é¥ó¥À¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー 4¼ï¥°¥ëー¥×
¡¦²Á³Ê¡§³Æ440±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§³Æ¥°¥ëー¥×Á´10¼ï¥é¥ó¥À¥à
¢¨1¥Ñ¥Ã¥¯2ËçÆþ¤ê
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W50mm¡ßH50mm
¡¦ÁÇºà¡§PVC¡¢»æ
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ40ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥é¥ó¥À¥à¥Õ¥ìー¥à¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È 4¼ï¥°¥ëー¥×
¡¦²Á³Ê¡§³Æ700±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§³Æ¥°¥ëー¥×Á´10¼ï¥é¥ó¥À¥à
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W52mm¡ßH60mm¡ßD9mm
¡¦ÁÇºà¡§ABS¼ù»é¡¢PET¡¢¼§ÀÐ
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ40ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ
¡¦²Á³Ê¡§³Æ3,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´4¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W349mm¡ßH200mm¡ßD3mm(ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°)
¡¦ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È
¡¦²Á³Ê¡§³Æ7,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´4¼ï(³Æ¼ï10¸ÄÆþ¤ê)
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)
¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§W60mm¡ßH60mm¡ßD10mm°ÊÆâ
¡¡¢¨¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡È¢¡§W200mm¡ßH200mm¡ßD20mm
¡¦ÁÇºà
¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¡¡È¢¡§»æ¡¢PET
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥±ー¥¹¥ー¥Û¥ë¥Àー
¡¦²Á³Ê¡§³Æ1,300±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´4¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W76mm¡ßH101mm¡ßD7mm
¡¦ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢Å´
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñー¥Ä
¡¦²Á³Ê¡§³Æ1,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´4¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§W104mm¡ßH64mm¡ßD2mm
¡¦ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢ ¥°¥Ã¥ºÆÃÅµ
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th with cake¡ª¡×¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²3,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë¡ÖÆÃÅµ¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(Á´4¼ï)¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¡
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W80mm¡ßH110mm
¡¦ÁÇºà¡§PP
¡¡
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1²ñ·× ¾¦ÉÊ¹ç·×3,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë1ÅÀ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¤ÎºÇÂç¿ô¤Ï20ÅÀ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤Îºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÉÕÍ¿¾ò·ï¤òÃ£À®»þ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥ÈÆâ¤ËÆÃÅµ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´ÃíÊ¸´°Î»¸å¤Ï¤´ÃíÊ¸ÍúÎò¤Ë¤ÆÉÕÍ¿¾õ¶·¤Î¤´³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ»þ¤ËÆÃÅµ¤Îºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ËÆÃÅµ¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
ÎëÌÚ ÍÍ (https://x.com/_sz__k)
ÈÎÇä³µÍ×
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü»þ¡§2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12:00～
¡¦È¯Á÷Í½Äê¡§2026Ç¯2·î¾å½Ü°Ê¹ß
¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢
¡¦ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://shop.nijisanji.jp/TAG_875
¡¡
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¿Þ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁÒ¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È¯Á÷¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£¿ô¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¤¼¡Âè¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨È¯Á÷»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½Ð²Ù´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸åºÆÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ò²þÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°SNSÅù¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°X¡§https://x.com/nijisanji_app
¡¦X¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸8¼þÇ¯
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸8¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ·èÄê¡ª
Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸8¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12»þ¤«¤é¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Æ¡¢Á÷ÎÁÉéÃ´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¾ÜºÙ¤Ï¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸£¸¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://lp.shop.nijisanji.jp/nijisanji_8th_Anniversary/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Á÷ÎÁÉéÃ´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
´ü´ÖÃæ¡¢10,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÇÇÛÁ÷ÎÁ¤ò¤Ë¤¸¥¹¥È¥¢¤¬ÉéÃ´¡ª
¢¨¡ÖÃÂÀ¸Æü¥°¥Ã¥º&¥Ü¥¤¥¹¡×Á´¼ï¤ÏÁ÷ÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö½Ð²ÙÆü¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤ÆÇÛÁ÷¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷1²óÊ¬¤Ë¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12:00～2026Ç¯2·î8Æü(Æü)23:59
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijisanji.jp
X¡§https://x.com/nijisanji_app
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram¡§https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili¡§https://space.bilibili.com/410484677
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ FAN CLUB¡§https://www.nijisanji.jp/fanclubs
¡ÚANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿·ÂÎ¸³¤ò¡£¡×ー
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯5·î2Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á·ÐºÑ·÷¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¿·»þÂå¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÌò¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò)¡ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.anycolor.co.jp
ºÇ¿·¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/news
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/recruit
Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://magazine.anycolor.co.jp
X¡§https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.anycolor.co.jp/contact
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§pr@anycolor.co.jp
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È11F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄ³Ñ Î¦