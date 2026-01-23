¡ÖWiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à(R)¡×¡¢¹ñÆâWi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ëÍøÍÑ¼Ô¿ô¡Ö£¸Ç¯Ï¢Â³ No.£±¡×¤òÃ£À®¡£
¡¡¡Ö¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¡×¡ÖÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëWiFi»ö¶È¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦¥Äー¥ê¥º¥à»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ COO¡§ÂçÅÄ·ò»Ê¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¡ÖWiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à(R)¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¹ñÆâWi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ëÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ£¸Ç¯Ï¢Â³ No.£±¡Ê*£±¡Ë¤òÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*£±¡Ë2025Ç¯12·î¡Ê³ô¡ËÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù¡¡Ä´ººÆâÍÆ¡§¹ñÆâÍÑWi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ë¡Ö¤Î¤Ù¥æー¥¶ー¿ô¡×
Æ°²è¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=eFudMHpRAuo ]
¢£ ¹ñÆâÍøÍÑ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹Å¸³«
¡ÖWiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à(R)¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎWi-FiÍøÍÑ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Î¹¹Ô¡¦½ÐÄ¥¡¦°ì»þµ¢¹ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Wi-Fi¥ëー¥¿ー¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ïÇÛÁ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¡¢¶È³¦ºÇÂ¿¥¯¥é¥¹¤Î¶õ¹Á¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¤Î¼õ¼è¡¦ÊÖµÑ¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¼õ¼è¡¦ÊÖµÑÊýË¡¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ç¥¹¥àー¥º¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ 365Æü¤¤¤Ä¤Ç¤âºÇÃ»ÅöÆüÈ¯Á÷
¡ÖWiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à(R)¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°LINE¤Î¼«Æ°¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¼êÃÊ¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Îµ¿Ìä¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢365Æü¡¢16»þ¤Þ¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÇºÇÃ»ÅöÆüÈ¯Á÷¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞ¤Ê½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ºÇÃ»¤ÇÍâÆü¤Ë¤ÏWi-Fiµ¡´ï¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÎÁ¶â¥×¥é¥ó
¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Â¿ºÌ¤ÊÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·î´Ö5GB¤«¤éÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¡Ê*£³¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÍøÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î£µ£ÇÂÐ±þ¥×¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ¼çÍ×£³¥¥ã¥ê¥¢¤Î²óÀþ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê²óÀþ¤Ë¼«Æ°ÀÜÂ³¤¹¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥¨¥ê¥¢ÂÐ±þµ¡´ï¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤È°ÂÄêÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Àß·×¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¡¢£¶Âæ°Ê¾å¤ÎÊ£¿ôÂæ¥ì¥ó¥¿¥ë¤äÀÁµá½ñÊ§¤¤¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*£³¡ËÄÌ¿®ÎÌ¤¬Ãø¤·¤¯Â¿¤¤¾ì¹ç¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖWiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à(R)¡×¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù»ý¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢ÉÊ¼Á¤ÈÍøÊØÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëWi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£WiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à(R)¡¡¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡»¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡§ÆüËÜÍÑWi-Fi¥ëー¥¿ー¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹
¡»ÎÁ¶â¡§127±ß¡¿Æü¤«¤é
¡»¿½¹þÊýË¡¡§Web¥µ¥¤¥È¡Ê https://www.wifi-rental.com/(https://www.wifi-rental.com/?utm_source=prtimes) ¡Ë
¡»µ¡´ï¼õ¼è¡¿ÊÖµÑÊýË¡ ¡§ ¶õ¹Á¡Ê¹ñÆâ10¶õ¹Á¡Ë¡¢»ÜÀß¡¢ÂðÇÛ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ê¼õ¼è¤Î¤ß¡Ë¡¢³¤³°¤Ç¤Î»ö¶È½ê¼õ¼è¤¬²ÄÇ½
¡»Äó¶¡»ö¶È¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡»¼õÅÏ¤·¡¿ÊÖµÑÂÐ±þ¶õ¹Á¥«¥¦¥ó¥¿ー¡§https://www.wifi-rental.com/counter/(https://www.wifi-rental.com/counter/?utm_source=prtimes)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó²ñ¼Ò³µÍ×
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¾ðÊóÄÌ¿®»º¶È³×Ì¿¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë"More vision, More success."¤Ë±è¤¤¡¢¤è¤êÀè¸«À¤Î¤¢¤ëÁªÂò¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ®¸ù¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¯¡¢¾ðÊóÄÌ¿®Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡¦Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9416¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹COO¡¡ÂçÅÄ·ò»Ê¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¡¤±¤ó¤¸¡Ë
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É£¶ÃúÌÜ27ÈÖ30¹æ¿·½É¥¤ー¥¹¥È¥µ¥¤¥É¥¹¥¯¥¨¥¢8³¬
¡¦ÀßÎ©Ç¯·î¡§2001Ç¯12·î¡¡¡ÊÁÏ¶È1995Ç¯£¶·î¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§2,938,000,000±ß
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.vision-net.co.jp/(https://www.vision-net.co.jp/?utm_source=prtimes)
¡¦IR¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡§https://www.vision-net.co.jp/ir/(https://www.vision-net.co.jp/ir/?utm_source=prtimes)
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
1. ¥°¥íー¥Ð¥ëWiFi»ö¶È
³¤³°»ö¶È¡¿¹ñÆâ»ö¶È
2. ¾ðÊóÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¸ÇÄêÄÌ¿®»ö¶È¡¿°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¡¿¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É»ö¶È¡¿OAµ¡´ïÈÎÇä»ö¶È¡¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
3. ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦¥Äー¥ê¥º¥à»ö¶È
4. ¤½¤ÎÂ¾