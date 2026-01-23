½ÂÃ«·Ä°ìÏº¤Î¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥ª¥Ú¥é¡×¤¬£µ·î¤ËÂçºå¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë¤Ç½é³«ºÅ¡¢1·î24Æü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï
¼Ì¿¿¡§¿·ÄÅÊÝ·ú½¨
²»³Ú²È¡¦½ÂÃ«·Ä°ìÏº¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¦¥Èー¥¥çー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊATAK¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë¡ÊÂçºå¡¦ÃæÇ·Åç¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö½ÂÃ«·Ä°ìÏº ¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥ª¥Ú¥é¡ØMIRROR¡Ù-Deconstruction and Rebirth-²òÂÎ¤ÈºÆÀ¸-¡×¡Ê¼çºÅ¡§Ä«Æü¿·Ê¹Ê¸²½ºâÃÄ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢¤Ô¤¢¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ïº£Ç¯¤ÇÂè64²ó¤È¤Ê¤ëÂçºå¹ñºÝ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤è¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢Åù¤Î³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉµÚ¤Ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ°ìÈÌÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564325
¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë¡¡https://www.festivalhall.jp/events/5778/
¿Í´Ö¤Èµ¡³£¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¸ò¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡
À¸¤È»à¤Î¶³¦¤òÉÁ¤¯¡¢À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥ª¥Ú¥é
AIÅëºÜ¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬²Î¤¤¡¢À¸¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢ÅÅ»Ò²»¡¢±ÇÁü¡¢1200Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÊ©¶µ²»³Ú¡¦À¼ÌÀ¤¬Í»¹ç¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥ª¥Ú¥éºîÉÊ¤¬¡¢¥É¥Ð¥¤ËüÇî¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥·¥ã¥È¥ìºÂ¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢2025Ç¯11·î¤ÎÅìµþ¡¦¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡¢Âçºå¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢ÅìÍÎ¤ÈÀ¾ÍÎ¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¡¢À¸¤È»à¤È¤¤¤Ã¤¿¶³¦¤äÂÐÎ©¤òÍÏ¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê´õË¾¤ÈÄ´ÏÂ¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï½ÂÃ«¤ÎË´¤ºÊ¥Þ¥ê¥¢¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥Þ¥ê¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Î½Ð±é¤Ï½ÂÃ«·Ä°ìÏº¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡Ë¡¢Âçºå¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡Ê¥²¥¹¥È¥³¥ó¥µー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¡§À®ÅÄÃ£µ±¡Ë¡¢¹âÌî»³ÁÎÎ·¤Ë¤è¤ëÀ¼ÌÀ¡£Âç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤Î·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¸¥å¥¹¥Æ¥£ー¥Ì¡¦¥¨¥Þー¥ë¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿²»³Ú²È¤Îº£°æ¿µÂÀÏº¤¬¼ê¤¬¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤ÏÂçºå»ÔÆâ¤Ë¤Æµ¼ÔÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï½ÂÃ«·Ä°ìÏº¤È¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥Þ¥ê¥¢¤¬ÅÐÃÅ¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜºÇ¸Å¤Î²»³ÚÊ¸²½¤È¤·¤ÆÌó1200Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÀ¼ÌÀ¡×¤¬¾å±é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢´ØÀ¾¤Î¸½ÌòÌ¡ºÍ»Õ¤È¤·¤ÆºÇÇ¯Ä¹¤Î³¤¸¶¤Ï¤ë¤«¡¦¤«¤Ê¤¿¤âÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥Þ¥ê¥¢¤Ë¸þ¤±¤ÆAI¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Ì¡ºÍ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤«¤Ê¤¿¤¬Â©¤ò¥Õ¥Ã¤È¿á¤¤«¤±¡¢¤Ï¤ë¤«¤ÎÇö¤¤È±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÈÅ´ÈÄ¥®¥ã¥°¡É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥Þ¥ê¥¢¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÂçºåÊÛ¤ò½¬ÆÀ¡£½é¤ÎÂçºå¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Âçºå¤é¤·¤¤¥æー¥â¥¢¤¬¸òº¹¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Êµ¼ÔÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¸ø±éÌ¾¡§½ÂÃ«·Ä°ìÏº ¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥ª¥Ú¥é¡ÖMIRROR¡×-Deconstruction and Rebirth-²òÂÎ¤ÈºÆÀ¸-¡ÊÂè64²óÂçºå¹ñºÝ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡Ë
Æü»þ¡§2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00³«±é¡Ê13:00³«¾ì¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç2-3-18¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡§SÀÊ12,000±ß¡¢AÀÊ9,000±ß¡¢BÀÊ6,000±ß¡¢SSÀÊ15,000±ß¡¢BOXÀÊ18,000±ß
°ìÈÌÈ¯Çä¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë ¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー 06-6231-2221¡Ê10:00～18:00¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È https://www.festivalhall.jp/events/5778/
¡¡¡¡¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564325 ¡ÊP¥³ー¥É¡§312-818¡Ë¡¡¤Û¤«
¼çºÅ¡§Ä«Æü¿·Ê¹Ê¸²½ºâÃÄ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢¤Ô¤¢¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë
À©ºî¡§¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¦¥Èー¥¥çー³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨»¿¡§´ØÅÅ¹©¡¢¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¡¢¹âº½Ç®³Ø¹©¶È¡¢ÃÝÃæ¹©Ì³Å¹¡¢À¾¸¶±ÒÀ¸¹©¶È½ê