¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù¡ß¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ»ÏÆ°¡ª¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¡Ö»ñ¸»10Ëü¸Ä¡×¤ä¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¡ªÂÔË¾¤Î¥¹¥Æ¥é¡õ¥ê¥êー¤ÎÆó¼¡¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤âÆ±»þ¼ÂÁõ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´20Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P

³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P[ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿½ ºÜÌÀ(¥·¥ó¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó)]¤Ï¡¢PC¸þ¤±¥¢¥Ë¥á¥Á¥Ã¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ØSoulworker¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢Æó¼¡¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÄÉ²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥é¡¦¥æ¥Ë¥Ù¥ë¡×¡Ö¥ê¥êー¡¦¥Ö¥ëー¥à¥á¥ë¥Ø¥ó¡×¤Î2¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Æó¼¡¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤è¤ê¹â°ÒÎÏ¤«¤ÄÆÈ¼«À­¤Î¹â¤¤¥¹¥­¥ë¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¤äA.R¥«ー¥É¡¢¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¡ÖÂè1²ó¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥ÑーÂÐ¹³Àï¡×¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¢¡¡Ö¥¹¥Æ¥é¡×¡Ö¥ê¥êー¡×Æó¼¡¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¼ÂÁõ

ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Æ¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¹¥Æ¥é¡¦¥æ¥Ë¥Ù¥ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥ê¥êー¡¦¥Ö¥ëー¥à¥á¥ë¥Ø¥ó¡×¤ËÆó¼¡¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£


ÂÐ¾Ý¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥¢³ÐÀÃ¥¯¥¨¥¹¥È¤ò´°Î»¤·¡¢Lv85¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀìÍÑ¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õÃí²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æó¼¡¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¿·¥¹¥­¥ë¤¬²òÊü¤µ¤ì¡¢¤è¤êÀïÎ¬À­¤Î¹â¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£




¡Ö¥¹¥Æ¥é¡×¡Ö¥ê¥êー¡×Æó¼¡¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¹¹¿·ÆâÍÆ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»


https://soulworker.pmang.jp/board/update/495




¢¡¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè2ÃÆ³«ºÅ

Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¤äA.R¥«ー¥É¡¢¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù¤Î¥×¥ì¥¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤Î¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢£¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¥¤¥Ù¥ó¥È

¥Ç¥¤¥êー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥ß¥Ë¥²ー¥à¡Ö¥½¥¦¥ë¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤ÆÆþ¼ê¤Ç¤­¤ë¡Ö[EV]¥Ä¥Ê´ÌµÍ¹ç¤»¡×¤ò100¸Ä½¸¤á¤ë¤È¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ëÂçÎÌ¤Î»ñ¸»¤äÆÃÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£


¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤Æ¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤ÎUID¤È¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤ò¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¡ÒÄ¶¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Ó


»ñ¸» ¡ß 100,000¸Ä


¡Ö»ÊÎá´±¤ÎÆü»ï¡× ¡ß 1¸Ä


¡Ö°äÅÁ»Ò¤Î¼ï¡×¡ÖµÞÂ®´°À®²óÏ©¡× ¡ß ³Æ100¸Ä


³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥Ê¡ÊÁí¹ç¥â¥¸¥åー¥ë¡¦ÎÌ»º·¿ÉôÉÊ¡¦¹âµé·¿ÉôÉÊ¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó¥À¥¹¥È¡Ë ¡ß ³Æ3¸Ä




¡Ò¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡Ó


2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°




ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://soulworker.pmang.jp/board/event/777




¢£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ð¥¿ー

¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ð¥¿ー¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¨¥¿¥Ë¥Æ¥£¡×¡ÖÌÇË´¤Î¥á¥¤¡×¡Ö¹Ý¤Î¼é¸î¼Ô¥é¥ó¥Ñ¥ê¥ª¥ó¡×¤Î3¼ïÎà¡¦·×10¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÊ¬¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ð¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¥Ýー¥È¥ìー¥È¤Ä¤­¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー

¡ÒÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸¡Ó



¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥ê¥êー¡¢¥¹¥Æ¥é¡¢¥Àー¥Ê¡¢¥Ï¥ë


¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥¤¥ê¥¹¡¢¥¨¥Õ¥Í¥ë¡¢¥Á¥¤¡¢¥Ê¥Ó


¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥¸¥ó¡¢¥¢ー¥¦¥£¥ó

¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ð¥¿ー¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://soulworker.pmang.jp/board/notice/816




¢£¥³¥é¥ÜA.R¥«ー¥É

¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡¢6¼ïÎà¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄêA.R¥«ー¥É¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¥³¥é¥Ü¸ÂÄêA.R¥«ー¥É¥¤¥é¥¹¥È¡Ê°ìÉô¡Ë

¢£¥³¥é¥Ü¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È

¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡×¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£



¥³¥é¥Ü¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡×

¥³¥é¥ÜA.R¥«ー¥ÉµÚ¤Ó¥³¥é¥Ü¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://soulworker.pmang.jp/board/notice/815




¢£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¥Ýー¥È¥ìー¥È

¥¢¥¤¥Æ¥à¥âー¥ë¤Ë¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¥Ýー¥È¥ìー¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²óÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥óII¥Ýー¥È¥ìー¥È¥é¥ó¥À¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤«¤é¤Ï¡¢Á´9¼ï¤Î¥Ýー¥È¥ìー¥È¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£




¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¡ÚÉü¹ï¡Û¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¥Ýー¥È¥ìー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ä¡Ö¡ÚÂèÆóÃÆ¡Û¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¥Ýー¥È¥ìー¥È¡×¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥¤¥Æ¥à¥âー¥ë¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£




¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¥Ýー¥È¥ìー¥È¾ÜºÙ¤Ï²¼µ­¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://soulworker.pmang.jp/board/notice/814




¢¡¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô³«ºÅ¡ª

ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤è¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£




¡ü¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥¤¥Ù¥ó¥È




¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î½Ð¸½¤·¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¥á¥¤¥º¡Ö¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤È°ÜÆ°¤À¤±¤ÇÂ­¾ì¤ò¾è¤ê·Ñ¤®¡¢3ÃÊ³¬¤Î¥´ー¥ë¡Ê¥Îー¥Þ¥ë¡¿¥Ïー¥É¡¿¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¥´ー¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Êó½·¤Î¡Ö[EV]¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥³¥¤¥ó¡×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢½¸¤á¤¿¥³¥¤¥ó¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ½ºî¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£




¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°




¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¹ðÃÎ¡§https://soulworker.pmang.jp/board/event/775




¡ü¥½¥¦¥ë¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¥¤¥Ù¥ó¥È




¥½¥¦¥ë¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¡Ö¥½¥¦¥ë¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¡Ö[EV]¥Ä¥Ê´ÌµÍ¹ç¤»¡×¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥Ð¥¿ー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤ä¡Ö¥á¥ë¥È¥À¥¦¥óËÉ»ßÁõÃÖ[µ¢Â°·¿]¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÊó½·¤È¸ò´¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£




¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°




¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¹ðÃÎ¡§https://soulworker.pmang.jp/board/event/776




¡ü¥°¥ë¥È¥ó¥Þ¥È¥ê¥çー¥·¥«¥¤¥Ù¥ó¥È




¥Ç¥¤¥êー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¤ÇËèÆüÆþ¼ê¤Ç¤­¤ë¡Ö[EV]¥°¥ë¥È¥ó¥Þ¥È¥ê¥çー¥·¥«Lv.1¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ö[EV]¥°¥ë¥È¥ó¥Þ¥È¥ê¥çー¥·¥«¡×¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¼ê¤Ç¤­¤ë¡Ö[EV]¥°¥ë¥È¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö[EV]¥°¥ë¥È¥ó¥Þ¥È¥ê¥çー¥·¥«¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£




¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°




¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¹ðÃÎ¡§https://soulworker.pmang.jp/board/event/773




¢¡Âè1²ó¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥ÑーÂÐ¹³Àï¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ



³Æ¹ñ¤Î¥µー¥Ðー¤¬µ­Ï¿¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè1²ó¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥ÑーÂÐ¹³Àï¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¼«¤é¤Î¥µー¥Ðー¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤ËÄ©Àï¤·¡¢½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤¿ÆÃÊÌÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥µー¥Ðー¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ï¡¢ [¤¿¤¤¤½¤¦¤®¥»¥Ã¥È]¥¢¥Ð¥¿ー¤òÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¡Ò¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡Ó


2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23:59




¡Ò¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÊýË¡¡Ó


1. ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×Æâ¤Î¡Ö¼«Í³·Ç¼¨ÈÄ¡×¤òÁªÂò


2. ¥«¥Æ¥´¥ê¡Ö¼«Í³¡×¤òÁªÂò


3. ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ö¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥ÑーÂÐ¹³Àï ¡Ò¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Íー¥à¡Ó / ¡Ò¥¯¥ê¥¢¥¿¥¤¥à¡Ó¡×¤Èµ­ºÜ


4. ¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤ò¹¶Î¬¤·¤¿ºÝ¤Î²èÁü¤ÈÆ°²è¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÅê¹Æ



Åê¹ÆÎã

¡Ò¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊó½·¡Ó


1st ¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー ¥·¥åー¥º¡¡¢¨¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÄ®¤Î°ÜÆ°Â®ÅÙ¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£



¡Êº¸¤«¤é¡Ë1°Ì¡§¥´ー¥ë¥É¡¢2°Ì¡§¥·¥ë¥Ðー¡¢3°Ì¡§¥Ö¥í¥ó¥º¡¢»²²Ã¾Þ¡§¥¹¥¿ー¥¿ー

ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ­¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://soulworker.pmang.jp/board/event/774




¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢Pmang¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¡¦¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù Pmang¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://soulworker.pmang.jp/


¡¦¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù ¸ø¼°X


https://x.com/soulworkerJP_GC




¢¡¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù¤È¤Ï

¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯±é½Ð¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¸ÄÀ­Åª¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢À¤³¦¤òÇËÌÇ¤ËÆ³¤¯°ÛÀ¸Êª¤¿¤Á¤È¿ÍÎà¤ÎÂ¸Ë´¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤Ç¤¹¡£


¡¦¥¢¥Ë¥áÄ´ ¡ß Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー ¡ß ¥½¥í¤Ç¤âOK


¡¦°ÛÇ½¤ò¼ê¤Ë¡¢ÁÖ²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¤³¦¤òµß¤¨¡ª¥¢¥Ë¥áÉ÷¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¤ÎºÇ¹âÊö¡ª


°ÛÇ½¤ò¶î»È¤¹¤ë¾¯Ç¯¾¯½÷¡È¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡É¤òÁà¤ê¡¢²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£




¡¦¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー


[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=C52XulswNNY ]








¢¡¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¥¿¥¤¥È¥ë¡§Soulworker¡Ê¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ë


¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥Ë¥á¥Á¥Ã¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥óMORPG


±¿±Ä¡§GOP Co., Ltd.


³«È¯¡§Valofe Co., Ltd.


¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Pmang¡¢GAMEcom


ÂÐ±þOS¡§Windows 7°Ê¾å¡Ê10°Ê¾å¿ä¾©¡Ë


²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¡Ë







¢¡Pmang¡Ê¥Ôー¥Þ¥ó¡Ë¤È¤Ï


Pmang¡Êhttps://www.pmang.jp¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£ËÜ³ÊRPG¤äÄ¶¥ê¥¢¥ëFPS¡¢¼ê·Ú¤ËÍ·¤Ù¤ë¥Ö¥é¥¦¥¶¥²ー¥à¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢´ðËÜÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥²ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤âËüÁ´¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Pmang¤Ç¤Ïº£¸å¤â¿·¥¿¥¤¥È¥ë¤òÂ³¡¹¤ÈÄÉ²Ã¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥²ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£



¢¡³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P¡Êhttps://www.gopcorp.co.jp¡Ë¤Ï¡¢´ðËÜÌµÎÁ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖPmang¡×µÚ¤Ó¡ÖGAMEcom¡×¡Êhttps://customer.gamecom.jp¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥²ー¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¹¡£Á°¿È´ë¶È¤ÎÁÏ¶È»þ¤è¤êÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à±¿±Ä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¸½ºß¤ÏËÜ³ÊRPG¡¢Ä¶¥ê¥¢¥ëFPS¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¥²ー¥à¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢PC¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Þ¤Ç¡¢20¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¥²ー¥à¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



