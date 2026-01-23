¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù¡ß¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ»ÏÆ°¡ª¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¡Ö»ñ¸»10Ëü¸Ä¡×¤ä¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¡ªÂÔË¾¤Î¥¹¥Æ¥é¡õ¥ê¥êー¤ÎÆó¼¡¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤âÆ±»þ¼ÂÁõ
³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P[ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿½ ºÜÌÀ(¥·¥ó¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó)]¤Ï¡¢PC¸þ¤±¥¢¥Ë¥á¥Á¥Ã¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ØSoulworker¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢Æó¼¡¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÄÉ²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥é¡¦¥æ¥Ë¥Ù¥ë¡×¡Ö¥ê¥êー¡¦¥Ö¥ëー¥à¥á¥ë¥Ø¥ó¡×¤Î2¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Æó¼¡¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤è¤ê¹â°ÒÎÏ¤«¤ÄÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¥¹¥¥ë¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¤äA.R¥«ー¥É¡¢¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¡ÖÂè1²ó¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥ÑーÂÐ¹³Àï¡×¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥¹¥Æ¥é¡×¡Ö¥ê¥êー¡×Æó¼¡¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¼ÂÁõ
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¹¥Æ¥é¡¦¥æ¥Ë¥Ù¥ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥ê¥êー¡¦¥Ö¥ëー¥à¥á¥ë¥Ø¥ó¡×¤ËÆó¼¡¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥¢³ÐÀÃ¥¯¥¨¥¹¥È¤ò´°Î»¤·¡¢Lv85¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀìÍÑ¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õÃí²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æó¼¡¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¿·¥¹¥¥ë¤¬²òÊü¤µ¤ì¡¢¤è¤êÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Æ¥é¡×¡Ö¥ê¥êー¡×Æó¼¡¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¹¹¿·ÆâÍÆ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
https://soulworker.pmang.jp/board/update/495
¢¡¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè2ÃÆ³«ºÅ
Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¤äA.R¥«ー¥É¡¢¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù¤Î¥×¥ì¥¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤Î¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Ç¥¤¥êー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥ß¥Ë¥²ー¥à¡Ö¥½¥¦¥ë¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤ÆÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡Ö[EV]¥Ä¥Ê´ÌµÍ¹ç¤»¡×¤ò100¸Ä½¸¤á¤ë¤È¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÂçÎÌ¤Î»ñ¸»¤äÆÃÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤Æ¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤ÎUID¤È¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤ò¤´²óÅú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÒÄ¶¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Ó
»ñ¸» ¡ß 100,000¸Ä
¡Ö»ÊÎá´±¤ÎÆü»ï¡× ¡ß 1¸Ä
¡Ö°äÅÁ»Ò¤Î¼ï¡×¡ÖµÞÂ®´°À®²óÏ©¡× ¡ß ³Æ100¸Ä
³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥Ê¡ÊÁí¹ç¥â¥¸¥åー¥ë¡¦ÎÌ»º·¿ÉôÉÊ¡¦¹âµé·¿ÉôÉÊ¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó¥À¥¹¥È¡Ë ¡ß ³Æ3¸Ä
¡Ò¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡Ó
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://soulworker.pmang.jp/board/event/777
¢£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ð¥¿ー
¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ð¥¿ー¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¨¥¿¥Ë¥Æ¥£¡×¡ÖÌÇË´¤Î¥á¥¤¡×¡Ö¹Ý¤Î¼é¸î¼Ô¥é¥ó¥Ñ¥ê¥ª¥ó¡×¤Î3¼ïÎà¡¦·×10¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÊ¬¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ð¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¥Ýー¥È¥ìー¥È¤Ä¤¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¡ÒÃåÍÑ¥¤¥áー¥¸¡Ó
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥ê¥êー¡¢¥¹¥Æ¥é¡¢¥Àー¥Ê¡¢¥Ï¥ë
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥¤¥ê¥¹¡¢¥¨¥Õ¥Í¥ë¡¢¥Á¥¤¡¢¥Ê¥Ó
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥¸¥ó¡¢¥¢ー¥¦¥£¥ó
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ð¥¿ー¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://soulworker.pmang.jp/board/notice/816
¢£¥³¥é¥ÜA.R¥«ー¥É
¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡¢6¼ïÎà¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄêA.R¥«ー¥É¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥é¥Ü¸ÂÄêA.R¥«ー¥É¥¤¥é¥¹¥È¡Ê°ìÉô¡Ë
¢£¥³¥é¥Ü¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È
¡Ø¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡×¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡×
¥³¥é¥ÜA.R¥«ー¥ÉµÚ¤Ó¥³¥é¥Ü¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://soulworker.pmang.jp/board/notice/815
¢£¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¥Ýー¥È¥ìー¥È
¥¢¥¤¥Æ¥à¥âー¥ë¤Ë¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¥Ýー¥È¥ìー¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²óÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥óII¥Ýー¥È¥ìー¥È¥é¥ó¥À¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤«¤é¤Ï¡¢Á´9¼ï¤Î¥Ýー¥È¥ìー¥È¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¡ÚÉü¹ï¡Û¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¥Ýー¥È¥ìー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ä¡Ö¡ÚÂèÆóÃÆ¡Û¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¥Ýー¥È¥ìー¥È¡×¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥¤¥Æ¥à¥âー¥ë¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥ó¥Ýー¥È¥ìー¥È¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://soulworker.pmang.jp/board/notice/814
¢¡¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô³«ºÅ¡ª
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤è¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥¤¥Ù¥ó¥È
¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î½Ð¸½¤·¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¥á¥¤¥º¡Ö¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤È°ÜÆ°¤À¤±¤ÇÂ¾ì¤ò¾è¤ê·Ñ¤®¡¢3ÃÊ³¬¤Î¥´ー¥ë¡Ê¥Îー¥Þ¥ë¡¿¥Ïー¥É¡¿¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¥´ー¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Êó½·¤Î¡Ö[EV]¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥³¥¤¥ó¡×¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢½¸¤á¤¿¥³¥¤¥ó¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀ½ºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¹ðÃÎ¡§https://soulworker.pmang.jp/board/event/775
¡ü¥½¥¦¥ë¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¥¤¥Ù¥ó¥È
¥½¥¦¥ë¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î¥ß¥Ë¥²ー¥à¡Ö¥½¥¦¥ë¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¡Ö[EV]¥Ä¥Ê´ÌµÍ¹ç¤»¡×¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥Ð¥¿ー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤ä¡Ö¥á¥ë¥È¥À¥¦¥óËÉ»ßÁõÃÖ[µ¢Â°·¿]¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÊó½·¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¹ðÃÎ¡§https://soulworker.pmang.jp/board/event/776
¡ü¥°¥ë¥È¥ó¥Þ¥È¥ê¥çー¥·¥«¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Ç¥¤¥êー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥ê¥¢¤ÇËèÆüÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡Ö[EV]¥°¥ë¥È¥ó¥Þ¥È¥ê¥çー¥·¥«Lv.1¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ö[EV]¥°¥ë¥È¥ó¥Þ¥È¥ê¥çー¥·¥«¡×¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡Ö[EV]¥°¥ë¥È¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö[EV]¥°¥ë¥È¥ó¥Þ¥È¥ê¥çー¥·¥«¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¹ðÃÎ¡§https://soulworker.pmang.jp/board/event/773
¢¡Âè1²ó¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥ÑーÂÐ¹³Àï¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
³Æ¹ñ¤Î¥µー¥Ðー¤¬µÏ¿¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè1²ó¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥ÑーÂÐ¹³Àï¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¼«¤é¤Î¥µー¥Ðー¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤ËÄ©Àï¤·¡¢½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤¿ÆÃÊÌÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥µー¥Ðー¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ï¡¢ [¤¿¤¤¤½¤¦¤®¥»¥Ã¥È]¥¢¥Ð¥¿ー¤òÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡Ó
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡Ò¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÊýË¡¡Ó
1. ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×Æâ¤Î¡Ö¼«Í³·Ç¼¨ÈÄ¡×¤òÁªÂò
2. ¥«¥Æ¥´¥ê¡Ö¼«Í³¡×¤òÁªÂò
3. ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ö¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥ÑーÂÐ¹³Àï ¡Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Íー¥à¡Ó / ¡Ò¥¯¥ê¥¢¥¿¥¤¥à¡Ó¡×¤ÈµºÜ
4. ¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤ò¹¶Î¬¤·¤¿ºÝ¤Î²èÁü¤ÈÆ°²è¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÅê¹Æ
Åê¹ÆÎã
¡Ò¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊó½·¡Ó
1st ¥½¥¦¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー ¥·¥åー¥º¡¡¢¨¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÄ®¤Î°ÜÆ°Â®ÅÙ¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë1°Ì¡§¥´ー¥ë¥É¡¢2°Ì¡§¥·¥ë¥Ðー¡¢3°Ì¡§¥Ö¥í¥ó¥º¡¢»²²Ã¾Þ¡§¥¹¥¿ー¥¿ー
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://soulworker.pmang.jp/board/event/774
¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢Pmang¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù Pmang¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://soulworker.pmang.jp/
¡¦¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù ¸ø¼°X
https://x.com/soulworkerJP_GC
¢¡¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯±é½Ð¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢À¤³¦¤òÇËÌÇ¤ËÆ³¤¯°ÛÀ¸Êª¤¿¤Á¤È¿ÍÎà¤ÎÂ¸Ë´¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¢¥Ë¥áÄ´ ¡ß Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¡ß ¥½¥í¤Ç¤âOK
¡¦°ÛÇ½¤ò¼ê¤Ë¡¢ÁÖ²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¤³¦¤òµß¤¨¡ª¥¢¥Ë¥áÉ÷¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¤ÎºÇ¹âÊö¡ª
°ÛÇ½¤ò¶î»È¤¹¤ë¾¯Ç¯¾¯½÷¡È¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡É¤òÁà¤ê¡¢²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=C52XulswNNY ]
¢¡¡Ø¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Soulworker¡Ê¥½¥¦¥ë¥ïー¥«ー¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥Ë¥á¥Á¥Ã¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥óMORPG
±¿±Ä¡§GOP Co., Ltd.
³«È¯¡§Valofe Co., Ltd.
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Pmang¡¢GAMEcom
ÂÐ±þOS¡§Windows 7°Ê¾å¡Ê10°Ê¾å¿ä¾©¡Ë
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¡Ë
¢¡Pmang¡Ê¥Ôー¥Þ¥ó¡Ë¤È¤Ï
Pmang¡Êhttps://www.pmang.jp¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£ËÜ³ÊRPG¤äÄ¶¥ê¥¢¥ëFPS¡¢¼ê·Ú¤ËÍ·¤Ù¤ë¥Ö¥é¥¦¥¶¥²ー¥à¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢´ðËÜÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥²ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤âËüÁ´¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Pmang¤Ç¤Ïº£¸å¤â¿·¥¿¥¤¥È¥ë¤òÂ³¡¹¤ÈÄÉ²Ã¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥²ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P¡Êhttps://www.gopcorp.co.jp¡Ë¤Ï¡¢´ðËÜÌµÎÁ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖPmang¡×µÚ¤Ó¡ÖGAMEcom¡×¡Êhttps://customer.gamecom.jp¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥²ー¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¹¡£Á°¿È´ë¶È¤ÎÁÏ¶È»þ¤è¤êÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à±¿±Ä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¸½ºß¤ÏËÜ³ÊRPG¡¢Ä¶¥ê¥¢¥ëFPS¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¥²ー¥à¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢PC¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Þ¤Ç¡¢20¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¥²ー¥à¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ
(C) LION GAMES CO.,LTD. All Rights Reserved.
(C) GOP Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C) VALOFE Co., Ltd. All rights reserved.
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£