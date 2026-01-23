Space BD³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾å¿ù ¹§¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×1¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ë¤è¤ê¡¢Space BD³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±Êºê ¾Íø/°Ê²¼Space BD¡Ë¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¼Â¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãSpace BD¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Space BD¤Ï¡¢¡Ö±§Ãè¤ò¼«ºß¤Ë¡¢Ç®¤¯¸Ø¤ì¤ë»º¶È¤ò¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢±§Ãè¾¦¶ÈÍøÍÑ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ±§Ãè¤Î´ð´´»º¶È²½¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£±§Ãè¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë±ÒÀ±¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÂÇ¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë±¿ÍÑ»Ù±ç¤Î¤Û¤«¡¢Èù¾®½ÅÎÏ´Ä¶¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ä±§Ãè¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÃÏ°è»º¶È¿¶¶½¡¢¶µ°é¡¦¿Íºà°éÀ®»ö¶È¤Ê¤É±§Ãè¤Î¿·¤¿¤ÊÍø³èÍÑ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Space BD¤ÎÂî±Û¤·¤¿»ö¶È³«È¯ÎÏ¤È·Ð±Ä¥Áー¥à¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¡¢½Ð»ñ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë±§ÃèÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤¬»º¶È²½¤ò¸£°ú¤·¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤·¤ÆÈôÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤â¤½¤ÎÄ©Àï¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚSpace BD³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×¡Û
ÀßÎ©¡§2017Ç¯9·î
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®2-1-1 ÆüËÜ¶¶»°°æ¥¿¥ïー7³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±Êºê ¾Íø
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±§Ãè¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¦¶µ°é»ö¶È
URL¡§ https://space-bd.com/
¡Ú¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×¡Û
ÀßÎ©¡§2021Ç¯10·î
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÂçÅÁÇÏÄ®7-3
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾å¿ù ¹§
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤È¤Î»ö¶ÈÏ¢·È¤Î¿ä¿Ê¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±çÅù
³ô¼ç¡§¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê100¡ó¡Ë
´ë¶ÈURL¡§https://www.hulic.co.jp/business/startup/