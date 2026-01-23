¥À¥ß¥¢ー¥Ë ´Ú¹ñ¡¦À¶ß¬Æ¶¡Ê¥Á¥ç¥ó¥À¥à¥É¥ó¡Ë¤Ë´ú´ÏÅ¹Casa Damiani Seoul¤ò¥ªー¥×¥ó
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥À¥ß¥¢ー¥Ë¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¡¦À¶ß¬Æ¶¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖCasa Damiani Seoul¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¯³Ø¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥À¥ß¥¢ー¥Ë¡¦¥°¥ëー¥× ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧¡¢¥°¥£¥É¡¦¥À¥ß¥¢ー¥Ë¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤K-POP¥°¥ëー¥×Stray Kids¤ÎI.N¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ü¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×ILLIT(¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È)¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¡¦¥¸¥§¥¦¥¯¡¢½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤Î¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¡¢½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥ê¥ç¥¦¥©¥ó¡¢½÷Í¥¤Î¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¤éÃøÌ¾¥²¥¹¥È¤âÍè¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤²Î¼êHWASA(¥Õ¥¡¥µ)¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë½Ë²ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥ß¥¢ー¥Ë¡¦¥°¥ëー¥× ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧¡¢¥°¥£¥É¡¦¥À¥ß¥¢ー¥Ë¤ÈI.N¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ü¥ó¥«¥Ã¥È
¥À¥ß¥¢ー¥Ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー I.N
ILLIT
HWASA
¥¤¡¦¥¸¥§¥¦
¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó
¥Á¥ç¥ó¡¦¥ê¥ç¥¦¥©¥ó
¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥ó
Casa Damiani Seoul¤Ï¡¢¥À¥ß¥¢ー¥Ë¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥È¥¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈþ³Ø¤È²ÁÃÍ´Ñ¤òÄ´ÏÂÅª¤ËÉ½¸½¡£ÍèÅ¹¼Ô¤Ï¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¡Ö¸«¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥¾¥ó¤¬Ä¹Ç¯°é¤ó¤Ç¤¤¿´¶À¤ä¾ð½ï¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCasa¡Ê¥«ー¥µ¡Ë¡×¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö²È¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢Casa Damiani Seoul¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅ¡Âð¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÍ¥²í¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿²È¶ñ¡¢·×»»¤µ¤ì¤¿Æ°Àþ¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾ÈÌÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¥ß¥¢ー¥Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤È²¹¤â¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡õ¥´ー¥ë¥É¤Î¥«¥é¥«¥Ã¥¿ÂçÍýÀÐ¡¢¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶ー¤ä¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤Î¹âÉÊ¼ÁÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ù¥ë ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿´ö²¿³ØÅª¥â¥Áー¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ß¥¢ー¥Ë¡¦¥°¥ëー¥×»±²¼¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥à¥éー¥Î¥¬¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Venini¤Î¥¬¥é¥¹À½ÉÊ¤ä¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬¡¢ÅÁÅýÅª¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¸½ÂåÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°´Ñ¤â¥á¥¾¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¤Ï¡¢¸÷¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÁ¡ºÙ¤Êµ±¤¤È¸÷¤Î±é½Ð¤ò·úÃÛÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Casa Damiani Seoul¤Ï4³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢³Æ¥Õ¥í¥¢¤¬°Û¤Ê¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼1³¬¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤ä¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Å¸¼¨²ñ¤äÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â²ÄÇ½¤Ë¡£1³¬¤Ï¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¥À¥ß¥¢ー¥Ë¤ÎÂåÉ½ºî¤ò°ìË¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2³¬¤Ï¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥êー¤È¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢VIP¥µ¥í¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢É÷¤ÎÄí±à¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿²°¾å¤Ç¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñÀè¹ÔÈÎÇä¤Î¥Ù¥ë ¥¨¥Ý¥Ã¥¯ ¥¯¥í¥¹¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡ÖBelle Epoque Marea¡Ê¥Ù¥ë ¥¨¥Ý¥Ã¥¯ ¥Þ¥ì¥¢¡Ë¡×¤òÈ¯É½¡£¥Ñ¥é¥¤¥Ð¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¡ÈMarea¡Ê³¤¤ÎÎ®¤ì¡Ë¡É¤ËÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢³¤¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¥Ö¥ëー¤Î¿§ºÌ¤òÉ½¸½¡£¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È´õ¾¯ÊõÀÐ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¥À¥ß¥¢ー¥Ë¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤È¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
WG¡ß¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ß¥Ñ¥é¥¤¥Ð¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó
Casa Damiani Seoul¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤òºÌ¤ë·Ý½Ñ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¥À¥ß¥¢ー¥Ë¤ÎÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¡£º£²ó¤Î¥ªー¥×¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢´Ú¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¡¢Æ±»þ¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥À¥ß¥¢ー¥Ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWEB¥µ¥¤¥È
https://www.damiani.com/ja_jp/
¢£¥À¥ß¥¢ー¥Ë ¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/@DamianiOfficial
¢£¥À¥ß¥¢ー¥Ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
https://www.instagram.com/damianiofficial/
¢£¥À¥ß¥¢ー¥Ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
https://www.facebook.com/damianiofficial
¢£¥À¥ß¥¢ー¥Ë LINE ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://lin.ee/FdrG5pK
¢£¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥À¥ß¥¢ー¥Ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó 03-5537-3336