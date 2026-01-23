°¤Éô¸²Íò¡ß´ä¶¶¸¼¼ù´ñÀ×¤ÎºÆ¶¦±é¤¬¼Â¸½¡ª¡ÀTELASA´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¿¡Ú¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Û¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ä¤¤¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª¡Ö¸²Íò¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¡×¡Ê´ä¶¶¡Ë
¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ò¤ë12»þ¤è¤ê
Âè£±ÏÃÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
Â¿¼ñÌ£¤ÊÇÐÍ¥¡¦°¤Éô¸²Íò¤¬¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î»ÔÄ¹¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÔÌ´¤Î³¹¡Õ¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¤Æ²ó¤ë¡¢¡Ú¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Û¡¢¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡£¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü£±·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ò¤ë12»þ¤è¤ê¡¢TELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
°¤Éô¸²Íò¡¢½é¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
TELASA´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù
°¤Éô¸²Íò¡õ´ä¶¶¸¼¼ù¤Î¥¨¥â¤¤ºÆ²ñ¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡ª
¡ØBL¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÂ¿ÊýÌÌ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²Â³¤±¤ë¡¢Â¿¼ñÌ£¤ÊÇÐÍ¥¡¦°¤Éô¸²Íò¤¬¡¢¼«¿È¤Î¼ñÌ£¤È´Ø¿´¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÔÌ´¤Î³¹¡Õ¤Î¡È»ÔÄ¹¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢Á´¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¤Æ²ó¤ê¡¢¡ÔÌ´¤Î³¹¡Õ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯TELASA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ú¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Û¡¢¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù――£±·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¤Ç¡¢½é²ó¥²¥¹¥È¤Ë´ä¶¶¸¼¼ù¤ÎÅÐ¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Ç¤ÏÂç¤¤¤Ê¤ë¥¶¥ï¤Ä¤¤¬¡Ä¡ª¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤¬¤ª¤è¤½9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈÖÁÈ¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÇÛ¿®Á°¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ï¤¢¤é¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¤È´ä¶¶¤Î¡Ô¥¨¥â¤¤ºÆ²ñ¡Õ¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤¬¡¢´üÂÔ¤ÈÃíÌÜÅÙËþºÜ¤ÎÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3½µÏ¢Â³¤Ç´ä¶¶¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÔËÌ³¤Æ»ÊÔ¡Õ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
ºÇ¿·ÀßÈ÷¤Î¿ô¡¹¤Ë°¤Éô¡õ´ä¶¶¤âÂç¶½Ê³¡ª
¡Ô¿À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Õ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç
¶»Ç®ÆÃÊÌ¥Ä¥¢ー¡õ¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÂÎ¸³¤â¡ª
¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥À¥ó¥¹ÈäÏª¤â!?
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢VIPÀìÍÑ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤äÀ¤³¦½é¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥¦¥Ê¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿µå¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤Ê¤É¡¢2023Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·ÀßÈ÷¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
Ä¶µ®½Å¡¢°¤Éô¡õ´ä¶¶¤Ë¤è¤ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¤ä¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥¬¥Á¥ó¥³¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÂÐ·è¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÇ¤Ç³Ú¤·¤à£²¿Í¤¬ËþºÜ¡ª¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Æー¥¸¤Ç£²¿Í¤¤ê¤Ç»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¡£Ê²¤²Ð¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤¹°¤Éô¤È´ä¶¶¤Î»Ñ¤Ï¥¨¥â¤µÇúÈ¯´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡Ä¡ª
°¤Éô¡õ´ä¶¶¤¬¾èÇÏ¤ËÄ©Àï¡ª
½é¾èÇÏ¤Î´ä¶¶¤ò°¤Éô¤¬Í¥¤·¤¯¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡Ä
¥é¥¹¥È¤ÏÍ¼ÍÛ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÎ¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
ËÌ³¤Æ»¤Ç¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡Ô¤¤¤ï¤¢¤é¡Õ16Ç¯¤Îå«――
¤½¤·¤Æ2·î6Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®¤ÎÂè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢°¤Éô¤È´ä¶¶¤¬¾èÇÏ¤ËÄ©Àï¡ª¡Ö¡Ô»ÔÄ¹¡Õ¤¿¤ë¤â¤Î¡¢ÇÏ¤¯¤é¤¤¾è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥¦¥Üー¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾èÇÏÂÎ¸³¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡´·¤ì¤Ê¤¤¾èÇÏ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤µ¤Ì£¤Î´ä¶¶¤ËÂÐ¤·¡¢²¿ÅÙ¤«·Ð¸³¤Î¤¢¤ë°¤Éô¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£´ä¶¶¤Ë¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È¡¢2¿Í¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ò´®Ç½¤·¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»ºÇ¹â¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À°¤Éô¤È´ä¶¶¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦ËÌ³¤Æ»¡×¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¡£¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤ò¿©¤Ù¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥·ー¥ëµ¡¤Ç¤Î»£±Æ¤â³Ú¤·¤ó¤À2¿Í¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤Í¼ÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Ç¤ÎËÌ³¤Æ»Î¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ä¡©
¡¡9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Çå«¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿°¤Éô¤È´ä¶¶¡£¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎºÆ¶¦±é¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒËÜÆü¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤Î¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú´ä¶¶¸¼¼ù¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
――°¤Éô¸²Íò¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¸²Íò¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤Ç¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»£±Æ¤âÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¡¢Ìîµå¤¬Âç¹¥¤¤ÊËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¡¢¸²Íò¤ÈËÍ¤¬ËÜÅö¤Ë¥«¥á¥é¤ò°Õ¼±¤»¤º¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë±ÇÁü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥â¤¤±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ì½ï¤Ë¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú°¤Éô¸²Íò¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
――´ä¶¶¸¼¼ù¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¸¼¼ù¤Ï¡ËÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢
°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤Æ2¿Í¤È¤âÁÇ¤ÎÌîµåÂç¹¥¤¾¯Ç¯¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
ÇÛ¿®Æü»þ¡§
£±ÏÃ¢¡1/23¡Ê¶â¡Ë¤Ò¤ë12:00¡¿¡Ú¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤with´ä¶¶¸¼¼ù¡ÛÁ°ÊÔ
£²ÏÃ¢¡1/30¡Ê¶â¡Ë¤Ò¤ë12:00¡¿¡Ú¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤with´ä¶¶¸¼¼ù¡Û¸åÊÔ
£³ÏÃ¢¡2/6 ¡Ê¶â¡Ë¤Ò¤ë12:00¡¿¡ÚËÌ³¤Æ»¤ò¤â¤Ã¤È»ë»¡¤·¤Þ¤¹with´ä¶¶¸¼¼ù¡Û
ÇÛ¿®ÀèURL¡§https://www.telasa.jp/series/16298
ÈÖÁÈHP¡§https://navi.telasa.jp/alantown/
PRÆ°²è¡§ https://youtu.be/lyPGMPFrCTw
¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Û
¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¸ø¼°¡§https://x.com/alan_telasa
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó
¤Ê¤ª¡¢²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡Ú(C)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
