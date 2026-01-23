2/4¡Ê¿å¡Ë¡Ö³Ø½¬¼Ô¼çÂÎ¤Î³Ø¤Ó¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖNext GIGA¸ì¤í¤¦¡ª¡×Âè3²ó³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒLoiLo¤Ï¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¦³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖNext GIGA¸ì¤í¤¦¡ª2026¡×¤ÎÂè3²ó¤ò¡¢2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ ¶µ°éDXÃ´ÅöÉôÄ¹¤ÎÌÚÅÄÇî»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³Ø½¬´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö³Ø½¬¼Ô¼çÂÎ¤Î³Ø¤Ó¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§¡Ú¶µ°é°Ñ°÷²ñ¸þ¤±¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖNext GIGA¸ì¤í¤¦¡ª2026¡×(https://help.loilonote.app/--692925c503e7f1802e7b058b)
¡¡³µÍ×
°ì¿Í°ìÂæÃ¼Ëö¤¬À°È÷¤µ¤ìÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø¤ÓÊý¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤Î³èÍÑ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢³Ø½¬¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¼«¿È¤¬³Ø¤ÓÊý¤ä¶¨Æ¯¤¹¤ëÁê¼ê¤òÁªÂò¤·¡¢³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤ë¼ø¶È¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°é°Ñ°÷²ñ¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¡ÖNext GIGA¸ì¤í¤¦¡ª2026¡×Âè3²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ ¶µ°éDXÃ´ÅöÉôÄ¹¤ÎÌÚÅÄÇî»á¤è¤ê¡Ö³Ø½¬¼Ô¼çÂÎ¤Î³Ø¤Ó¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦ÍýÏÀÅªÇØ·Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±»Ô¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°é¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤äICT³èÍÑ¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÅÐÃÅ¼Ô¡¦¹Ö±éÆâÍÆ¤Î¤´¾Ò²ð
³Ø½¬¼Ô¼çÂÎ¤Î³Ø¤Ó¤Ø¤ÎÅ¾´¹―¥Ç¥¸¥¿¥ë³Ø½¬´ðÈ×¤Î³èÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼¯»ùÅç»Ô¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤·¤Æ―
¼¯»ùÅç»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ ¶µ°éDXÃ´ÅöÉôÄ¹¤ÎÌÚÅÄÇî»á¤è¤ê¡¢¡Ö³Ø½¬¼Ô¼çÂÎ¤Î³Ø¤Ó¡×¤ÎÍýÏÀÅªÇØ·Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±»Ô¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¼ø¶È²þÁ±¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³Ø¤ÓÊý¤ä¶¨Æ¯¤¹¤ëÁê¼ê¤ò¼«¤éÁªÂò¤·¡¢¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢³Ø¹»¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶À°È÷¤ä»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¼ÂÁ©¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー Next GIGA¸ì¤í¤¦¡ª2026 ¡ÊÂè3²ó¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/24975/table/229_1_955b6f100acf971fc6abfd23e65237a0.jpg?v=202601230121 ]
¡¡¡Ú¼¡²óÍ½¹ð¡Û¥·¥ó¥¥ó¥°¥Äー¥ë¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë³Ø¤Ó¤È¤Ï¡©¡Ê2/13³«ºÅ¡Ë
¼¡²ó¤Ï¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ö¼«¤é¹Í¤¨¤ëÎÏ¤Î°éÀ®¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾Âç³Ø¤Î¹õ¾åÀ²É×»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¶µ¼¼¡¦³Ø¹»¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ë¡Ö»×¹Í¤¹¤ëÊ¸²½¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥í¥¤¥í¥Îー¥È¡¦¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥¤¥í¥Îー¥È¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡Ê¢¨¡Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶µ²Ê¤Ç»È¤¨¤ë¶¨Æ¯³Ø½¬¡¦¼ø¶È»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¤Ç¡¢³Ø½¬»ñÎÁ¤ä»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤òµÏ¿¤Ç¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤ä¡Ö³Ø¤ÖÎÏ¡×¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£»ñÎÁ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤äÄó½ÐÊª¤Î´ÉÍý¡¢»×¹Í¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿¼¤¤³Ø¤Ó¡¢¶¨Æ¯ÊÔ½¸¤Ë¤è¤ëÁê¸ß»²¾È¡¢¼«Æ°ºÎÅÀ¥Æ¥¹¥È¡¢AI¤Ë¤è¤ë¹âÀºÅÙ¤ÊWeb¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤Ç¡Ö¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê³Ø¤Ó¡×¤È¡Ö¶¨Æ¯Åª¤Ê³Ø¤Ó¡×¤ÎÎ¾Î©¡¢¶µ°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂÐ±þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°Ìó1Ëü3000¹»¡¢ËèÆü290Ëü¿Í°Ê¾å¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏWeb¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://n.loilo.tv/ja
¢¨ ¥í¥¤¥í¥Îー¥È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLoiLo¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£