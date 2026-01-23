¤¯¤ë¤á¤·ÊÛÅö¤Ç¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤Î¸¡º÷¿ô¤¬Á°Ç¯Èæ222¡ó¡ª2026Ç¯¤Î¤ªÊÛÅö¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¤òÈ¯É½
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎË¡¿Í¸þ¤±ÊÛÅö¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¯¤ë¤á¤·ÊÛÅö¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤ë¤á¤·¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓ ÆÆ¾»¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥ー¥ïー¥É¤ä21,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢2025Ç¯¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¤Î¤ªÊÛÅö¤Î·¹¸þ¤ª¤è¤Ó2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2025Ç¯¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢2026Ç¯¤Î¤ªÊÛÅöÍ½Â¬
¡Ö¤¯¤ë¤á¤·ÊÛÅö¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¥ー¥ïー¥É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¡×¡Ö¥Ç¥¶ー¥È¡×´ØÏ¢¤Î¸¡º÷¿ô¤¬Á°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ÏÁ°Ç¯Èæ222¡ó¡Ê¢¨1¡Ë¤È¡¢Âç¤¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤ë¤á¤·ÊÛÅö¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Éー¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖDONADONA¥Éー¥Ê¥Ä¡×¤ä¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¥×¥ê¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥È¥¥¥¢¥ó¥Ó¡×¤Î¤ªÊÛÅö¤Ê¤É¤¬¡¢2025Ç¯¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿Êý¤Î¸ý¥³¥ß¤ò¸«¤ë¤È¥é¥ó¥Á¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤äº©¿Æ²ñ¤Î¥³ー¥Òー¥Ö¥ì¥¤¥¯ÍÑ¤È¤·¤Æ¥¹¥¤ー¥Ä¤òÊÌ¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤ä¡¢¥é¥ó¥Áº©¿Æ²ñ¤Ç¥Ç¥¶ー¥ÈÉÕ¤¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤êÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ò´Þ¤ó¤À¤ªÊÛÅö¤ÎÁª¤Ð¤ìÊý¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·Ú¿©¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤ò°Ï¤ó¤ÇÃ»»þ´Ö¸òÎ®¤¹¤ë¤ª¤ä¤Ä»þ´Ö¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¡§¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥¿¥¤¥à(https://note.com/kurumeshi_story/n/n38b7f2ce987a)¡Ë¤ä¥³ー¥Òー¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒYOUTRUST¡§¥Õ¥£ー¥«(https://note.com/kurumeshi_story/n/nd4078f48c7c3)¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¤ò°Ï¤à»þ´Ö¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ¡²ñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬2025Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ ¥Æ¥ì¥ïー¥¯¿Í¸ý¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È2024Ç¯10·î»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹²óµ¢¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë½¸¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ëÊý¤Ï¥¹¥¤ー¥Ä¤ò°Ï¤ó¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©ÉÕ¤¯»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨1¡¡2024Ç¯1·î1Æü～2024Ç¯12·î31Æü¤È2025Ç¯1·î1Æü～2025Ç¯12·î31Æü¤ÎÈæ³Ó
¢¨2¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ ¥Æ¥ì¥ïー¥¯¿Í¸ý¼ÂÂÖÄ´ºº¡×https://www.mlit.go.jp/toshi/kankyo/content/001879091.pdf
¢£Áª¤Ö»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤Ë¡£Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¹¥¤ー¥Ä
¥¹¥¤ー¥Ä¤òÁª¤Ö»þ´Ö¤Þ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤Ë¡£Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤¹¤ëºÝ¤Ë¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
DONADONA¥Éー¥Ê¥Ä¡Ã¥¹¥¤ー¥Ä12¸Ä¥»¥Ã¥È¡¡2,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´Å¤µ¤È±öµ¤¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥Éー¥Ê¥Ä¤¬7¼ïÎà12¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Áª¤Ö»þ´Ö¤«¤é¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.kurumesi-bentou.com/donadona/sweets_12/
¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁFerment¡Ã¸ÄÊñÁõ¡Ú¥ê¥³¥Ã¥¿¥¯¥êー¥à¥µ¥ó¥É¡ÛBOX¥»¥Ã¥È16¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¡¡6,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÊÒ¼ê¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥ªー¥×¥ó¥µ¥ó¥É¤Ï¡¢²ñÏÃ¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É¤Î¥ê¥³¥Ã¥¿¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤Ï¥é¥à¼ò¤¬¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¡õ¥Ê¥Ã¥Ä¤Ë¤Ï¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥êー¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÉ÷Ì£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.kurumesi-bentou.com/ferment/ricotta_box/
¥Ï¥í¥Éー¥Ê¥Ä¡Ã¥ß¥Ç¥£¥¢¥àÀ¸¥Éー¥Ê¥ÄBOX10¡¡3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤â¿Íµ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤í¤È¤í¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥êー¥à¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÀ¸¥Éー¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
https://www.kurumesi-bentou.com/halodounatsu/mediumdonut_10/
¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ã1/4cut¥µ¥¤¥º¥¢¥½ー¥È¥»¥Ã¥È 20cut ¥Õ¥ëー¥Äver¡¡6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿ô¼ïÎà¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤¬ºÌ¤êË¤«¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥ó¥É¤Ï¡¢´Å¤µ¤È»ÀÌ£¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¿·Á¯¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¤È¥¯¥êー¥à¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤ª¤ä¤Ä¤ä·Ú¿©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
https://www.kurumesi-bentou.com/spread/assort_20cut_set/
¢£¿©»ö¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¹¥¤ー¥ÄÉÕ¤¤Î¤ªÊÛÅö
¤¤¤Ä¤â¤Î²ñµÄ¤ä¥é¥ó¥Á¤ò¾¯¤·ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¡£¿©»ö¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò°ìÅÙ¤Ë¼êÇÛ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¤ー¥ÄÉÕ¤¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥¥¢¥ó¥Ó¡ÃÏÂµí¹íÄÒ¤±¥¹¥Æー¥¡ß¥µー¥â¥ó¥ô¥¡¥ó¥Ö¥é¥ó¥½ー¥¹¡ß¥Ïー¥Ö¥íー¥¹¥È¥Ýー¥¯¡Ú¥¯¥é¥Ã¥·¥Ã¥¯¥×¥ê¥óÉÕ¤¡Û¡¡2,160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á°ºÚ¤«¤é¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç¤ò°ìÀÞ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥³ー¥¹ÎÁÍý¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶ー¥È¤Î¥È¥¥¥¢¥ó¥ÓÆÃÀ½¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¤Ï¡¢¿©¸å¤Î²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
https://www.kurumesi-bentou.com/tounbe/steak_salmon_herb_roast/
¥ê¥Ðー&¥°¥êー¥ó¥«¥Õ¥§¡ÃBLTA¡ß¥Ä¥Ê¥Á¥§¥Àー¡ÚFull¥»¥Ã¥È¡Û¡¡1,450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼«²ÈÀ½¥½ー¥¹¤¬Ì£¤Î·è¤á¼ê¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á2¼ïÎà¤Ë¡¢¥µ¥é¥À¤äÁ°ºÚ¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶ー¥È¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ï¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ª¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹á¤êË¤«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.kurumesi-bentou.com/riverandgreencafe/blta_tsuna_full/
¢£¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã
¼ÒÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ¡²ñ¤Ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¡Ã¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥¿¥¤¥à
·î¤Ë1ÅÙ¡¢¼¹Ì³¼¼¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç30Ê¬¤Û¤É¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥¿¥¤¥à¡×¤ò¼Â»Ü¡£·Ú¿©¤ò°Ï¤ß¡¢Éô½ð¤òÄ¶¤¨¤¿²ñÏÃ¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://note.com/kurumeshi_story/n/n38b7f2ce987a
³ô¼°²ñ¼ÒYOUTRUST¡Ã¥Õ¥£ー¥«
³Ö½µ¤Ç30Ê¬¤Û¤É¡Ö¥Õ¥£ー¥«¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³ー¥Òー¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ä·Ú¿©¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö°Ê³°¤Î²ñÏÃ¤âÃÆ¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
https://note.com/kurumeshi_story/n/nd4078f48c7c3
¢£¡Ö¤¯¤ë¤á¤·ÊÛÅö¡×¤È¤Ï
¡Ö¤¯¤ë¤á¤·ÊÛÅö¡×( https://www.kurumesi-bentou.com/ )¤Ï¡¢¥í¥±¤äÅ¸¼¨²ñ¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¡¢Ìò°÷²ñµÄ¡¦¥é¥ó¥Á¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿ÂðÇÛÊÛÅö¤ò¸¡º÷¡¦ÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ìó950Å¹ÊÞ¡¢21,000¼ïÎà¤ÎÂðÇÛÊÛÅö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦Å¹ÊÞ¡¦²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÍÑÅÓ¤äÍ½»»¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ªÊÛÅö¤ò¸¡º÷¡¦ÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
