IDP¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥Á¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Î¤Æ¤ëÆüËÜ ～¥á¥ó¥¿¥ë¥¿¥Õ¥Í¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë～¡×³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È
¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ー¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÌî¹²ð¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢IDP¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥Á¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÙ¶¯²ñ¡ËÂè£±²ó¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Î¤Æ¤ëÆüËÜ ～¥á¥ó¥¿¥ë¥¿¥Õ¥Í¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÙ¶¯²ñ¡ÖIDP¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥Á¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¡È¼ÂÌ³Ä¾·ë¤ÎÀ¸¤¤¿ÃÎ¸«¡É¤òµ¤·Ú¤ËµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤Ï¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¡¢¥ª¥·¥à¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë±©À¸Ä¾¹ä¡Ê¤Ï¤Ë¤å¤¦¡¦¤Ê¤ª¤¿¤±¡Ë»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Î¤Æ¤ëÆüËÜ～¥á¥ó¥¿¥ë¥¿¥Õ¥Í¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë～¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
±©À¸¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ17»î¹ç¡¢¥×¥íÀ¸³è16Ç¯¤Ç¸ø¼°Àï500»î¹çÄ¶¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¤¹¡£Ì¾¾¥¤¥Ó¥Á¥ã¡¦¥ª¥·¥à´ÆÆÄ¤«¤éÂ¿¤¯¤ò³Ø¤ó¤À¡Ö¥ª¥·¥à¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏFCÅìµþ¤ÎÁÈ¿¥³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÃÎ¸«¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊ¸Ì®¤Ø¤ÈËÝÌõ¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥êー¥Àー¤¬ÌÀÆü¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ë³è¤«¤»¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥¯¤È¥é¥¤¥Õ¤ÏËÜÅö¤ËÊ¬¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎËÁÆ¬¡¢¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤«¤éµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±©À¸»á¤¬ÆÃ¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÁÈ¿¥¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ç¤¹¡£
Ã±¤Ë»þ´Ö¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢±©À¸»á¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
Á´ÎÏ¤Ç»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ½¸Ãæ¤¹¤ë°ìÊý¡¢»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÀÚ¹Í¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ò¼ÂÁ©¡£¤³¤ì¤Ï»þ´Ö¼´¤Ç¤ÎÊ¬Î¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£µÄÏÀ¤Î¤Ê¤«¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·Á¼°Åª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë±è¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¸°¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ÕÌ£¤òÌä¤¦
¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ»²¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥¿¥Õ¥Í¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±©À¸»á¤Ï½ÅÍ×¤Ê»ØÅ¦¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê»þÂå¡¢¥Áー¥àÎý½¬¤Ï1Æü2»þ´ÖÄøÅÙ¡£¤·¤«¤·É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÍ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡¢´ÆÆÄÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
²Ã°æ»á¤â¡ÖÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¹¤ë¤È¤«¡¢»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤»¤Ð¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÇÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ²¿¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÊªº¹¤·¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¿¥¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¡¢¸Ä¿Í¤ËÅØÎÏ¤À¤±¤òµá¤á¤Æ¤â¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ÏË¾¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¶¯¤ß¤ÎÈ¯¸«¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥¿¥Õ¥Í¥¹
±©À¸»á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥Ó¥Á¥ã¡¦¥ª¥·¥à´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ªÁ°¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤·ÌµÍý¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡×¡£¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¼«¿®¤ò¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¼ã¤±©À¸»á¤Ë¡¢¥ª¥·¥à´ÆÆÄ¤Ï·èÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°¤½¤ó¤Ê¼«¿®¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÁ°¤Ï¡¢¶¥µ»µ»½Ñ¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤·¡¢¥Áー¥à¤À¤Ã¤¿¤é90Ê¬´ÖÁö¤ì¤ë¤·¡¢¸¤µ¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤òËá¤¤¤¿¤é½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤Ã¤Æ¡×
¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é±©À¸»á¤¬³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¶¯¤ß¤ò¼«Ê¬¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¤½¤ì¤òËá¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±©À¸»á¤Ï¼«¸ÊÍý²ò¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¿Í¤è¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø±©À¸¤µ¤ó¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¤«¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤À¤ÈÍý²ò¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤òµö¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡£µÙ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼å¤µ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯ÀïÎ¬Åª¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£
¥ª¥·¥à´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤âÊÑÁ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ÏÀµÄ¾¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¿Í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÎý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ë²Ì¤Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤¹¤´¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÍý²ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¹¤é¡¢¥ª¥·¥à´ÆÆÄ¤¬ÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Ç®¶¸ÅªÁÈ¿¥¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡Ö¥êー¥Àー¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Áー¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡£¥êー¥Àー¤Î¼Á¤¬ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¡¢±©À¸»á¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1²ó ³«ºÅ³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00～13:00
¡¦·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§YouTube ¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¡¦¼çºÅ¡§¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ー¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¥²¥¹¥È
±©À¸ Ä¾¹ä¡Ê¤Ï¤Ë¤å¤¦ ¤Ê¤ª¤¿¤±¡Ë
¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¡¢¥ª¥·¥à¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Î1¿Í¡£
ÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¥µ¥Ã¥«ー¤ò»Ï¤á¡¢ÀéÍÕ¸©Î©È¬ÀéÂå¹â¹»¤ò·Ð¤ÆÃÞÇÈÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2002Ç¯¤Ë¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¡Ê¸½¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë¤Ë²ÃÆþ¡£
¥¤¥Ó¥Á¥ã¡¦¥ª¥·¥à´ÆÆÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢¾ï¤Ë¡ÖÌî¿´¡×¤ò»ý¤Æ¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤ò¶»¤Ë¹ï¤à¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ17»î¹ç¡¢¥×¥íÀ¸³è16Ç¯´Ö¤Ç¸ø¼°Àï500»î¹çÄ¶¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£
2020Ç¯2·î¡¢AMBITION22¤òÀßÎ©¡£
ÂÐÃÌ¼Ô
²Ã°æ Í¼»Ò¡Ê¤«¤¤ ¤æ¤¦¤³¡Ë
¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ー¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò¡£
CTI¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡´ðÁÃ¥³ー¥¹½¤Î»
PLAYFOOLÇ§Äê¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー
»Ê²ñ
º´Æ£ ÍªÊ¿¡Ê¤µ¤È¤¦ ¤æ¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ÀìÌç¾¦¼Ò¤Ë½¢¿¦¸å¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤Æ4Ç¯³èÌö¡£ºßÀÒÃæ¤Ë¡¢Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â·Ð¸³¤¹¤ë¡£
¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼Òlazy styleÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÁê´Ø¿Þ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢À¯¼£¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âè2²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°³¦¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÀ¶²¬ ¹¬ÂçÏº»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¤«¤éYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
IDP¥Ñ¥ïー¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬ËÜ¼Á¤Ë¿¨¤ì¡¢³Ø¤Ó¤ÈÄ©Àï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤â·î£±²ó¤Î¥Úー¥¹¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ëè²ó°Û¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä³Æ³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò"¤Ö¤Á¤¢¤²¤ë"¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
