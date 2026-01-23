¡ØCODE VEIN II¡Ù Character Creator Demo¤ÎÇÛ¿®¤¬ËÜÆü³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)¤Ë¤Æ
2026Ç¯1·î29Æü¡ÊSTEAM(R)ÈÇ¤Î¤ß1·î30Æü¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯Ãµº÷¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ØCODE VEIN II¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¡Ö¡ØCODE VEIN II¡Ù Character Creator Demo¡×¤òËÜÆü1·î23Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¸ø³«¤·¤¿WEBCM¤ò´Þ¤áºÇ¿·±ÇÁü¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØCODE VEIN II¡Ù Character Creator Demo¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¡ØCODE VEIN II¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤È¥Õ¥©¥È¥âー¥É¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÍýÁÛ¤ÎµÛ·ìµ´¥Ï¥ó¥¿ー¤òºîÀ®¤·¡¢Î¹Î©¤Á¤Î½àÈ÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ーºîÀ®¸å¤Ï¡¢¥Þ¥°¥á¥ëÅç¤ÎµòÅÀ¤Ë¤Æ¥Õ¥©¥È¥âー¥É¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ºîÀ®¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î³°¸«¤Ï¡¢¡ØCODE VEIN II¡ÙËÜÊÔ¤Ø°ú·Ñ¤®²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÀ½ÉÊÈÇ¤ÎÈ¯ÇäÁ°¤ËÁ°ºî¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤È¥Õ¥©¥È¥âー¥É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨À½ÉÊÈÇ¤Ø¤Î°ú·Ñ¤®ÊýË¡¤ª¤è¤Ó¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØCODE VEIN II¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://code-vein.com/cv2/special/character_creator_demo.php
¡ØCODE VEIN II¡Ù ºÇ¿·±ÇÁü¾Ò²ð
ºÇ¿·±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡¢¡ØCODE VEIN II¡Ù 15ÉÃCM¡Ú¥Ð¥Ç¥£ÊÔ¡Û¤ò¸ø³«Ãæ¡ªº£ºî¤Ç½Ð²ñ¤¦¥Ð¥Ç¥£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¤ÎÊª¸ì¤äå«¤ò´¶¤¸¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1/21¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¡ØCODE VEIN II ¾ðÊó¶É¡Ù¤â¤¦¤¹¤°È¯Çä¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀ¸ÇÛ¿®¡×¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤â¸ø³«Ãæ¡ª¥²¥¹¥È¤ËÀÐ¸«ÉñºÚ¹áÍÍ¡¢ÌÚÅçÎ´°ìÍÍ¡¢¥¹¥¿¥ó¥ß¤¸¤ã¤Ñ¤óÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¥Ü¥¹Àï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ØCODE VEIN II¡Ù 15ÉÃCM¡Ú¥Ð¥Ç¥£ÊÔ¡Û¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://youtu.be/UL1GYyFQYtU?si=EFwqwatuGJACWeIP
¡ØCODE VEIN II¡Ù PRÇÛ¿®¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡ØCODE VEIN II¡Ù¤Î¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¤ª¤è¤ÓÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢2Ì¾¤ÎÇÛ¿®¼Ô¤ÎPRÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª
ËÜºî¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Èー¥êー¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ç¥£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥¹¥Èー¥êーËÜÊÔ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÈ¯Çä¸å¤Ë¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë
20:00～¡§¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ° Çò¶ä¥Î¥¨¥ëÀ¸ÇÛ¿®¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì´Þ¤à²ÄÇ½À¤¢¤ê
¢£1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
19:30～¡§ÅôÎ¤°¦²Æ¡÷¥ô¥¤¥¢¥éÀ¸ÇÛ¿®¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì´Þ¤à²ÄÇ½À¤¢¤ê
¢¨³ÆÆ°²è¤Î¸ø³«¡¢ÇÛ¿®¤ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡¡¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à³µÍ×¡ØCODE VEIN II¡Ù¤È¤Ï
Êø²õ¤·¤¿¶áÌ¤ÍèÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÌÇ¤Ó¤Î±¿Ì¿¤Ë¹³¤¤À¸¤¤ëµÛ·ìµ´¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡Ø¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯Ãµº÷¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ù¡£
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
¡¡¡Ö¥ê¥ó¥Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÑ¼Á¸½¾Ý¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¸ÌÀ¤¬Êø²õ¤·¤¿Ì¤Íè¤ÎÀ¤³¦¡£
¡¡¿ÍÎà¤ÏÉÔ»à¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëµÛ·ìµ´¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÌÇ¤Ó¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¡Ö³éË¾¤Î·î¡×¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢µÛ·ìµ´¤Ï¼«²æ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ð¥±¥â¥Î¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¡¢
¡¡À¤³¦¤ÏÌÇ¤Ó¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÏµÛ·ìµ´¥Ï¥ó¥¿ー¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÊø²õ¤ò»ß¤á¤ë»ÈÌ¿¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢
¡¡»þ´Ö¤ò±Û¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¤È¶¦¤Ë100Ç¯Á°¤Î²áµî¤ËÈô¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶¯Å¨¤äÆñ½ê¤Ë¥Ð¥Ç¥£¤È¶¦¤Ë²¿ÅÙ¤âÄ©¤ß¾è¤ê±Û¤¨¤ëÃµº÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¼ê¤ÇÀ¤³¦¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Îò»Ë²þÊÑ¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
