ÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤ë2040Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¡¢³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬³ÈÂç¡£¡Ö³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¥»¥ß¥Êー¡×³«ºÅ
Âçºå·ÐºÑÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§»³ËÜ½Ó°ìÏº/½êºß¡§Âçºå»ÔÅìÍäÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢²ð¸î»ö¶È¼Ô¡¢²ð¸î¿Íºà¤Î°éÀ®¸½¾ì¡¢¼«¼£ÂÎ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ìÀ©ÅÙ¤Î¸½¾õ¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡Ö³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¥»¥ß¥Êー¡×¤ò¡¢Âçºå·ÐºÑÂç³Ø Âç¶ù¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËB´Û32¶µ¼¼¡¢3·î15Æü¡ÊÆü¡ËC´Û31¶µ¼¼¡¢³ÆÆü14»þ¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥»¥ß¥Êー¤Î»²²Ã¼Ô100Ì¾¡Ê³Æ²ó¡Ë¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë²ð¸î¿Íºà¤Î³ÎÊÝÂÐºö¤Ç¤¢¤ë¡¢³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê
ÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤ë2040Ç¯Âå¡¢ÆüËÜ¤Î²ð¸î¿ÍºàÉÔÂ¤ÏÌó57Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ì³ÈÂç¤¬À¯ÉÜ¤Î²ð¸î¿Íºà³ÎÊÝÂÐºö¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡£
¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤Ï¡¢4¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ¡ÊÆüËÜ¤Î²ð¸îÊ¡»ã»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë£±.£Å£Ð£Á£².ºßÎ±»ñ³Ê¡Ö²ð¸î¡×¡¢µ»Ç½¤ò½¬ÆÀ¤·ËÜ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë£³.µ»Ç½¼Â½¬¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ»Ç½¤ò»ý¤Ä£´.ÆÃÄêµ»Ç½1¹æ¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ç¿Íºà¤ÎÁý²Ã¤Ï¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Î°ã¤¤¡¢²ð¸î¤¬¡ÖÄãÄÂ¶â¤Ç³°¹ñ¿Í¤Î»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬ÉÕ¤¯·üÇ°¡¢ÀìÌçÀ¡¦µ»Ç½¤äÆüËÜ¸ìÇ½ÎÏ¿å½à¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¼õ¤±Æþ¤ì¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¸½¾õ¤ò³Ø¤Ó¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢²ð¸î»ö¶È¼Ô¡¢²ð¸î¿Íºà¤Î°éÀ®¸½¾ì¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¹âÎð¼Ô²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿º£¸å¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤ÎÊýºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çºÅ¤¹¤ëËÜ³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤Î¿¹»í·Ã¶µ¼ø¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤ÇµþÅÔÉÜÎ©Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÇÏÊ¸Çî»á¤È³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÊý¿Ë¤È¸½¾õ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎáÏÂ7Ç¯5·î9Æü¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¼Ò²ñ¡¦±ç¸î¶É Âè1²ó¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñÊ¡»ãÉô²ñ Ê¡»ã¿Íºà³ÎÊÝÀìÌç°Ñ°÷²ñ »ñÎÁ5¡Ö²ð¸î¿Íºà³ÎÊÝ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¢£ 2/23¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÂè1²ó¥Æー¥Þ¡§¡Ö³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤Îº£¤È¤³¤ì¤«¤é¡×
Âè1²ó¤Ï¿¹¶µ¼ø¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢ÇÏ»á¤ÎÊó¹ð¤È3Ì¾¤Î²ð¸î´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀ©ÅÙ¤Î¸¦µæ¤ÏÌäÂêÅÀ¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤¬Â¿¤¯¡¢²ð¸î»ö¶È¼Ô¤Î¼ÂºÝ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì²áÄø¤Î¸¦µæ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ÏÇÏ»á¤è¤ê¡¢³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤Î¼õÆþ¤ì¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥±¥¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò °ìÃ«Í¦°ìÏº»á¡¢¿Íºà°éÀ®¤Î»ëÅÀ¤«¤é°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²ð¸î¿Íºà°éÀ®»ö¶ÈÃÄ Íý»ö ¾®Ô¢±ÑÉ×»á¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î»ëÅÀ¤ÇÇÏ»á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾õ¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤ÎÊýºö¤ò¥Õ¥êー¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ 3/15¡ÊÆü¡ËÂè2²ó¥Æー¥Þ¡§¡Ö³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¼õ¤±Æþ¤ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È²ÝÂê¡×
Âè2²ó¤Ï´ðÄ´¹Ö±é¤È¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¿¹¶µ¼ø¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£´ðÄ´¹Ö±é¤Ï¡Ö¡Ê²¾¡Ë³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ÈÀ¯ºö²ÝÂê¡×¡ÊÊó¹ð¼ÔÄ´À°Ãæ¡Ë¡£¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä²ð¸îÊÝ¸±»ÜÀß¤ÎÃ´Åö¼ÔÅù¤«¤é¤Î³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¼õ¤±Æþ¤ì»Ù±çºö¤È²ÝÂê¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¯ÉÜÊý¿Ë¤äÃÏ°èÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥Õ¥êー¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»Ê²ñ¤ÏÂè1²ó¤Î¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È°ìÃ«Í¦°ìÏº»á¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ ³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¥»¥ß¥Êー ³µÍ×
¢£Ì¾¾Î
Âè1²ó¡Ö³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤Îº£¤È¤³¤ì¤«¤é¡×
¢£Æü»þ
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë14:00～17:00¡Ê¥×¥ì¥¹¼õÉÕ¡§13:45～¡Ë
¢£¾ì½ê
Âçºå·ÐºÑÂç³Ø Âç¶ù¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ B´Û32¶µ¼¼¡Ê½»½ê:Âçºå»ÔÅìÍäÀî¶èÂç¶ù2-2-8¡Ë
Osaka Metroº£Î¤¶ÚÀþ¡Ö¿ð¸÷»ÍÃúÌÜ¡×±Ø²¼¼Ö ÅÌÊâÌó2Ê¬
ºåµÞµþÅÔÀþ¡Ö¾å¿·¾±¡×±Ø²¼¼Ö ÅÌÊâÌó15Ê¬¡¢Âçºå¥·¥Æ¥£¥Ð¥¹¡ÖÂçºå·ÐÂçÁ°¡×¡ÖÂçºå·ÐÂçÀµÌç¡×²¼¼Ö¤¹¤°
¢£¼çºÅ
Âçºå·ÐºÑÂç³Ø ·ÐºÑ³ØÉô ¿¹»í·Ã¸¦µæ¼¼
¢£ÂÐ¾Ý
¥Æー¥Þ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â
¢£ÆâÍÆ
³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¸½¾õ¤ò³Ø¤Ó¡¢¸¦µæ¼Ô¡¦²ð¸î»ö¶È¼Ô¡¦²ð¸î¿Íºà¤Î°éÀ®¸½¾ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¹âÎð¼Ô²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢º£¸å¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤ÎÊýºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦14:00～14:10 °§»¢¡¦¼ñ»ÝÀâÌÀ
¡¡»Ê²ñ¡§Âçºå·ÐºÑÂç³Ø ·ÐºÑ³ØÉô ¶µ¼ø ¿¹»í·Ã
¡¦14:10～14:35 Êó¹ð ¡Ö³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¼õ¤±Æþ¤ì¤Î¤·¤¯¤ß¡×
¡¡Âçºå·ÐºÑÂç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê·ÐºÑÀ¯ºöÀì¹¶Çî»Î¸å´ü²ÝÄø3Ç¯
¡¡µþÅÔÉÜÎ©Âç³Ø Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ ÇÏÊ¸Çî
¡¡´ÊÃ±¤Ê¼Áµ¿±þÅú¡Ê5Ê¬¡Ë
¡¦14:35～14:40 µÙ·Æ¡Ê¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥óÀß±Ä¡Ë
¡¦14:40～14:45 ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¿Ê¹ÔÀâÌÀ
¡¡¥Æー¥Þ¡§¡Ö³°¹ñ¿Í²ð¸î¿Íºà¤Îº£¤È¤³¤ì¤«¤é¡×
¡¡»Ê¡¡²ñ¡§Âçºå·ÐºÑÂç³Ø ·ÐºÑ³ØÉô ¶µ¼ø ¿¹»í·Ã
¡¦14:45～14:55 Êó¹ð ·Ð±Ä¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é
¡¡ÅÐÃÅ¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥±¥¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò °ìÃ«Í¦°ìÏº»á
¡¦14:55～15:05 Êó¹ð ¿Íºà°éÀ®¤Î»ëÅÀ¤«¤é
¡¡ÅÐÃÅ¼Ô¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹ñºÝ²ð¸î¿Íºà°éÀ®»ö¶ÈÃÄ Íý»ö ¾®Ô¢±ÑÉ×»á
¡¦15:05～15:15 Êó¹ð ²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Î»ëÅÀ¤«¤é
¡¡ÅÐÃÅ¼Ô¡§Âçºå·ÐºÑÂç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê·ÐºÑÀ¯ºöÀì¹¶Çî»Î¸å´ü²ÝÄø3Ç¯
¡¡µþÅÔÉÜÎ©Âç³Ø Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ ÇÏÊ¸Çî
¡¦15:15～15:20 µÙ·Æ
¡¦15:20～15:55 ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¦15:55～16:00 ¤Þ¤È¤á¡¦°Õ¸«¸ò´¹²ñÀâÌÀ
¡¦16:00～16:10 µÙ·Æ¡Ê¥Õ¥êー¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó½àÈ÷¡Ë
¡¦16:10～17:00 »²²Ã¼Ô¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡Ê¥Õ¥êー¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¦17:00 ½ªÎ»
¢£Äê°÷
100Ì¾¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë
¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÊç½¸½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿½¹þ
2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¡https://forms.office.com/r/q793k74xpM
¢£ÉÕµ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñÏ·¿ÍÊ¡»ã»ÜÀß¶¨µÄ²ñ¤Î¸¦µæ½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
