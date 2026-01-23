ÉÙ»ÎÌôÉÊ¡¢ÀéÍÕ¸©»Í³¹Æ»»Ô¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
¡¡°åÌôÉÊ¤Î³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦Ê£¹ç·¿°åÌôÉÊ´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎÌôÉÊ¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌø ¾»¹¬¡¢°Ê²¼¡ÖÉÙ»ÎÌôÉÊ¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÀéÍÕ¸©»Í³¹Æ»»Ô¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï»Í³¹Æ»»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼ç¤ËÇÛÃÖÌôÈÎÇä¤Î»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î5¹àÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê»Í³¹Æ»»ÔÌ±¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤êÅù¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤â¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Î°ìÁØ¤Î³èÀ²½¤È»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Æü¡¢»Í³¹Æ»»ÔÌò½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¨ÄêÄù·ë¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨ÄêÄù·ë¼°¡Êº¸¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¸©»Í³¹Æ»»Ô »ÔÄ¹ ÎëÌÚÍÛ²ð»á¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎÌôÉÊ ÇÛÃÖ»ö¶ÈËÜÉô ÇÛÃÖ±Ä¶ÈÅý³çÉô Âè 3 ±Ä¶ÈÉô ÉôÄ¹ ¶¶ËÜ·òºî¡Ë
Ï¢·È¶¨Äê5¹àÌÜ
(1) ËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡§ÇÛÃÖÌô¤Ï¡ÖÌô¤¬¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë°Â¿´¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤½¤Î¤¿¤áËü¤¬°ì¤ÎºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¯´ë¶È¤ä»ö¶È¼Ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢ËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢»Í³¹Æ»»Ô¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(2) »ÔÌ±¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡§ÇÛÃÖÌôÈÎÇä¤Ï¡¢¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤â¤È¤ò±Ä¶È°÷¤¬Äê´üÅª¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¡Ö²ö¾¦¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¹¡£±Ä¶È°÷¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄê¤á¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿ÈÎÇä¼Ô¡Ê¢¨1¡Ë¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢»Í³¹Æ»»Ô¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(3) ÃÏ°è¡¦Êë¤é¤·¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡§Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÆÃÊÌ·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Í³¹Æ»»ÔÆâ¤ÎÄ´ºÞÌô¶ÉÊ»Àß¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Å¹ÊÞ¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥»¥¤¥à¥¹ ¤â¤Í¤ÎÎ¤¥âー¥ëÅ¹¡Ë¤Ë¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤«¤éÈòÆñ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¥¯ー¥ê¥ó¥°¥·¥§¥ë¥¿ー¡Ê»ØÄê½ëÇ®ÈòÆñ»ÜÀß¡Ë¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹ (¢¨2) ¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»Í³¹Æ»»Ô¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(4) ¹âÎð¼ÔÅù¤Î¸«¼é¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡§¤´¹âÎð¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ªÂð¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÀ¼³Ý¤±¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢»Ô¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æü¾ï¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç×Ñ×Ë¼ÔÅù¤ÎÁÜº÷¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤´¹âÎð¼Ô¤Î¸«¼é¤ê¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
(5) ¤½¤ÎÂ¾¡¢ÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ö¶È¡§¾åµ°Ê³°¤Ë¤â¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢»Í³¹Æ»»Ô¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËÅÐÏ¿ÈÎÇä¼Ô¤È¤Ï¡¢°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¡ÊOTC°åÌôÉÊ¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÌç»ñ³Ê¡£°åÌôÉÊ¤ÎÀìÌç¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢ÌôºÞ»Õ¤·¤«ÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¤Âè1Îà°åÌôÉÊ¤ò½ü¤¯°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë³«Êü»þ´Ö¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
¶¨Äê¤ÎÇØ·Ê
¡¡»Í³¹Æ»»Ô¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä°ì¿ÍÊë¤é¤·¹âÎð¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤éÎáÏÂ25Ç¯ÅÙ¡Ê2043Ç¯ÅÙ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÎÊý¸þÀ¤ò¡Ø¹¬¤»¤Ä¤Ê¤° Ì¤Íè¤Ø¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù - Yotsukaido Happy Road -¡Ù¤ÈÄê¤á¡¢»ÔÌ±¤äÃÏ°è¤ÎÃÄÂÎ¡¢»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¡¦¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤É¤±¡¢¸µµ¤¡£¤Ä¤Å¤±¡¢¸µµ¤¡£¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤Ò¤È¤Î¸µµ¤¤Ê¤¯¤é¤·¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢ÇÛÃÖÌôÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦Ä´ºÞÌô¶É¤ÎÅ¸³«¡¢°åÌôÉÊ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÎÉ¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÇÛÃÖÌôÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Í³¹Æ»»Ô¤Î¤´²ÈÄí¤ä´ë¶È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¸½ºßÌó1,500¸®¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æºòº£¤Ï¡¢ÇÛÃÖÌôÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤¹¤Ù¤¯¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢ÇÛÃÖÌôÈÎÇä¤Î»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î»Í³¹Æ»»ÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤â¤È¤ò°ì¸®°ì¸®Ë¬Ìä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢»Í³¹Æ»»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÆ±»Ô¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê38ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï»Í³¹Æ»»Ô¤È¶¨Æ¯¤·¡¢Æ±»ÔÌ±¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤È»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨3¡Ë¡Ö»Í³¹Æ»»ÔÁí¹ç·×²è¡×¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ～ÎáÏÂ25Ç¯ÅÙ¡Ëhttps://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/shisei/torikumi/koso/sogokeikaku/yotsukaido_keikaku/index.html
ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢1930Ç¯ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛÃÖÌôÈÎÇä¶È¤ÎÁÏ¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇÛÃÖÌôÈÎÇä»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦Ä´ºÞÌô¶É»ö¶È¡¢°åÌôÉÊÀ½Â¤»ö¶È¡¢°åÌôÉÊ¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÊ£¹ç·¿°åÌôÉÊ´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ö¤È¤É¤±¡¢¸µµ¤¡£¤Ä¤Å¤±¡¢¸µµ¤¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢ÉÙ»ÎÌôÉÊ¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë1,273Å¹¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥»¥¤¥à¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤È¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤òËä¤á¤ëÇÛÃÖÌôÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢¸µµ¤¤ÊÀ¸³è¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£