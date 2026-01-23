¿¨¤Ã¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¡¢Í·¤ó¤Ç¡¢³Ø¤Ù¤ë¡ª»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Í³¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö²»¤Î½Ð¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³¨ËÜ¡×¤ò³ØÀ¸¤¬À©ºî
Áí¹ç³Ø±¡¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸[Åìµþ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»/Åìµþ¥¨¥¢¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ëÀìÌç³Ø¹»] ¤Ï¡¢È¯Ã£»Ù±çÎÅ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¢ー¥¹¡¦¥¥Ã¥º³ô¼°²ñ¼Ò(R)¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡Ö²»¤Î½Ð¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³¨ËÜ¡×¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢²»¤ä¥¤¥é¥¹¥È¡¢Í·¤ÓÍ×ÁÇ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³¨ËÜ¤Ç¡¢Ç¯Îð¤äÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö²»¤Î½Ð¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³¨ËÜ¡×¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤Î²»¶Á·Ý½Ñ²Ê2Ç¯À¸¤¬¡¢2025Ç¯½Õ¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¿¼ø¶È¡ÖTECHNOS¥¼¥ß¡×¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢²»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹»×¹Í¤äÈ¯ÁÛÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¾³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤äÊÝ°é»Î¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ëー¥ºÄ´ºº¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°é»ù¤äÈ¯Ã£»Ù±ç¡ÊÎÅ°é¡Ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤âÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢ー¥¹¡¦¥¥Ã¥º³ô¼°²ñ¼Ò(R)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢°é»ù¡¦ÊÝ°é¡¦ÎÅ°é¤ò·Ò¤°¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿Áí¹ç¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥é¥Ü¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã²»¤Î½Ð¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³¨ËÜ¡¡É½»æ¡Ê¤ê¤ó¤ê¤ó¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤ê¤ó¤´¤ä¤µ¤ó¡Ë¡ä¡¡
¡ãµ¼²»¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¡½÷À¼¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡ä
¡ãµ¼²»¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¡ÃËÀ¼¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡ä
¡ãÊ¸¾Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¡½÷À¼¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡ä
¡ãÊ¸¾Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡¡ÃËÀ¼¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡ä
¼èÁÈ¤ßÇØ·Ê¤È´ë²è¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£¼èÁÈ¤ßÇØ·Ê
Áí¹ç³Ø±¡¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ø²Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ø²Ê²£ÃÇ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¿¼ø¶È¡ÖTECHNOS¥¼¥ß¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿´ë²èÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø½¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿¥¢ー¥¹¡¦¥¥Ã¥º³ô¼°²ñ¼Ò(R)¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤â²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢¥¢ー¥¹¡¦¥¥Ã¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤½¤é(R)¡×¤Ç¤ÎÈ¯Ã£»Ù±ç·Ð¸³¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¼Â³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢ー¥¹¡¦¥¥Ã¥º¤¬Å¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥é¥Ü¡×¤Ë¤Æ¡¢³ØÀ¸¤ÎÁÏÂ¤À¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¶¨Æ¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë³¨ËÜ¡×¤Î´ë²è
²»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹»×¹Í¤äÈ¯ÁÛÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢²»¶Á·Ý½Ñ²Ê¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë³¨ËÜ¡×¤Î´ë²è¤ò³«»Ï¡£À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢È¯Ã£»Ù±çÎÅ°é¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢ー¥¹¡¦¥¥Ã¥º³ô¼°²ñ¼Ò(R)¤Ø³ØÀ¸¤¬Ë¬Ìä¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤½¤é(R)¡×¤ò¸«³Ø¸å¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³¨ËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü¡£ÆÃ¤Ë³¨ËÜ¤ò»È¤¦¤È¤¤Î¹©É×¤äÁª¤ÓÊý¤Ê¤É¤â¶µ¼¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼ÂºÝ¤Ë³¨ËÜ¤ò»È¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤äËÜ³Ø¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¤·¤ã¤Ý¤Ã¤ÝÊÝ°é±à¡×¤ÎÊÝ°é¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ëー¥º¤ä·üÇ°ÅÀ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³¨ËÜ¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤òÄ´¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÆÉ¤á¤ë¡£
¡û¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¡¢Ê¸»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ç¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ûµ¼²»¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¡¢Ê¸¾Ï¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î2¤Ä¤ÎÊ¸¾Ï¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢ÃËÀ¼¡¦½÷À¼¤Î2¤Ä¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥¿ー¥ó¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡û¤¢¤¤¤µ¤Ä¤äÄ«¤Î½àÈ÷¡¢¿ô»ú¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¯³Ø¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë³¨ËÜ¤ÎÆÃÄ¹
¢£Â¿µ¡Ç½À¤È¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£
¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óON/OFF¤ä²»À¼¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÁªÂò¡¢Â®ÅÙÄ´À°¡¢Ê¸»úÉ½¼¨¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¹©É×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó½Ð±é¡§À¼Í¥¡¦±é·à²Ê °ð¸«¹¬ÂÀÏº¡¡/¡¡²»¶Á·Ý½Ñ²Ê¡¡ÏÆ»³ÍõÆá
¢£¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Å³Ý¤±
Æ°Êª¤Î±Æ¤ä¥ê¥ó¥´¤òÅÏ¤¹»Å³Ý¤±¡¢¥Î¥Ã¥¯²»¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿¨¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡§¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー²Ê Ä®ÅÄÎÃÊå
¢£ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È²»¶Á
Í¥¤·¤¤ÇÛ¿§¤äÅ¬ÅÙ¤Ê³¨ÊÁ¡¢²»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¸«¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¹©É×¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¥¤¥é¥¹¥È¶¨ÎÏ¡§¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹²Ê ¾®ÎÓ¤µ¤¯¤é
¢£Éý¹¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤ÎÂÐ±þ
Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²»À¼¤ä»ë³ÐÅª¤Ê¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¸»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤»Ò¤ä¼ª¤ÎÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤»Ò¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥¹¡¦¥¥Ã¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢ー¥¹¡¦¥¥Ã¥º³ô¼°²ñ¼Ò(R)¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡£°Ê¾å¡£¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸øÊ¿¤Ë²ÄÇ½À¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊURL¡§https://earth-kids.com/¡Ë
¢£»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡¦Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤½¤é(R)¡×
È¯Ã£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿È¯Ã£»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¢£È¯Ã£»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²ÎÅ°é¸¦µæ½ê(R)¡×
È¯Ã£¾ã³²¤äÈ¯Ã£»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤äÊ¬ÀÏ¡¢ÀìÌç²È¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤Î»öÎã¡¦¾ðÊó¶¦Í¤ò¹Ô¤¤¡¢¤è¤êÎÉ¤¤»Ù±ç¤È¿Íºà°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿µ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
¢£Áí¹ç¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥é¥Ü¡×
°é»ù¡¦ÊÝ°é¡¦È¯Ã£»Ù±çÊ¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ðÊó¤òµ»ö¤äÆ°²è¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ°é¼Ô¡¦ÊÝ°é¼Ô¤Î³Ø¤Ó¹ç¤¤¤òÂ¥¿Ê¡£
Áí¹ç³Ø±¡¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1959Ç¯¡¢Ê¸Éô¾ÊÇ§ÄêÍ£°ì¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀìÌç³Ø¹»¡ÖÌ¾¾ëÂç³ØÉÕÂ°Åìµþ¥Æ¥ì¥Ó¹âÅùµ»½Ñ³Ø¹»¡×¤òÁÏÎ©¡£
¸½ºß¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¶µ°é¡¢¹©³Ø¡¦¾ðÊóÊ¬Ìî¤Ê¤É¤ò³Ø¤ÖÅìµþ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¤È¡¢¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡¢¸ì³Ø¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¢´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤Ê¤É¤ò³Ø¤ÖÅìµþ¥¨¥¢¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ëÀìÌç³Ø¹»¤Î2¹»¡¢·×30³Ø²Ê¤¬°ì¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½¸¤¦¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»ÜÀß¡¦ÀßÈ÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¿È¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî°Ê³°¤ÎÂ¾³Ø²Ê¤È¤â¶¨Æ±¤·¤Ê¤¬¤éÂ¿³ÑÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°»ÐËåÄó·È¹»¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¾ðÊó¤ä¿ÍÌ®¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÀìÌç»Î¡×¤ä¡Ö¹âÅÙÀìÌç»Î¡×¤Î»ñ³Ê¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢ÂçÂ´»ñ³Ê¡Ê³Ø»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡ÖÂç³Ø¥³ー¥¹¡×¤òÁ´³Ø²Ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¡¹¤ÎÌÜÉ¸¤Ë±þ¤¸¤Æ´öÄÌ¤ê¤Ë¤â¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ëÍú½¤¥×¥é¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Ø¹»³µÍ×¡Û
Áí¹ç³Ø±¡¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸
Åìµþ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¡¿Åìµþ¥¨¥¢¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥Û¥Æ¥ëÀìÌç³Ø¹»
¢£Ë¡¿ÍÌ¾¡§³Ø¹»Ë¡¿Í¡¡ÅÄÃæ°é±Ñ²ñ
¢£ÀßÎ©¡§1959Ç¯
¢£½êºßÃÏ¡§¢©184-8543 ÅìµþÅÔ¾®¶â°æ»ÔÁ°¸¶Ä®5-1-29
¢£³Ø±¡Ä¹¡§µµÅÄ¡¡½ÓÉ×
https://www.technosac.jp/
¢£¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.technosac.jp/experience/
¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Áí¹ç³Ø±¡¥Æ¥¯¥Î¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡¡¹ÊóÉô
E-mail:info@technos.ac.jp