¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤òÄó°Æ¡£Ãå¤Þ¤ï¤»¤ë¤¬Àµ²ò¡ª¡Ö¥í¥Ú¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎºÇ¿·¥Ï¥ì¤ÎÆü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥å¥ó(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´¡¹ÌÚ¿Ê¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸¥å¥ó¡×)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡ÖROPE' PICNIC¡Ê¥í¥Ú¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢Â´¶È¼°¡¦Æþ³Ø¼°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆü¾ï¤Ë¤âÃå¤Þ¤ï¤»¤ë¡Ø¥Ï¥ì¤ÎÆü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¡¢¡ÖROPE' PICNIC¡×Á´Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥¸¥å¥ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥È¥¢¡ÖJ'aDoRe JUN ONLINE¡Ê¥¸¥ã¥Éー¥ë ¥¸¥å¥ó ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Æ1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ä¥¤ー¥É¥¸¥ì¤ä¡¢¥Ú¥×¥é¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥³ー¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤¬¥¯¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥¹¥«ー¥È¤Ê¤É¤ÎÃå¤Þ¤ï¤·ÎÏ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë·Þ¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÆü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤ä±ø¤ìÂÐºö¤Ê¤É¤Î¥±¥¢ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢360ÅÙ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÀö¤¨¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢¹³¶ÝËÉ½µ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¥¤ー¥¸ー¥±¥¢¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¥Ï¥ì¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î½Õ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤òºÌ¤ë¡¢½Ü¤Î¥Ï¥ì¤ÎÆü¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÇ¯¤Ï¡Ò¥í¥Ú¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î°Â¿´¥»¥ì¥â¥Ëー¡Ó¤ò¥Æー¥Þ¤ËWEB¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¡£
ËÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÒÆâ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ìó100Ì¾¤ÎÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ø¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¸å²ù¤·¤¿¤«¤é»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¸åÇÚ¥Þ¥Þ¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÀµ²ò¤òÁª¤Ù¤ë¡¢¥Þ¥ÞÌÜÀþ¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥µ¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥í¥Ú¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥ê¥ó¥¯¥³ー¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
WEB¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä :
https://www.junonline.jp/special/ropepicnic_ceremony/
-Special Event- ¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö
2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡ØCLASSY.¡Ù¡ØVERY¡ÙÅù¤Î½÷À»ï¤äWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡¢TV¡¢¹¹ð¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÏÆó»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¡¢¿Íµ¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ö¶áÆ£ ÏÂµ®»Ò(¤³¤ó¤É¤¦ ¤ï¤¤³¡Ë¤µ¤ó¡×¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥í¥Ú¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.instagram.com/ropepicnic_official/
LOOK
ITEM LINE UP
¥Ä¥¤ー¥É¶â¥Ü¥¿¥ó¥¸¥ì¥Ù¥¹¥È
²Á³Ê¡§\8,998¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥é¥¤¥È¥°¥ìー/¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¥Ä¥¤ー¥É¥Õ¥ì¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
²Á³Ê¡§\10,989¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥é¥¤¥È¥°¥ìー/¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Îー¥«¥éー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
²Á³Ê¡§\8,998¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥°¥ìー/¥Ùー¥¸¥å/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§XS/S/M/L/XL
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Æー¥Ñー¥É¥Ñ¥ó¥Ä
(¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë)
²Á³Ê¡§\5,489¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥°¥ìー/¥Ùー¥¸¥å/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§XS/S/M/L/XL
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Æー¥éー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
²Á³Ê¡§\8,998¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥°¥ìー/¥Ùー¥¸¥å/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§XS/S/M/L/XL
¥¯¥ê¥¢¥Ä¥¤¥ë¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
(¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë)
²Á³Ê¡§\5,995¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥°¥ìー/¥Ùー¥¸¥å/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§XS/S/M/L/XL
±©¿¥¤ì¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Ú¥×¥é¥à¥Ö¥é¥¦¥¹
(¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë)
²Á³Ê¡§\5,995¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Ùー¥¸¥å/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¢¨WEB¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥¿¥¤¥È¥¹¥«ー¥È
(¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë)
²Á³Ê¡§\6,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Ùー¥¸¥å/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§S/M/L
Âµ¥×¥êー¥Ä¥Õ¥ì¥¢¥Ö¥é¥¦¥¹
²Á³Ê¡§\5,489¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥°¥ìー/¥Û¥ï¥¤¥È/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§S/M
¥¯¥ê¥¢¥Ä¥¤¥ë¶â¥Ü¥¿¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡Ê¹³¶ÝËÉ½µ¡Ç½¡Ë
²Á³Ê¡§\8,998¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥°¥ìー/¥Ùー¥¸¥å·Ï/¥°¥êー¥ó/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§M/L
¥¯¥ê¥¢¥Ä¥¤¥ë¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ê¹³¶ÝËÉ½µ¡Ç½¡Ë
²Á³Ê¡§\5,995¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥°¥ìー/¥Ùー¥¸¥å·Ï/¥°¥êー¥ó/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§S/M/L
¥Ü¥¦¥¿¥¤¥ê¥Ü¥ó¥·¥ã¥Ä
¡Ê²ÖÊ´¥¬ー¥É¡¦ËÉ¥·¥ï¡¦¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§\5,995¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È/¥Ö¥ëー/¥µ¥Ã¥¯¥¹/¥é¥Ù¥ó¥Àー
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¥Í¥Ã¥¯¥³¥ó¥·¥ã¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ã¥Ä
¡Ê¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§\5,995¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È/¥Û¥ï¥¤¥È·Ï/¥µ¥Ã¥¯¥¹/¥¯¥êー¥à
¥µ¥¤¥º¡§¥Õ¥êー
¥Ú¥×¥é¥à¥¸¥ã¥ó¥¹¥«
²Á³Ê¡§\7,997¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§¥°¥ìー/¥Ö¥é¥¦¥ó/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§S/M/L
¡ÚKIDS¡Û¥Õ¥ì¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥¹¥«ー¥È
²Á³Ê¡§\6,589(ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§¥°¥ìー/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§110/120/130/140/150
¡ÚKIDS¡Û¥Ñー¥ë¥Ü¥¿¥ó¥Ä¥¤ー¥É¥¸¥ã¥ó¥Ñー¥¹¥«ー¥È
²Á³Ê¡§\6,589(ÀÇ¹þ)
¥«¥éー¡§¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È/¥Í¥¤¥Óー
¥µ¥¤¥º¡§110/120/130(¥Û¥ï¥¤¥È)
110/120/130/140/150(¥Í¥¤¥Óー)
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
ROPE' PICNICÅ¹ÊÞ
https://www.junonline.jp/rope-picnic/shop/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.junonline.jp/rope-picnic/
¥¥Ã¥º¥¦¥¨¥¢¤Ï¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¤¬¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ROPE' PICNIC¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://www.ropepicnic.com/
https://www.instagram.com/ropepicnic_official/
X
https://x.com/RopePicnic
https://www.facebook.com/ropepicnic2000/