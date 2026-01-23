¡Ö°æ¾å¾°Ìïvs¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½ Ì©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーRECORD IN SAUDI ARABIA¡×À¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î·ãÆ®¤ÎÉñÂæÎ¢¤ÈÀäÂÐ²¦¼Ô¤Î¿´¶¤ËÇ÷¤ë
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖLemino(R)¡×¤Î·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ö°æ¾å¾°Ìïvs¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½ Ì©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー RECORD IN SAUDI ARABIA¡×¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¥Úー¥¸¡§https://bit.ly/4q6OW3n
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë°ìÏ¢¤Î¸ä³Ú¡¢Ê¸²½¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Îº×Åµ¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·ー¥º¥ó¡×¤¬¼çºÅ¤·¤¿2025Ç¯12·î27Æü¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI¡×¡£¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÀ¤³¦µÏ¿¤È¤Ê¤ë¡ÈÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¡É¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¡£
¡¡¤·¤«¤·½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤´Ä¶¡£¸½ÃÏ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿²á¹ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ä»î¹çÄ¾Á°¤Î¥Ð¥ó¥Æー¥¸´¬¤¤ÇÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ô¥«¥½¿Ø±Ä¤«¤é¤Î¥¯¥ìー¥à¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÉñÂæÎ¢±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥ë¥Þー¥¯¤ò´Þ¤à°µ´¬¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»î¹ç¸å¤ËËÜ¿Í¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡Öº£Æü¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¡¢32ÀïÌÜ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿Âç¤¤Ê·Ð¸³¡¢»î¹ç±¿¤Ó¤ä±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯5·î¤ËÀ¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢°æ¾å¾°ÌïÁª¼êËÜ¿Í¤¬¡ÖLemino¡×¤Ç¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì©Ãå¼èºà¤òÄÌ¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂÚºß¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÛ¿®³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö°æ¾å¾°Ìïvs¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½ Ì©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー RECORD IN SAUDI ARABIA¡×
¢£ÇÛ¿®Æü»þ¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á～
¢¨ÇÛ¿®³«»Ï»þ´Ö¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛ¿®·ÁÂÖ¡§Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à (·î³Û990±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨1¡¢½é²ó½é·îÌµÎÁ¢¨2)¤Ë¤ÆÇÛ¿®
¢¨¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê²þÄû¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¥Úー¥¸ :
https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2JmMTAwOWI=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202601_nr-afterdocumentary-0123
ÆÃÀß¥Úー¥¸ :
https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202601_nr-RiyadhSeasonLP-0123
¢£À½ºîÃøºî¡§(C)Lemino/SECOND CAREER
¡Ú¡ÖLemino¡×³µÍ×¡Û
¥É¥³¥â¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£
´¶¾ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëLemino¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¢´ÚÎ®ºîÉÊ¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê¹¹ðÉÕ¤¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢·î³Û990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨1¤Î¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ò½é¤á¤Æ¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢½é²ó½é·îÌµÎÁ¢¨2¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLemino¡Ê¥ì¥ß¥Î¡Ë¡×¸ø¼°
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://lemino.docomo.ne.jp/
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@Lemino_official
X¡Ê@Lemino_official¡Ë¡§https://x.com/Lemino_official
Instagram¡§https://www.instagram.com/lemino_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@lemino_official
¢¨1 ¡ãLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à·î³Û»ÈÍÑÎÁ¡ä
¡¦¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê·î³Û1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¤Î·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤Ï2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê·î³Û1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¡ã½é²ó½é·îÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
¡¦Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë½é²ó¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢·î³Û»ÈÍÑÎÁ¤¬31Æü´ÖÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²áµî¤Ë¡ÖdTV¡×¤Ç½é²ó½é·îÌµÎÁ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊApp Store¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊGoogle Play¤Ç¤Î¹ØÆþ¡Ë¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«ー¥É¡×¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢Å¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¾¤ÎÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È½ÅÊ£¤¹¤ë¤ÈËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ªÎ»¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥³¥â¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖLemino¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡·ÁÂÖ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤´»ëÄ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£