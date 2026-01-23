Âè£·²ó¤Ï¡Öºë¶Ì¤Î¤ªÃã¡×¡ªÀ¶µÜ¥ì¥¤¤µ¤ó¡õÂçÇ÷¿ðµ¨¤µ¤ó¤¬¡ÈÎ¹¥í¥±¡É¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡¦Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¤µ¤ó¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡¦ÃæÃ«¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºë¶Ì¸©¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÈÖÁÈ¤ÇÂ³ÊÔÆ°²è¤ò¸ø³«¡ª
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íºë¶Ì¸©Êª»º´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§Ä«Ì¸½Å¼£¡Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Î´Ñ¸÷¤ä¥°¥ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤ÎÀ¶µÜ¥ì¥¤¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÂçÇ÷¿ðµ¨¤µ¤ó¤¬ºë¶Ì¸©Æâ¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡ÖÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡×Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¤µ¤ó¤È¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¡×ÃæÃ«¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ºë¶Ì¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Öºë¶ÌÌ¥ÎÏÈ¯¿®¸þ¾å²ñµÄ¡×¤ò¡Ö¤Á¤ç¤³¤¿¤Óºë¶Ì¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×Æâ¤Ë¤Æ¡¢Âè£·²ó¤ò£±·î£²£³Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£·²ó¤Ï¡¢¡Öºë¶Ì¤Î¤ªÃã¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸©Æâ¤ÎÃã±à¤òË¬Ìä¤·¡¢¡Öºë¶Ì¤Î¤ªÃã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´£¸²ó¤È¤Ê¤ë°Ù¡¢¼¡²ó¤Î¡Ö¤ªÅÚ»º¡×¥Æー¥Þ¤¬ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Âè£±²ó¡Öºë¶Ì¤ÎÆüËÜ¼ò¡×¡¢Âè£²²ó¡Öºë¶Ì¤Î¤¦¤É¤ó¡×¡¢Âè£³²ó¡Öºë¶Ì¤Î²Ö¡×¡¢Âè£´²ó¡Ö½ÂÂô±É°ì¡×¡¢Âè£µ²ó¡Öºë¶Ì¤Î¤ªº×¤ê¡×¡¢Âè£¶²ó¡Öºë¶Ì¤Î¤¤¤Á¤´¡×¤Ï¸ø³«ºÑ¤ß¡£
¢£¡Öºë¶ÌÌ¥ÎÏÈ¯¿®¸þ¾å²ñµÄ¡×¤È¤Ï¡©
ºë¶Ì¸©¤Î´Ñ¸÷¤ä¥°¥ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤ò½ä¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ºë¶Ì¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡ªÁ´8²ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¡Ö²Ö¡×¡Ö½ÂÂô±É°ì¡×¡Ö¤ªº×¤ê¡×¡Ö½ÉÇñ¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¡Ö¶¹»³Ãã¡×¡Ö¤ªÅÚ»º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºë¶Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æー¥Þ¤ËÇ÷¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬²ñµÄ·Á¼°¤Ç¡ÈÌ¥ÎÏ¤ÎÅÁ¤¨Êý¡É¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤ÎÀ¶µÜ¥ì¥¤¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÂçÇ÷¿ðµ¨¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡ÖÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡×Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¤µ¤ó¤È¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¡×ÃæÃ«¤µ¤ó¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ£´¿Í¤Ï¡¢ºë¶Ì¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®ÎÏ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¡È¸þ¾å¡É¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä!?
»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºë¶Ì¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø³«Ãæ¤ÎÆ°²è¾Ò²ð¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¾Ò²ð¤äÆ°²è°ìÍ÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ°²è¤Ç¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥í¥±¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£YouTubeÆ°²è¡Öºë¶ÌÌ¥ÎÏÈ¯¿®¸þ¾å²ñµÄ¡×¾Ò²ð¥Úー¥¸
¡¡URL¡§https://chocotabi-saitama.jp/special/saitamastay/video/
¢£Âè£·²óÌÜ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Öºë¶Ì¤Î¤ªÃã¡×
ºë¶Ì¤ÏÁ´¹ñÍ¿ô¤Î¤ªÃã¤É¤³¤í¡£¶¹»³Ãã¤Ï¸©À¾Éô¡ÊÆþ´Ö¡¦½êÂô¡¦¶¹»³¡Ë¤ÇÆÃ¤ËºÏÇÝÀ¸»ºÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢´¨ÃÈº¹¤¬À¸¤à¿¼¤¤»Ý¤ß¤È¡Ö¶¹»³²ÐÆþ¤ì¡×¤Ë¤è¤ë¹á¤Ð¤·¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡Ö¿§¤ÏÀÅ²¬¡¢¹á¤ê¤Ï±§¼£¡¢Ì£¤Ï¶¹»³¤Ç¤È¤É¤á¤µ¤¹¡×¤Èëð¤ï¤ì¡¢ÃãÅ¦¤ß¤ä¼ê¤â¤ß¤Ê¤ÉÂÎ¸³¤â³Ú¤·¤á¤ëÌ¾»º¤Ç¤¹¡£
¡¡À¶µÜ¥ì¥¤¤µ¤ó¤ÈÂçÇ÷¿ðµ¨¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¡ÖµÜÌî±à¡×¤µ¤ó¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¢ÃãÅ¦¤ß¤ÈÁÈÃãÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÆó¿Í¤¬ºë¶Ì¸©Æâ¤ò½ä¤ë¥í¥±±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡ÖÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡×Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¤µ¤ó¡¢¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¡×ÃæÃ«¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºë¶Ì¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æ°²è¡¡¡Öºë¶ÌÌ¥ÎÏÈ¯¿®¸þ¾å¶¨²ñ¡×¡¡Âè£·²ó¡Öºë¶Ì¤Î¤ªÃã¡×
URL¡§https://youtu.be/dyTFsThadMg¡¡£±·î£²£³Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
¡ÚÆ°²è½Ð±é¼Ô¡Û
¢§À¶µÜ¥ì¥¤
¢§¤ª¤ª¤µ¤³¡ÊÂçÇ÷¿ðµ¨¡Ë
¢§Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¡ÊÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡Ë¡¡ºë¶ÌÌ¥ÎÏÈ¯¿®¸þ¾å²ñµÄ ²ñÄ¹
¢§ÃæÃ«Í´ÂÀ¡Ê¥Þ¥æ¥ê¥«¡Ë ºë¶ÌÌ¥ÎÏÈ¯¿®¸þ¾å²ñµÄ Éû²ñÄ¹
¢£ºë¶Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æー¥Þ¤ÎÆÃ½¸¥Úー¥¸¤âÈÖÁÈ¤Î¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿ï»þ¹¹¿·
ºë¶Ì¸©Êª»º´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¸ø¼°´Ñ¸÷¥µ¥¤¥È¡Ö¤Á¤ç¤³¤¿¤Óºë¶Ì¡×¤Ë¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©¤Î´Ñ¸÷¡¦¥°¥ë¥á¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¡Ö²Ö¡×¡Ö½ÂÂô±É°ì¡×¡Ö¤ªº×¤ê¡×¡Ö½ÉÇñ¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¡Ö¶¹»³Ãã¡×¡Ö¤ªÅÚ»º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡¢YouTubeÆ°²è¤Î¸ø³«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Ö¥·¥ó¡¦¶¹»³Ãã¡×¤â¡¢¶¹»³Ãã¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç²È¤Î¾Ú¸À¤òÍÍ¡¹¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë"¡ÖÌ£¡×¤Î¥·¥ó¥½¥¦¡ÉÆÃ½¸¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉô¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºë¶Ì¸©´Ñ¸÷¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¤Á¤ç¤³¤¿¤Óºë¶Ì¡×ÆâÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Ö¥·¥ó¡¦¶¹»³Ãã¡×
¡¡URL¡§https://chocotabi-saitama.jp/special/sayamacha/
¢£´ØÏ¢URL
¢§ºë¶Ì¸©¸ø¼°´Ñ¸÷¥µ¥¤¥È¡Ö¤Á¤ç¤³¤¿¤Óºë¶Ì¡×
¡¡URL¡§https://chocotabi-saitama.jp
¢§¸ø¼°YouTube¡Ö¤Á¤ç¤³¤¿¤Óºë¶Ì¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×
¡¡URL¡§https://www.youtube.com/channel/UC3tNOFuAx62-d6xk19LWLAQ
¢§¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Á¤ç¤³¤¿¤Óºë¶Ì´Ñ¸÷¾ðÊó¶É¡×
¡¡URL¡§https://www.instagram.com/saitamakanko/
¢§¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Á¤ç¤³¤¿¤Óºë¶Ì´Ñ¸÷¾ðÊó¶É¡×
¡¡URL¡§https://x.com/saitamakanko
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íºë¶Ì¸©Êª»º´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¡»ýÅÄ¡¢²ÏËÜ¡¢ÀÞ¸¶
TEL ¡¡048-647-0500¡¡ FAX 048-647-7745
Mail¡¡saitamadmo@saitamadmo.org