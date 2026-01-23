¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖStudio.Assistant¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±Web±¿ÍÑ¹ÖºÂ¤ò2026Ç¯4·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
Unleash Creativity.¡ÊÁÏÂ¤À¤ò¡¢²ò¤Êü¤Ä¡£¡Ë¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢AIÅëºÜ¤Î¹ñ»ºWebÀ©ºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖStudio¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëStudio³ô¼°²ñ¼Ò(https://studio.inc/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀÐ°æ ¾÷¡Ë¤Ï¡¢IT´ØÏ¢µÚ¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿ÍºàÍÜÀ®¥¹¥¯ー¥ë¡¦Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó CEO¡§Æ£°æ²íÆÁ¡¢³ØÄ¹¡§¿ù»³ÃÎÇ·¡Ë¤ÎÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2026Ç¯4·î¤è¤êË¡¿Í¸þ¤±WebÀ©ºî¹ÖºÂ¤ò¿·¤¿¤ËÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢Studio¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAIÅëºÜ¤Î¹ñ»ºWebÀ©ºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖStudio¡×(https://studio.design/ja)¤ª¤è¤Ó¡ÖStudio.Assistant (Beta)¡×(https://studio.design/ja/assistant)¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëWeb¥µ¥¤¥È±¿ÍÑ¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î³«È¯¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢·È¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢AI¤Î¿Ê²½¤ä¥Îー¥³ー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥¹¥¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¤È¤â¡¢°ìÄêÉÊ¼Á¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤òÃ»´ü´Ö¤ÇÀ©ºî¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶È¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«¸å¤Î±¿ÍÑ¤ò´Þ¤à¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡È°ÂÁ´¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¡É¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©À°È÷¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Studio¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿AI»þÂå¤ÎWeb±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢»ö¶È²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤È·ÑÂ³Åª¤ÊWeb±¿ÍÑÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¢¥«¥Ç¥ßー¤È¤ÎÏ¢·È¤ª¤è¤Ó¹ÖºÂ³«È¯¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÖºÂ³µÍ×
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎWebÃ´Åö¼Ô¡¦¹Êó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Ê¤É¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢AI»þÂå¤ÎWeb¥µ¥¤¥È±¿ÍÑ¤ò¼ÂÌ³¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ëË¡¿Í¸þ¤±¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£À©ºî¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢WebÀ©ºî¡¦±¿ÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê»×¹Í¤ÎÀ°Íý¤«¤é¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¤Þ¤Ç¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Û
- AIÅëºÜ¤Î¹ñ»ºWebÀ©ºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖStudio¡×(https://studio.design/ja)¤È¡¢¡ÖStudio.Assistant (Beta)¡×(https://studio.design/ja/assistant)¤ò»ÈÍÑ
- Studio Experts Gold¥é¥ó¥¯¤Î¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥ë¥ê¥«(https://studio.design/ja/experts/experts/yurulica)¤Ë¤è¤ë¼ÂÌ³»ëÅÀ¤Î¹ÖºÂÀß·×
¢¨ ´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹¡§¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¡£¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤«¤é¥ï¥¤¥äー¥Õ¥ìー¥à¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¸À®¡¦Ä´À°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÖStudio.Assistant (Beta)¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì(https://studio.design/ja/whats-new/studio-assistant)¢¨ ¹ÖºÂ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002632.000000496.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ Studio Experts ¤Ï¡ÖStudio¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWeb¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸ø¼°¤Î²ÃÌÁ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Studio Experts¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://studio.design/ja/experts
µÇ°¥¦¥§¥Ó¥Êー
ËÜ¹ÖºÂ¤Î³«¹Ö¤òµÇ°¤·¡¢BtoB´ë¶È¤Î»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦´ë²èÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¤ËStudio³èÍÑ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò2·î¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Äー¥ëÁàºîÀâÌÀ¤ò¼çÌÜÅª¤È¤»¤º¡¢»ö¶È¥â¥Ç¥ëÍý²ò¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖAI»þÂå¤ÎWeb¥µ¥¤¥È±¿ÍÑ ― WebÀ©ºî¤ÎÆâÀ½²½¡¢¤½¤·¤Æ»ö¶È¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¡×
- ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00-14:00
- »²²Ã¡§ÌµÎÁ
- Äê°÷¡§50Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
- ÆâÍÆ : 60Ê¬ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
£±.¤Ê¤¼º£¡¢´ë¶È¤¬WebÀ©ºî¤ò°·¤¦¤Î¤«
£².Æ³ÆþºÑ¤ß´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë³èÍÑ¥â¥Ç¥ë»öÎã
£³.Studio ¡ß ¶µ°é¤Ë¤è¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Î¹Í¤¨Êý
£´.Studio¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÍÑ¤¤¤¿Ã»»þ´Ö¥Ç¥â
£µ.¸ÄÊÌÁêÃÌ¡¦PoC¤Î¤´°ÆÆâ
¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë»²²Ã¤¹¤ë :
https://forms.office.com/r/hKjsaZFusi
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦³Ø¹»¡¦¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¤Î¿Íºà°éÀ®»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç100¤òÄ¶¤¨¤ë³Ø¹»¤ª¤è¤ÓÃÄÂÎ¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÁ´ÂÎ¤Ç¡¢10Ëü¿Í¾å¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://academy.dhw.co.jp/
Studio¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖStudio¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡×¡Êhttps://studio.design/ja¡Ë¤ÏÉ½¸½ÎÏ¡¦Ä¾´¶À¤Î¹â¤¤¡¢ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤ÎAIÅëºÜWebÀ©ºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á³«È¯¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤Web¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¹½ÃÛ¡¢¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç´°·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ´±¸øÄ£¤ä¾å¾ì´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ç¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç¸ø³«¥µ¥¤¥È¿ô¤Ï20Ëü¥µ¥¤¥È¡¢¥æー¥¶ー¿ô¤Ï80Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÀÐ°æ ¾÷
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¢©153-0042 ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ»°ÃúÌÜ6ÈÖ28¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥¿¥ïー9³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2016Ç¯4·î19Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡100É´Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò½ü¤¯¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡¡¡78Ì¾¡Ê2025Ç¯5·î»þÅÀ¡¿Ìò°÷µÚ¤ÓÀµ¼Ò°÷¡Ë
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡¡¡¡https://studio.inc