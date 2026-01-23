´ÆÆÄ/µÓËÜ ¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó ¡ß ¼ç±é ¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª³Æ±Ç²è¾Þ¤òÂçÀÊ´¬Ãæ¡ªÏÃÂê¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¹¥É¾¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®Ãæ!!
¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó&¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤Ï¡¢Âè83²ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Ç±Ç²èÉôÌç¤ÎºîÉÊ¾Þ¡Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¿¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌç¡Ë¤Û¤«ºÇÂ¿4ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢1·î22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç12ÉôÌç13¥Î¥ß¥Íー¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¤ò¹¥É¾¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬ 20 Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ½ñ¤¾å¤²¤¿µÓËÜ¤ÈÍ£°ìÌµ⼆¤Î±é½Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ç±é¡§¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ªÂ¾¡¢¥·¥çー¥ó¡¦¥Ú¥ó¡¢¥Ù¥Ë¥Á¥ª¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤Ê¤ÉÄ¶¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥ÈÌ´¤Î¡È¶¸±é¡É¤ÇÂ£¤ëÅÜÅó¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£Ê¿ËÞ¤Ê¤¬¤éºã¤¨¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁ÷¤ë¸µ³×Ì¿²È¤Î¡È¥Ü¥Ö¡É¡Ê¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡Ë¤¬ÆÍÁ³¤µ¤é¤ï¤ì¤¿ºÇ°¦¤ÎÌ¼¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢°Û¾ï¤Ê¼¹Ãå¿´¤Ç¥Ü¥Ö¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÊÑÂÖ·³¿Í¡È¥í¥Ã¥¯¥¸¥çー¡É¡Ê¥Ú¥ó¡Ë¤¿¤Á¤È¤Î»àÆ®¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¡¢Á´ÊÆ½éÅÐ¾ìNo.1¤òµÏ¿¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï1²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾Þ¥ìー¥¹¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤ÈÂè97²ó¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Üー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥Ó¥åー¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡Ê¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¥»¥ó¥»¥¤Ìò¤Î¥Ù¥Ë¥Á¥ª¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤¬½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¥Ü¥Ö¤ÎºÇ°¦¤ÎÌ¼¡¦¥¦¥£¥éÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¿·À±¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤¬¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢5´§¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡ª¤½¤Î¸å¤âÅÜÅó¤Î¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÂ³¤¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ(R)Á°¾¥Àï¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂè8£³²ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Ç¤â±Ç²èÉôÌç¤ÎºîÉÊ¾Þ¡Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¿¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌç¡Ë¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÓËÜ¾Þ¡Ê¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë¡¢¥Ü¥Ö¤ÎºÊ¤ÇÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¡ÉºÇ¶¯¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ³×Ì¿²È¡É¤ò±é¤¸¤¿¥Æ¥ä¥Ê¡¦¥Æ¥¤¥éー¤¬½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·ºÇÂ¿4´§¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ÎÍ¥½¨³°¹ñºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢³Æ±Ç²è¾Þ¤òÂçÀÊ´¬Ãæ¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢1·î22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿±Ç²è³¦ºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤È¤µ¤ì¤ëÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ(R)¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á´ÆÆÄ¾Þ¡Ê¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡Ë¡¢½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥·¥çー¥ó¡¦¥Ú¥ó¡¢¥Ù¥Ë¥Á¥ª¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡Ë¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¡Ê¥Æ¥ä¥Ê¡¦¥Æ¥¤¥éー¡Ë¡¢µÓ¿§¾Þ¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¾Þ¡¢ÊÔ½¸¾Þ¡¢Èþ½Ñ¾Þ¡¢»£±Æ¾Þ¡¢ºî¶Ê¾Þ¡¢²»¶Á¾Þ¤Î12ÉôÌç13¥Î¥ß¥Íー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤Ï¤¿¤À¤¤¤Þ¹¥É¾¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®Ãæ¡ªÍè¤ë3·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ(R)¼ø¾Þ¼°¤Ø¸þ¤±¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢º£¤¹¤°¤´¼«Âð¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£±Ç²è»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¡¢Â©¤â¤Ä¤«¤»¤ÌÅÜÅó¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡úÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¤ËÂ©¤ò¤Î¤à¡ª¸«¤É¤³¤í¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·¥È¥ìー¥éー¤ò²ò¶Ø¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=nFjl4ej2a6Y ]
¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¿·¥È¥ìー¥éー¡£
·à¾ì¤Ç´Õ¾Þ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤âÂçÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¥·ー¥ó¤ä¡¢¥·¥çー¥ó¡¦¥Ú¥ó¤Î²ø±é¤¬¸÷¤ëÊÑÂÖ·³¿Í¡È¥í¥Ã¥¯¥¸¥çー¡É¤¬¡Ö¤¢¤ì¡Ê¥Ü¥Ö¤ÎÌ¼¡¦¥¦¥£¥é¡Ë¤Î»ÏËö¤òÍê¤à¡×¤ÈÉÔ²º¤Ê¼è°ú¤¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥È¥ìー¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã¼ç¤Ê¼õ¾Þ°ìÍ÷¡ä¡¡¢¨1/22»þÅÀ
¢£Âè35²ó¥´¥Ã¥µ¥à¡¦¥¢¥ïー¥É
ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ
¢£Âè91²ó¥Ë¥åー¥èー¥¯±Ç²èÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾Þ
ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¿½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥Ù¥Ë¥Á¥ª¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡Ë
¢£Âè97²ó¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Üー¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥Ó¥åー¾Þ
ºîÉÊ¾Þ¡¿´ÆÆÄ¾Þ¡Ê¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë¡¿¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡Ë
½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥Ù¥Ë¥Á¥ª¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡Ë¡¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¾Þ¡Ê¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ë
¢£Âè51²ó¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹±Ç²èÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾Þ
ºîÉÊ¾Þ¡¿´ÆÆÄ¾Þ¡Ê¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë¡¿½õ±éÇÐÍ¥¾Þ¡Ê¥Æ¥ä¥Ê¡¦¥Æ¥¤¥éー¡Ë
¢£Âè31²ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É
ºîÉÊ¾Þ¡Ê±Ç²èÉôÌç¡Ë¡¿´ÆÆÄ¾Þ¡Ê¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë¡¿µÓ¿§¾Þ¡Ê¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë
¢£Âè83²ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ
±Ç²èÉôÌç¤ÎºîÉÊ¾Þ¡Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¿¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌç¡Ë¡¿´ÆÆÄ¾Þ¡Ê¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë
µÓËÜ¾Þ¡Ê¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë¡¿½õ±é½÷Í¥¾Þ¡Ê¥Æ¥ä¥Ê¡¦¥Æ¥¤¥éー¡Ë
¢£Âè60Á´ÊÆ±Ç²èÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾Þ
ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¿´ÆÆÄ¾Þ¡Ê¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë¡¿½õ±é½÷Í¥¾Þ¡Ê¥Æ¥ä¥Ê¡¦¥Æ¥¤¥éー¡Ë¡¿½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥Ù¥Ë¥Á¥ª¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡Ë
¢£ Âè80²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯ー¥ë
³°¹ñ±Ç²è¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ
¢£ Âè49²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ
Í¥½¨³°¹ñºîÉÊ¾Þ
¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¹¥É¾¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®Ãæ¡ª¡Ê»úËë¡¦¿áÂØÈÇ¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://wwws.warnerbros.co.jp/onebattlemovie/index.html(https://wwws.warnerbros.co.jp/onebattlemovie/index.html)
¢¨¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡ÙÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à°ìÍ÷ (50 ²»½ç)
Apple TV¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¥Éー¥¬¡¢ Google Play(TM)¡¢J:COM STREAM¡¢TELASA¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Þー¥±¥Ã¥È¡¢Hulu¡¢Prime Video¡¢£íusic.jp¡¢milplus¡¢U-NEXT¡¢Lemino
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ¡§¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
À©ºîÇ¯¡§2025Ç¯
¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù
£´K UHD¡¢¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡¢DVD¡¡2·î4Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ª
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¸µ︓¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° ¸¢Íø¸µ︓¥ïー¥Êー ¥Ö¥é¥¶ー¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
(C) 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. and Domain Pictures, LLC. All Rights Reserved.
¢¨¾¦ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡§
¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¡ÊNasdaq:WBD¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òËä¤á¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤È ¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤¬À©ºî¤·ÇÛµë¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ï 220 °Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¡¢50 °Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¾ðÊó¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó ¤òÍ¿¤¨¡¢¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー»±²¼¤Î¼ç¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢discovery+¡¢CNN¡¢DC¡¢Eurosport¡¢HBO¡¢HBO Max¡¢HGTV¡¢Food Network¡¢OWN Investigation Discovery¡¢TLC¡¢Magnolia Network¡¢TNT¡¢TBS¡¢truTV¡¢MotorTrend¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢Science Channel¡¢¥ïー¥Êー¥Ö¥é¥¶ー¥¹±Ç²è¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¥²ー¥à¥¹¡¢¥Ë¥åー¡¦¥é¥¤¥ó¡¦¥·¥Í¥Þ¡¢ ¥«ー¥È¥¥ー¥ó ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢MONDO TV¡¢Î¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥àー¥Óー¥×¥é¥¹¡¢LaLa TV¡¢Adult Swim¡¢¥¿ー¥Êー¥¯¥é¥·¥Ã¥¯±Ç²è¡¢Discovery en Español¡¢ Hogar de HGTV Â¾ ¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.wbd.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£