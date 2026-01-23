¡Ú¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¡Û¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2026 Winter ÅÐÃÅ¼Ô¤ÎÂè°ìÃÆ¤òÀè¹Ô¸ø³«¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´13Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó


³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ËÜ ±Ñ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2026 Winter¡×¤Î¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2026 Winter¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤äÀè¿Ê»öÎã¤¬¡¢1Æü¤Ç³Ø¤Ù¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¡ÖÁÏ¶È½é´ü¤ÎºÎÍÑ´ðÈ×¹½ÃÛ¡×¡Ö¾å¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡×¡ÖVC¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÏ¢·È¡×¡ÖºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¡×¡Ö¶¯¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¡×¤Î 5¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ºÎÍÑ～ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤­ºÇÁ°Àþ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£



¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÅöÆü¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2026 Winter¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤äÀè¿Ê»öÎã¤¬¡¢1Æü¤Ç³Ø¤Ù¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÖÁÏ¶È½é´ü¤ÎºÎÍÑ´ðÈ×¹½ÃÛ¡×¡Ö¾å¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡×¡ÖVC¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÏ¢·È¡×¡ÖºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¡×¡Ö¶¯¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¡×¤Î 5¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ºÎÍÑ～ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤­ºÇÁ°Àþ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£


HR¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hrforum.recboo.com/

ÅöÆü¤Î¼ç¤Ê¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¤Î¤´¾Ò²ð


ÅöÆü¤Ï¡¢³ÆÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëHR¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò¤ª¾·¤­¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£



ÅöÆü¤ÎÁÛÄê¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



[É½: https://prtimes.jp/data/corp/103563/table/98_1_d9287a1241143a281c0f65a0a924b977.jpg?v=202601240121 ]
¡Ú14:00-14:30¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ

ÁÏ¶È´ü¤«¤é¥¹¥±ー¥ë´ü¤Ø¡§ºÎÍÑ¤ÈÁÈ¿¥¤Î°Õ»×·èÄê¤ÎÎ¢Â¦
～¥Ï¥¤¥°¥íー¥¹´ë¶ÈCHRO¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢ÁÏ¶È´ü¤Î¿Í»ö¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¸ù¤È¼ºÇÔ～


¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó


¥­¥ã¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò ÉôÌç¼¹¹ÔÌò°÷Japan CHRO¡¡


¹¬¾¾ Âç´î»á



ÅìµþÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥Þ¥Ã¥­¥ó¥¼ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ËÆþ¼Ò¡£¹ñÆâ³°¤ÎÀ½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤äSCMÊ¬Ìî¤òÃ´Åö¡£



26ºÐ¤Ç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢À½Â¤¶È¤ò¸½¾ì¤«¤éÍý²ò¤¹¤Ù¤¯¡¢ÈÄ¶â²Ã¹©²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡£2017Ç¯¡¢¥­¥ã¥Ç¥£3¿ÍÌÜ¤Î¼Ò°÷¤È¤·¤Æ»²²è¡£



¥Ñー¥È¥Êー¥µ¥¯¥»¥¹ËÜÉôÄ¹¡¢Manufacturing Operations ËÜÉôÄ¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯10·î¤è¤êÆ±¼Ò½é¤ÎCHRO¤Ë½¢Ç¤¡£





¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò Value-up Professional GCPX


¿åÌî Í³µ®»á




¥¨¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢Ë¡¿Í´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¤ò¼Â¹Ô¡£Æ±¼Ò¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¡¢ÀïÎ¬Åª»Ò²ñ¼Ò¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²è¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ»ö¶È³ÈÂç¤Ë·È¤ï¤ë¡£



¥µー¥Ó¥¹¤ò»ö¶È¾ùÅÏ¤·¡¢2018Ç¯10·î¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥­¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥ºÆþ¼Ò¡£


¸½ºß¤ÏValue-up Professional GCPX¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¸å¤Î·Ð±ÄÁÈ¿¥»Ù±ç¤ò¼Â¹Ô¡£





¡Ú14:40-15:10¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ

¾å¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê~¡É ¡»¡»¿Í¤ÎÊÉ ¡È ³Æ¥Õ¥§ー¥º¤ò¾è¤êÀÚ¤ëºÎÍÑÀïÎ¬~

¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ÜÉ¬¤º¡Ö¡»¡»¿Í¤ÎÊÉ¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£ºÎÍÑ¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÁÈ¿¥¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤é¤Ê¤¤¡¢½ÅÍ×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Ëä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä¿Í»ö¤ÎÉé²Ù¤À¤±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¡£



ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Sapeet¼Ò¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÄ®ÅÄ»á¤¬¡¢Åö»þÆ±¼Ò¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÀ¶±ó»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ÈÂç¥Õ¥§ー¥ºÅö»þ¤ÎºÎÍÑ¤ÈÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼ºÇÔ¤äÈ¿¾Ê¡¢Åö»þ¤ÎÌÂ¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£



¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó


³ô¼°²ñ¼ÒSapeet ·Ð±Ä´ÉÍýËÜÉô ¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô


Ä®ÅÄ Íý»á



Âç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤Î±Ä¶È¡¢¿Í»ö¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤è¤êWeb¥µー¥Ó¥¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ØÅ¾¿¦¡£·î´Ö3,000Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤ÎHRBP¡ÊÀïÎ¬¿Í»ö¡Ë¤È¤·¤Æ¿·Â´¡¦ÃæÅÓ¡¦CxOºÎÍÑÀïÎ¬¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¡¢¿Í»ö´ë²è¡¢¶µ°é¸¦½¤¡¢Ï«Ì³¤Ê¤É¤òÉý¹­¤¯Ã´Åö¡£



Æþ¼ÒÄ¾¸å80Ì¾¤ÎÁÈ¿¥¤ò1Ç¯È¾¤Ç200Ì¾Ä¶¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£2022Ç¯12·î¤ËSapeet¤Ë»²²è¡£¿Í»öÁÈ¿¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¦»ö¶È³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ëºÎÍÑÀïÎ¬¡¢ÁÈ¿¥¥Ç¥¶¥¤¥óºöÄê¡¢Ï«Ì³ÀïÎ¬¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î³ô¼°¾å¾ì¤òÃ£À®¡£





¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¯¥é¥¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ VPoRevenue


À¶±ó ¹°¼ù»á




Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¿·Â´¤ÇÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£ ¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅ¾¿¦¡£



Ê£¿ô¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤Æ¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥É¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È / ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¸õÊä¼Ô¤Î»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£ ºÂ±¦¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö°ø²Ì±þÊó¡×¡¢¤è¤¤¹Ô¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤Êó¤¤¤¬¤¢¤ë¡£






¡Ú15:20-15:50¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ

¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎºÎÍÑAXÀïÎ¬～»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëAIºÎÍÑ¤ÎÎ¢Â¦Âç¸ø³«～

Í¥½¨¤Ê¿ÍºàºÎÍÑ¤³¤½¤¬À®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¤Ë¡¢AI¤ÇºÎÍÑÂÎ¸³¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÊÑ³×¤¹¤ëºÎÍÑAXÀïÎ¬¤ò¾Ò²ð¡£



ÆüËÜºÇÂç¤ÎVC¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤ÄJAFCO¼Ò¤ÎÅê»ñÀèHR»Ù±ç»öÎã¡ÊPIVOT¼Ò»öÎã¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢Æþ¼Ò·èÄê»Ù±ç¡¦ºÎÍÑOps¤Î¶ñÂÎºö¤òJAFCOÄÚ°æÍÍ¤ò¤ª¾·¤­¤·¤Æ¥Õ¥©¥ïー¥É¼Ò¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£



¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó


¥¸¥ã¥Õ¥³ ¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥ÈÉô HR»Ù±ç¥Áー¥à ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë


ÄÚ°æ °ì¼ù»á



»ö¶È²ñ¼Ò¤äÁÈ¿¥¿Í»ö·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¤Ç¤Î»ö¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯8·îJAFCO»²²è¡£HRBP¤È¤·¤Æ¡¢Ìó3Ç¯´Ö¤Ç50¼Ò°Ê¾å¤ÎÅê»ñÀè¤Î¿Íºà³ÍÆÀ¤äÁÈ¿¥³«È¯¤Ë½¾»ö¤·¡¢¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¤ò¸£°ú¡£



¤Þ¤¿¡¢CEO¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤â¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢YouTube´ë²è¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÊÉ¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹´ë¶È¤ÎÊÉ¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë»Ù±ç¡£






³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É ÂåÉ½¼èÄùÌò


Ì¾¸Å²° ¹ÍÊ¿»á



2012Ç¯¤Ë¿·Â´¤Ç³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢6Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£2018Ç¯¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥Þ¤Ë¤Æ5Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥À¥¯¥ÈÃ´ÅöÌò°÷¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤ËIPO¼Â¸½¡£



ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤äºÎÍÑ¤Ë¤âÃÎ¸«¤ò»ý¤Á¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎºÍÇ½¤ò¡¢²ò¤­Êü¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢2023Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É¤òÁÏ¶È¡£AI¡ßºÎÍÑÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢JAFCOÅù¤«¤éÎß·×6.4²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£ºÑ¡£



2·î17Æü¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¤è¤ê¡¢½ñÀÒ¡ÖÀ®²Ì¤Î½Ð¤ëAIºÎÍÑ¡×¤ò´©¹ÔÍ½Äê¡£





¡Ú17:05~17:35¡Û¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó³«ºÅ

AI¡ßHR ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬ÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ

¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬ºÎÍÑÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤È¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤­¹ç¤¤À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Æ³ÆþÁ°¸å¤Ç¡Ö·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡×¤È¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ËÜ¼Á¡×¤òÀ°Íý¡£



AIÆ³Æþ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ß¥¹¡¢AI»þÂå¤Ë¿Í¤¬Ã´¤¦Ìò³ä¡¢AI¥¹¥«¥¦¥ÈÉáµÚ¤ÎÊÑ²½¤ÈÂÐºö¤Þ¤ÇÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¡£



¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó


³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É ÂåÉ½¼èÄùÌò


Ì¾¸Å²° ¹ÍÊ¿»á




2012Ç¯¤Ë¿·Â´¤Ç³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢6Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£2018Ç¯¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥Þ¤Ë¤Æ5Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥À¥¯¥ÈÃ´ÅöÌò°÷¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤ËIPO¼Â¸½¡£



ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤äºÎÍÑ¤Ë¤âÃÎ¸«¤ò»ý¤Á¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎºÍÇ½¤ò¡¢²ò¤­Êü¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢2023Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É¤òÁÏ¶È¡£AI¡ßºÎÍÑÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢JAFCOÅù¤«¤éÎß·×6.4²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£ºÑ¡£



2·î17Æü¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¤è¤ê¡¢½ñÀÒ¡ÖÀ®²Ì¤Î½Ð¤ëAIºÎÍÑ¡×¤ò´©¹ÔÍ½Äê¡£





¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¯¥é¥¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ VPoRevenue


À¶±ó ¹°¼ù»á



Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¿·Â´¤ÇÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£ ¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅ¾¿¦¡£



Ê£¿ô¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤Æ¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥É¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È / ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¸õÊä¼Ô¤Î»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£ ºÂ±¦¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö°ø²Ì±þÊó¡×¡¢¤è¤¤¹Ô¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤Êó¤¤¤¬¤¢¤ë¡£





³ô¼°²ñ¼ÒPitta¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO


ÃæÂ¼ ÂóºÈ»á



Speee¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¤·¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ò·Ð¤Æ¡¢¿Í»ö¤È¤·¤ÆÌó100¿ÍÄøÅÙ¤ÎºÎÍÑ¤òÃ´Åö¡£



¤½¤Î¸å¡¢VRize¡Ê¸½Macbee Planet¤Î»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤ÎCOO¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥·¥êー¥ºA¤Þ¤Ç¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¡¦Âç´ë¶È¤È¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¡£



2019Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPitta¡ÊµìMeety¡Ë¤òÁÏ¶È¤·¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPitta¡Ê¥Ô¥Ã¥¿¡Ë¡×¤òÄó¶¡¡£2022Ç¯¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー100¡×¡¢2025Ç¯¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡×¤ËÁª½Ð¡£





¡Ú17:40~18:10¡Û¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó³«ºÅ

À¸À®AI¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡©
Âç¼ê´ë¶È¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·¿ºÎÍÑ¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï

À¸À®AI»þÂå¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°Õ¼±¤Ï¼ÂÁõÃæ¿´¤«¤é¾åÎ®¤Î»ö¶È¹×¸¥¤Ø¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¡£


¥¢¥ó¥±ー¥È¥Çー¥¿¤«¤é¡¢À¸À®AI»þÂå¤Ë¶¯¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Áü¤òÆÉ¤ß²ò¤­¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑÃ´Åö¤¬¡ÈÃµ¤¹Ìò³ä¡É¤«¤é¡ÈÀß·×¤¹¤ëÌò³ä¡É¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¼ÂÁ©¼ê½ç¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¡£



¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó


KDDI¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¥»¥ó¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò ¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÅý³çËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹ CHRO/¿Í»öÉôÄ¹


ÅÚ¶¶ ¹§½¼»á



KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¤·¡¢¼ç¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯ÉôÌç¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£



2022Ç¯¡¢KDDI¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤Î²ñ¼ÒÀßÎ©¤ËÈ¼¤¤¿Í»öÎÎ°è¤Ø¥¸¥ç¥Ö¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¥¼¥í¤«¤é¿Í»öµ¡Ç½¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¡£ºÇ¶á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¥Æー¥Þ¤Ï¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¡ß¿Í»ö¡£





LAPRAS³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò


À÷Ã« ·òÂÀÏº»á



2009Ç¯¤ËÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¥¸¥ç¥Ö¥º¤ËÆþ¼Ò¡£



¼ç¤Ë¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤òÃ´Åö¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎSaaS¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ©¾å¤²¡¦¿ä¿Ê¤Ë¡¢¥³¥¢¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¡£Ã´Åö¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡ÖÆüËÜHR¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Âç¾Þ¿Íºà¥µー¥Ó¥¹Í¥½¨¾Þ¡×¤ä¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£



2018Ç¯1·î¤è¤êLAPRAS³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¥¸¥ç¥¤¥ó¡£2022Ç¯2·î¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¤Ë½¢Ç¤¡£





HR¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î³µÍ×





¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2026 Winter


³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î) 14:00-21:00¡Ê¼õÉÕ³«»Ï¡§13:45¡Ë


¢¨18:35-19:30¡¦20:00~20:05¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤Æ¸òÎ®²ñ¤òÍ½Äê


³«ºÅ·Á¼°¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó / ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°



¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó²ñ¾ì¡§Tokyo Innovation Base¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-8-3¡Ë


¢¨1F¤ÎSQUARE-1¤Ç¼Â»Ü


¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Zoom



ÁÛÄê»²²Ã¼Ô¿ô¡§200～300Ì¾µ¬ÌÏ


»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ



¼çºÅ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó(Recboo)


HR¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hrforum.recboo.com/

ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á


¡¦ÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÍÍ


¡¦ºÎÍÑ¤Ë¹Ô¤­µÍ¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ


¡¦VC¤ÎÊý¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ


¡¦¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÍÍ



¾åµ­¤Ë³ºÅö¤¹¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª


HR¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hrforum.recboo.com/

¢§ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é


¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://recboo.com/contact


¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@knocklearn.com


¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÂç¿¹ËÜÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ1¹æ 2³¬


ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ËÜ ±Ñ


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È


ÀßÎ©Æü¡§2022Ç¯3·î14Æü


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://recboo.com/