¡Ú¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¡Û¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2026 Winter ÅÐÃÅ¼Ô¤ÎÂè°ìÃÆ¤òÀè¹Ô¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ËÜ ±Ñ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î16Æü(·î)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2026 Winter¡×¤Î¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁÏ¶È½é´ü¤ÎºÎÍÑ´ðÈ×¹½ÃÛ¡×¡Ö¾å¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡×¡ÖVC¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÏ¢·È¡×¡ÖºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¡×¡Ö¶¯¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¡×¤Î 5¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ºÎÍÑ～ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤ºÇÁ°Àþ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÅöÆü¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2026 Winter¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅöÆü¤Î¼ç¤Ê¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¦ÅÐÃÅ¼Ô¤Î¤´¾Ò²ð
ÅöÆü¤Ï¡¢³ÆÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëHR¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎºÎÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÎÁÛÄê¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/103563/table/98_1_d9287a1241143a281c0f65a0a924b977.jpg?v=202601240121 ]
¡Ú14:00-14:30¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
ÁÏ¶È´ü¤«¤é¥¹¥±ー¥ë´ü¤Ø¡§ºÎÍÑ¤ÈÁÈ¿¥¤Î°Õ»×·èÄê¤ÎÎ¢Â¦
～¥Ï¥¤¥°¥íー¥¹´ë¶ÈCHRO¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢ÁÏ¶È´ü¤Î¿Í»ö¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¸ù¤È¼ºÇÔ～
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó
¥¥ã¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò ÉôÌç¼¹¹ÔÌò°÷Japan CHRO¡¡
¹¬¾¾ Âç´î»á
ÅìµþÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ËÆþ¼Ò¡£¹ñÆâ³°¤ÎÀ½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤Ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤äSCMÊ¬Ìî¤òÃ´Åö¡£
26ºÐ¤Ç¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢À½Â¤¶È¤ò¸½¾ì¤«¤éÍý²ò¤¹¤Ù¤¯¡¢ÈÄ¶â²Ã¹©²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡£2017Ç¯¡¢¥¥ã¥Ç¥£3¿ÍÌÜ¤Î¼Ò°÷¤È¤·¤Æ»²²è¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥µ¥¯¥»¥¹ËÜÉôÄ¹¡¢Manufacturing Operations ËÜÉôÄ¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯10·î¤è¤êÆ±¼Ò½é¤ÎCHRO¤Ë½¢Ç¤¡£
¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò Value-up Professional GCPX
¿åÌî Í³µ®»á
¥¨¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢Ë¡¿Í´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¤ò¼Â¹Ô¡£Æ±¼Ò¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¡¢ÀïÎ¬Åª»Ò²ñ¼Ò¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²è¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ»ö¶È³ÈÂç¤Ë·È¤ï¤ë¡£
¥µー¥Ó¥¹¤ò»ö¶È¾ùÅÏ¤·¡¢2018Ç¯10·î¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥ºÆþ¼Ò¡£
¸½ºß¤ÏValue-up Professional GCPX¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¸å¤Î·Ð±ÄÁÈ¿¥»Ù±ç¤ò¼Â¹Ô¡£
¡Ú14:40-15:10¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¾å¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê~¡É ¡»¡»¿Í¤ÎÊÉ ¡È ³Æ¥Õ¥§ー¥º¤ò¾è¤êÀÚ¤ëºÎÍÑÀïÎ¬~
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ÜÉ¬¤º¡Ö¡»¡»¿Í¤ÎÊÉ¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£ºÎÍÑ¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÁÈ¿¥¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤é¤Ê¤¤¡¢½ÅÍ×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Ëä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä¿Í»ö¤ÎÉé²Ù¤À¤±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¡£
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Sapeet¼Ò¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÄ®ÅÄ»á¤¬¡¢Åö»þÆ±¼Ò¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÀ¶±ó»á¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ÈÂç¥Õ¥§ー¥ºÅö»þ¤ÎºÎÍÑ¤ÈÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼ºÇÔ¤äÈ¿¾Ê¡¢Åö»þ¤ÎÌÂ¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó
³ô¼°²ñ¼ÒSapeet ·Ð±Ä´ÉÍýËÜÉô ¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô
Ä®ÅÄ Íý»á
Âç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤Î±Ä¶È¡¢¿Í»ö¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤è¤êWeb¥µー¥Ó¥¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ØÅ¾¿¦¡£·î´Ö3,000Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤ÎHRBP¡ÊÀïÎ¬¿Í»ö¡Ë¤È¤·¤Æ¿·Â´¡¦ÃæÅÓ¡¦CxOºÎÍÑÀïÎ¬¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¡¢¿Í»ö´ë²è¡¢¶µ°é¸¦½¤¡¢Ï«Ì³¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯Ã´Åö¡£
Æþ¼ÒÄ¾¸å80Ì¾¤ÎÁÈ¿¥¤ò1Ç¯È¾¤Ç200Ì¾Ä¶¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£2022Ç¯12·î¤ËSapeet¤Ë»²²è¡£¿Í»öÁÈ¿¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¦»ö¶È³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ëºÎÍÑÀïÎ¬¡¢ÁÈ¿¥¥Ç¥¶¥¤¥óºöÄê¡¢Ï«Ì³ÀïÎ¬¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î³ô¼°¾å¾ì¤òÃ£À®¡£
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¯¥é¥¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ VPoRevenue
À¶±ó ¹°¼ù»á
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¿·Â´¤ÇÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£ ¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅ¾¿¦¡£
Ê£¿ô¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤Æ¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥É¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È / ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¸õÊä¼Ô¤Î»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£ ºÂ±¦¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö°ø²Ì±þÊó¡×¡¢¤è¤¤¹Ô¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤Êó¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú15:20-15:50¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎºÎÍÑAXÀïÎ¬～»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëAIºÎÍÑ¤ÎÎ¢Â¦Âç¸ø³«～
Í¥½¨¤Ê¿ÍºàºÎÍÑ¤³¤½¤¬À®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¤Ë¡¢AI¤ÇºÎÍÑÂÎ¸³¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÊÑ³×¤¹¤ëºÎÍÑAXÀïÎ¬¤ò¾Ò²ð¡£
ÆüËÜºÇÂç¤ÎVC¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤ÄJAFCO¼Ò¤ÎÅê»ñÀèHR»Ù±ç»öÎã¡ÊPIVOT¼Ò»öÎã¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢Æþ¼Ò·èÄê»Ù±ç¡¦ºÎÍÑOps¤Î¶ñÂÎºö¤òJAFCOÄÚ°æÍÍ¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¥Õ¥©¥ïー¥É¼Ò¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó
¥¸¥ã¥Õ¥³ ¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥ÈÉô HR»Ù±ç¥Áー¥à ¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë
ÄÚ°æ °ì¼ù»á
»ö¶È²ñ¼Ò¤äÁÈ¿¥¿Í»ö·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¤Ç¤Î»ö¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯8·îJAFCO»²²è¡£HRBP¤È¤·¤Æ¡¢Ìó3Ç¯´Ö¤Ç50¼Ò°Ê¾å¤ÎÅê»ñÀè¤Î¿Íºà³ÍÆÀ¤äÁÈ¿¥³«È¯¤Ë½¾»ö¤·¡¢¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¤ò¸£°ú¡£
¤Þ¤¿¡¢CEO¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤â¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢YouTube´ë²è¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÊÉ¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹´ë¶È¤ÎÊÉ¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë»Ù±ç¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É ÂåÉ½¼èÄùÌò
Ì¾¸Å²° ¹ÍÊ¿»á
2012Ç¯¤Ë¿·Â´¤Ç³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢6Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£2018Ç¯¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥Þ¤Ë¤Æ5Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥×¥í¥À¥¯¥ÈÃ´ÅöÌò°÷¤È¤·¤Æ2020Ç¯¤ËIPO¼Â¸½¡£
ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤äºÎÍÑ¤Ë¤âÃÎ¸«¤ò»ý¤Á¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎºÍÇ½¤ò¡¢²ò¤Êü¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢2023Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¥ïー¥É¤òÁÏ¶È¡£AI¡ßºÎÍÑÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢JAFCOÅù¤«¤éÎß·×6.4²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£ºÑ¡£
2·î17Æü¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¤è¤ê¡¢½ñÀÒ¡ÖÀ®²Ì¤Î½Ð¤ëAIºÎÍÑ¡×¤ò´©¹ÔÍ½Äê¡£
¡Ú17:05~17:35¡Û¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó³«ºÅ
AI¡ßHR ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬ÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬ºÎÍÑÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤È¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Æ³ÆþÁ°¸å¤Ç¡Ö·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡×¤È¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ËÜ¼Á¡×¤òÀ°Íý¡£
AIÆ³Æþ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ß¥¹¡¢AI»þÂå¤Ë¿Í¤¬Ã´¤¦Ìò³ä¡¢AI¥¹¥«¥¦¥ÈÉáµÚ¤ÎÊÑ²½¤ÈÂÐºö¤Þ¤ÇÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó
³ô¼°²ñ¼ÒPitta¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
ÃæÂ¼ ÂóºÈ»á
Speee¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¤·¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ò·Ð¤Æ¡¢¿Í»ö¤È¤·¤ÆÌó100¿ÍÄøÅÙ¤ÎºÎÍÑ¤òÃ´Åö¡£
¤½¤Î¸å¡¢VRize¡Ê¸½Macbee Planet¤Î»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤ÎCOO¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥·¥êー¥ºA¤Þ¤Ç¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¡¦Âç´ë¶È¤È¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¡£
2019Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒPitta¡ÊµìMeety¡Ë¤òÁÏ¶È¤·¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPitta¡Ê¥Ô¥Ã¥¿¡Ë¡×¤òÄó¶¡¡£2022Ç¯¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー100¡×¡¢2025Ç¯¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡×¤ËÁª½Ð¡£
¡Ú17:40~18:10¡Û¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó³«ºÅ
À¸À®AI¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡©
Âç¼ê´ë¶È¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×·¿ºÎÍÑ¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
À¸À®AI»þÂå¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°Õ¼±¤Ï¼ÂÁõÃæ¿´¤«¤é¾åÎ®¤Î»ö¶È¹×¸¥¤Ø¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¥Çー¥¿¤«¤é¡¢À¸À®AI»þÂå¤Ë¶¯¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Áü¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑÃ´Åö¤¬¡ÈÃµ¤¹Ìò³ä¡É¤«¤é¡ÈÀß·×¤¹¤ëÌò³ä¡É¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¼ÂÁ©¼ê½ç¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£
¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó
KDDI¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¥»¥ó¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò ¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÅý³çËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹ CHRO/¿Í»öÉôÄ¹
ÅÚ¶¶ ¹§½¼»á
KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¤·¡¢¼ç¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯ÉôÌç¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
2022Ç¯¡¢KDDI¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤Î²ñ¼ÒÀßÎ©¤ËÈ¼¤¤¿Í»öÎÎ°è¤Ø¥¸¥ç¥Ö¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¥¼¥í¤«¤é¿Í»öµ¡Ç½¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¡£ºÇ¶á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¥Æー¥Þ¤Ï¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¡ß¿Í»ö¡£
LAPRAS³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
À÷Ã« ·òÂÀÏº»á
2009Ç¯¤ËÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¥¸¥ç¥Ö¥º¤ËÆþ¼Ò¡£
¼ç¤Ë¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤òÃ´Åö¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎSaaS¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ©¾å¤²¡¦¿ä¿Ê¤Ë¡¢¥³¥¢¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ë¡£Ã´Åö¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡ÖÆüËÜHR¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Âç¾Þ¿Íºà¥µー¥Ó¥¹Í¥½¨¾Þ¡×¤ä¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
2018Ç¯1·î¤è¤êLAPRAS³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¥¸¥ç¥¤¥ó¡£2022Ç¯2·î¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¤Ë½¢Ç¤¡£
HR¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2026 Winter
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î) 14:00-21:00¡Ê¼õÉÕ³«»Ï¡§13:45¡Ë
¢¨18:35-19:30¡¦20:00~20:05¤Ï²ñ¾ì¤Ë¤Æ¸òÎ®²ñ¤òÍ½Äê
³«ºÅ·Á¼°¡§ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó / ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó²ñ¾ì¡§Tokyo Innovation Base¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-8-3¡Ë
¢¨1F¤ÎSQUARE-1¤Ç¼Â»Ü
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Zoom
ÁÛÄê»²²Ã¼Ô¿ô¡§200～300Ì¾µ¬ÌÏ
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó(Recboo)
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦ÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÍÍ
¡¦ºÎÍÑ¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶ÈÍÍ
¡¦VC¤ÎÊý¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ
¡¦¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶ÈÍÍ
¾åµ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÂç¿¹ËÜÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ1¹æ 2³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ËÜ ±Ñ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È
ÀßÎ©Æü¡§2022Ç¯3·î14Æü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://recboo.com/