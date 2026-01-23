¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸8¼þÇ¯µÇ°¤ÎÁ÷ÎÁÉéÃ´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª¤Þ¤¿8¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¤Ë¤¸¤Ñ¤Ú¤Ã¤È¤âÅÐ¾ì¡ª
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³ÑÎ¦¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×8¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Á÷ÎÁÉéÃ´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤ä¿·¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸8¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÂ¾¡¢8¼þÇ¯µÇ°¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¦¤Ë¤¸¤Ñ¤Ú¤Ã¤È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸8¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12»þ¤«¤é¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Æ¡¢Á÷ÎÁÉéÃ´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤æ¤¬¤ß¤ó¡×¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤æ¤¬¤ß¤ó ¤Ë¤¸26¡×¡Ö¤Ë¤¸¤Ñ¤Ú¤Ã¤È ÅÄ³ÑÎ¦¡×¤È3¼ïÎà¤Î8¼þÇ¯µÇ°¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸8¼þÇ¯µÇ°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary¡×¡ÖStandard Goods Vol.7¡×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¤×¤Á2026¡×¡Ö¶¦ÄÌ°áÁõ3D¥°¥Ã¥º Vol.3¡×¡Ö¤Ë¤¸¤Ñ¤Ú¤Ã¤È ¶¦ÄÌ°áÁõ¥·¥êー¥º¡×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th with cake¡ª¡×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸8¼þÇ¯µÇ°¤Ì¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¥°¥Ã¥º¤Ï¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢(https://shop.nijisanji.jp)¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12»þ¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸8¼þÇ¯µÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://lp.shop.nijisanji.jp/nijisanji_8th_Anniversary/
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
¢£Á÷ÎÁÉéÃ´¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
´ü´ÖÃæ¡¢10,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÇÇÛÁ÷ÎÁ¤ò¤Ë¤¸¥¹¥È¥¢¤¬ÉéÃ´¡ª
¢¨¡ÖÃÂÀ¸Æü¥°¥Ã¥º&¥Ü¥¤¥¹¡×Á´¼ï¤ÏÁ÷ÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö½Ð²ÙÆü¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤ÆÇÛÁ÷¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÇÛÁ÷1²óÊ¬¤Ë¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12:00 ～ 2026Ç¯2·î8Æü(Æü)23:59
¥°¥Ã¥º¾Ò²ð
¢£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤æ¤¬¤ß¤ó
¡¦²Á³Ê¡§6,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W290mm¡ßH470mmÄøÅÙ(¼ª¡¦¤·¤Ã¤Ý´Þ¤à)
¡¦ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤æ¤¬¤ß¤ó ¤Ë¤¸26
¡¦²Á³Ê¡§5,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W250mm¡ßH280mmÄøÅÙ(¼ª´Þ¤à)
¡¦ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ë¤¸¤Ñ¤Ú¤Ã¤È ÅÄ³ÑÎ¦
¡¦²Á³Ê¡§1,700±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§
¡¡ËÜÂÎ¡§£×80mm¡ßH110mmÄøÅÙ
¡¡ºÊñ»þ¡§W130mm¡ßH165mmÄøÅÙ
¡¦ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢5ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)¤«¤éÃÓÂÞPACKS¤Ë¤Æ¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary store in ÃÓÂÞ¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary¡×¥°¥Ã¥º¤ÎÂ¾¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±é½Ð¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÈÎÇä¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡¢Æþ¾ìÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¿ï»þ¡¢¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary store in ÃÓÂÞ¡Ù¸ø¼°X(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://x.com/NIJI_popupstore)¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary store in ÃÓÂÞ¡Ù³µÍ×¡Û
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)～2026Ç¯3·î29Æü(Æü)
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û¢©170-0013 ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-2-1 ÃÓÂÞPACKS 2¡¦3F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JR¡¦Åìµþ¥á¥È¥í³ÆÀþ ÃÓÂÞ±Ø¤è¤êÅÌÊâ8Ê¬
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û11:00～20:00
¡ÚÆþÅ¹ÊýË¡¡Û¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary store in ÃÓÂÞ¡Ù¸ø¼°X(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤êÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µX(µìTwitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
https://x.com/NIJI_popupstore
¡Ø¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary store in ÃÓÂÞ¡ÙÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://ikebukuro-packs.com/shop/title_item/nijisanji_8th/
¥°¥Ã¥º¾ðÊó
¡ã¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th Anniversary¡ä
¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001405.000030865.html
¡ãStandard Goods Vol.7¡ä
¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001407.000030865.html
¡ã¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¤×¤Á2026¡ä
¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001409.000030865.html
¡ã¶¦ÄÌ°áÁõ3D¥°¥Ã¥º Vol.3¡ä
¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001410.000030865.html
¡ã¤Ë¤¸¤Ñ¤Ú¤Ã¤È ¶¦ÄÌ°áÁõ¥·¥êー¥º¡ä
¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001401.000030865.html
¡ã¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ 8th with cake¡ª¡ä
¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001406.000030865.html
ÈÎÇä³µÍ×
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü»þ¡§2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12»þ～
¡¦Á÷ÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î3Æü(²Ð)12:00 ～ 2026Ç¯2·î8Æü(Æü)23:59
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://lp.shop.nijisanji.jp/nijisanji_8th_Anniversary/
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp/
¡¦È¯Á÷Í½Äê¡§¥°¥Ã¥º¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹(³Æ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)
¡¦Æ±»þ¹ØÆþÀ©¸Â¡§¤¢¤ê(³Æ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)
¢¨Ê£¿ô¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¤¼¡Âè¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¿Þ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁÒ¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È¯Á÷¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨È¯Á÷»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½Ð²Ù´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸åºÆÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ò²þÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°SNSÅù¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°X¡§https://x.com/nijisanji_app
¡¦X¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸8¼þÇ¯
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijisanji.jp
X¡§https://x.com/nijisanji_app
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram¡§https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili¡§https://space.bilibili.com/410484677
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ FAN CLUB¡§https://www.nijisanji.jp/fanclubs
¡ÚANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿·ÂÎ¸³¤ò¡£¡×ー
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯5·î2Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á·ÐºÑ·÷¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¿·»þÂå¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÌò¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò)¡ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.anycolor.co.jp
ºÇ¿·¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/news
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/recruit
Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://magazine.anycolor.co.jp
X¡§https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.anycolor.co.jp/contact
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§pr@anycolor.co.jp
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È11F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄ³Ñ Î¦