¡Ì¥¤¥ë ¥Ó¥¾¥ó¥Æ¡ÍNEW MODEL ºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Ã¥¯¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§È¯¥Ð¥Ã¥°¡¦³×À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIL BISONTE¡Ê¥¤¥ë ¥Ó¥¾¥ó¥Æ¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü(¶â)¡¢ ¡ÈNEW MODEL¡Ê¥Ë¥åー¥â¥Ç¥ë¡Ë¡É¤è¤êºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É±ð¤È¿¼¤ß¤¬Áý¤¹¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥¿¥ó¥Ë¥óðä¤·¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÌµÂÌ¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÀ¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Çº£¤é¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥°¡¢ÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥ì¥¶ー¤ò¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°É÷¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÜ¹ñ¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥âー¥ë¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¤â¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤äÄêÈÖ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¼«Í³¤Ê»È¤¤Êý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò³è¤«¤·¤¿¥ー¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡£
¥¤¥ë ¥Ó¥¾¥ó¥Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÁÅý¤È³×¿·¤¬Â©¤Å¤¯ºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÌNEW MODEL ¾ÜºÙ¡Í
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¡§¥¤¥ë ¥Ó¥¾¥ó¥ÆÁ´¹ñ¥¹¥È¥¢¡¢¥¤¥ë ¥Ó¥¾¥ó¥Æ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¼è°·¤¤ÆâÍÆ¡§ ·× 44 ·¿¡Ê¥Ð¥Ã¥° 23·¿¡¦ºâÉÛ 8 ·¿¡¦¤½¤ÎÂ¾¥¹¥âー¥ë¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º 13 ·¿¡Ë
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è°·¤¤ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³ÊÂÓ¡§¥Ð¥Ã¥°28,600～187,000±ß
¥¦¥©¥ì¥Ã¥È19,800～39,600±ß
¤½¤ÎÂ¾¥¹¥âー¥ë¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º12,100～26,400±ß
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.ilbisonte.jp/collection/new/list/new-model
¡ÚABOUT IL BISONTE¡Û
¥ì¥¶ー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥ë ¥Ó¥¾¥ó¥Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×°î¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£1970Ç¯¡¢ÁÏ¶È¼Ô Wanny di Fillipo(¥ï¥Ëー¡¦¥Ç¥£¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý)¤¬¡¢¤½¤ÎºÊ¤È¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥Ñ¥ê¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤Ë¥ª¥ó¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ì¥¶ー¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ë¥óðä¤·¤ò»Ü¤·¡¢¾åÉÊ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¿¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£»ý¤Ä¿Í¤Î¸ÄÀ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤Ì¤¯¤â¤ê¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎËÜÊª»Ö¸þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡§https://www.ilbisonte.jp/