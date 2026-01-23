¡ÚÅß¤Î¥µ¥¦¥Ê¡ß¥¹¥Îー¥àー¥ó´Ñ¾Þ¡Û¥µ¥¦¥Ê¤Ç²¹¤Þ¤ê¡¢Ëþ·î¤ÈÀ±¶õ¤Ç¤È¤È¤Î¤¦°ìÌë¤ò¡£¡Ã¤ª¤Õ¤ícafe¤«¤ê¤ó¤ÎÅò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥Õ¥¡ー¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©¹á¼è»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉðÅÄ ÂÙÌÀ¡¢°Ê²¼¡¢¥¶¥Õ¥¡ー¥à¡Ë¤Ï¡¢ÇÀ±à¥ê¥¾ー¥ÈTHE FARM¡Ê°Ê²¼¡¢THE FARM¡ËÆâ¤Î²¹Íá»ÜÀß¡Ö¤ª¤Õ¤ícafe¤«¤ê¤ó¤ÎÅò¡×¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢Åß¤ÎÌë¶õ¤ò³Ú¤·¤àÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡¦2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê³ÆÆü18:30～20:30¡Ë¡£
2·î2Æü¤Ë¸«¤é¤ì¤ëËþ·î¤Ï¡Ö¥¹¥Îー¥àー¥ó¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Åß¤ÎÌë¶õ¤Ë¤Ò¤È¤¤ïÌÀ¤ë¤¯Éâ¤«¤Ö·î¤ò³Ú¤·¤á¤ë»þ´ü¡£À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¸«¾å¤²¤ëËþ·î¤È¡¢¤¤é¤á¤¯À±¡¹--¡£
¥µ¥¦¥Ê¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¹¤á¤¿¤¢¤È¡¢¥µ¥¦¥Ê¥¬ー¥Ç¥ó¤Î¥Ç¥Ã¥¤«¤éÌë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¡È¤È¤È¤Î¤¦¡ÉÅß¤Î°ìÌë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Îー¥àー¥ó¤Î´Ñ¾Þ¤Ï2·î2Æü¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2·î24Æü¤Ï¡¢Åß¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÌë¶õ¤ò³Ú¤·¤àÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2·î¤ÎÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.thefarm.jp/topics/27759/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260123_tf_prs_krn_tentai_2_1(https://www.thefarm.jp/topics/27759/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260123_tf_prs_krn_tentai_2_1)
¡Ú¤ª¤Õ¤ícafe¤«¤ê¤ó¤ÎÅò¡Û¸ø¼°HP¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.thefarm.jp/karinnoyu/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260123_tf_prs_krn_tentai_2_2(https://www.thefarm.jp/karinnoyu/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260123_tf_prs_krn_tentai_2_2)
Æü¾ï¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Ìë¶õ¡ßÅß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤--Ìë¶õ¤ò³Ú¤·¤à¾ò·ï¤¬¤½¤í¤¦
ÇÀ±à¥ê¥¾ー¥ÈTHE FARM¤¬¤¢¤ëÀéÍÕ¸©¹á¼è»Ô¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Î·öÁû¤«¤é¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¾ì½ê¡£Ìë¤Ë¤Ï¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ëÍ¾Çò¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤ÇÀ±¶õ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅß¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¡¢¿å¾øµ¤ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À±¶õ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ì½ê¡×¤È¡Öµ¨Àá¡×¤ÎÎ¾Êý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥Ê¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÌë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¡¢¤³¤³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤È¤È¤Î¤¦¡ÉÀ±¶õÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Îー¥àー¥ó¤È¤Ï--2·î¤ÎËþ·î¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°¦¾Î
2·î¤ÎËþ·î¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¡Ö¥¹¥Îー¥àー¥ó¡ÊSnow Moon¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÌÈ¾µå¤ÇÀã¤¬Â¿¤¯¹ß¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êë¤é¤·¤ÎÃÎ·Ã¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸Æ¤ÓÌ¾¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¥¹¥Îー¥àー¥ó¡Ê2·î¤ÎËþ·î¡Ë¤Ï¡¢2·î2Æü¤ËË¬¤ì¤Þ¤¹¡£Ëþ·î¤ÎÌë¶õ¤Ï¡¢·îÌÀ¤«¤ê¤¬ÑÛ¤Èºã¤¨¤ï¤¿¤ê¡¢Åß¤é¤·¤¤ÀÅ¤±¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡È¸«¾å¤²¤ë»þ´Ö¡É¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¹¤á¤Æ¤«¤é¡¢À±¶õ¤Ø--Åß¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë´ÑÂ¬¥¹¥¿¥¤¥ë
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²¹Íá»ÜÀß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆ³Àþ¤Ç¡ÈÀ±¶õ´ÑÂ¬¤Î¥Ïー¥É¥ë¡É¤ò²¼¤²¤¿ÂÎ¸³Àß·×¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö´¨¤¤¤«¤éÃ»»þ´Ö¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤ë¡É¤³¤È¤Ç¡¢Åß¤ÎÌë¶õ¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë°ìÌë¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Î²á¤´¤·Êý¥¤¥áー¥¸¡§
- ¤Þ¤º¤ÏÅ·Á³²¹Àô¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ç¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤ë
- ¥µ¥¦¥Ê¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥Ç¥Ã¥¥Á¥§¥¢¤ä¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÌë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë
- Å·ÂÎË¾±ó¶À¤ò¤Î¤¾¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ÇËþ·î¤òÄ¯¤á¤Æ¤ß¤ë
ÃË½÷¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡È¥µ¥¦¥Ê¡ßÇ®ÇÈ¡ßËþ·î¡É--¤ª¤Õ¤ícafe¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²á¤´¤·Êý
¤ª¤Õ¤ícafe¤«¤ê¤ó¤ÎÅò¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÃË½÷¤Ç°ì½ï¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÚÃË½÷¶¦ÍÑ¥µ¥¦¥Ê¡Ê¢¨´ÛÆâÃå¤â¤·¤¯¤Ï¿åÃåÃåÍÑ¡Ë¡Û¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸·Ê¿§¡¦Æ±¤¸²¹ÅÙ´¶¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡È¤È¤È¤Î¤¤¡É¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¡¢²ÈÂ²¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Åö´Û¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü16:00¤È20:00¤Ë¥×¥í¤ÎÇ®ÇÈ»Õ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¦¥Õ¥°ー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥í¥Þ¤Î¹á¤ê¤È²»³Ú¡¢¥¿¥ª¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ëÊý¤ä½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥¦¥Õ¥°ー¥¹¤È¤Ï¡¢Ç®¤·¤¿¥µ¥¦¥Ê¥¹¥Èー¥ó¤Ë¥¢¥í¥Þ¿å¤ò³Ý¤±¤Æ¾øµ¤¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢¥¿¥ª¥ëÅù¤Ç¤¢¤ª¤¤¤ÇÇ®ÇÈ¤òÁ÷¤ë¥µ¥¦¥Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅ·ÂÎË¾±ó¶À¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥µ¥Ýー¥ÈÉÕ¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÅ·ÂÎË¾±ó¶À¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬À±¤ÎÃµ¤·Êý¤ä¥Ô¥ó¥È¤Î¹ç¤ï¤»Êý¤Ê¤É¡¢À±¶õ´ÑÂ¬¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤ÊÅ·Ê¸¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î¤¿¤á¡¢Å·ÂÎ´ÑÂ¬¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤ä¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¡ßËþ·î¤Ç¡È¤È¤È¤Î¤¤¡É¤ò¿¼¤á¤ë¿·¤·¤¤²¹ÍáÂÎ¸³
¥í¥¦¥ê¥å¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥Ç¥Ã¥¤ÇÌë¶õ¤ò¸«¾å¤²¡¢Å·ÂÎË¾±ó¶À¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à--¡£
Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤äËþ·î¡¢À±¤Î¤¤é¤á¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¸Þ´¶¤Çµ¨Àá¤òÌ£¤ï¤¦¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
THE FARM¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤²¹ÍáÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÀ±à¥ê¥¾ー¥ÈTHE FARM¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¡Ö²¹Àô¡¦¥µ¥¦¥Ê¡ß¼«Á³ÂÎ¸³¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌë¤Î³Ú¤·¤ß¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Îー¥àー¥ó´ÑÂ¬²ñ
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î2Æü(·î)¡¦2·î24Æü(²Ð)18:30～20:30
¾ì½ê¡§¤ª¤Õ¤ícafe¤«¤ê¤ó¤ÎÅò ¥µ¥¦¥Ê¥¬ー¥Ç¥ó¡ÊÀéÍÕ¸©¹á¼è»Ô¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥µ¥¦¥Ê¥¬ー¥Ç¥ó³°µ¤Íá¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤ÎÅ·ÂÎË¾±ó¶À¤Ë¤è¤ë¡ÖÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¡×
È÷¹Í¡§°Å·¸õ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³«ºÅ²ÄÈÝ¡¦¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤ª¤Õ¤ícafe¤«¤ê¤ó¤ÎÅò¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú2·î¤ÎÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.thefarm.jp/topics/27759/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260123_tf_prs_krn_tentai_2_3(https://www.thefarm.jp/topics/27759/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260123_tf_prs_krn_tentai_2_3)
¢£¤ª¤Õ¤ícafe¤«¤ê¤ó¤ÎÅò
ÀéÍÕ¸©¹á¼è»Ô¤ÎÇÀ±à¥ê¥¾ー¥ÈTHE FARMÆâ¤Ë¤¢¤ë¡É¤ª¤Õ¤ícafe¤«¤ê¤ó¤ÎÅò¡É¤Ï¡¢Å·Á³²¹Àô¤È¥µ¥¦¥Ê¡¢¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ëÌþ¤·¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¼°¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¤ä¥¢¥¦¥Õ¥°ー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â°ìÆüÃæ¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï1Ëüºý¤ÎÌ¡²è¡¦»¨»ï¡¢¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÍçÂ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.thefarm.jp/karinnoyu/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260123_tf_prs_krn_tentai_2_4(https://www.thefarm.jp/karinnoyu/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260123_tf_prs_krn_tentai_2_4)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥Õ¥¡ー¥à
2016Ç¯5·îÁÏ¶È¡£ÀéÍÕ¸©¤Ë´ØÅìºÇÂçµé¤Î¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤òÍ¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç6Ç¯Ï¢Â³¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¤·ÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿ÇÀ±à¥ê¥¾ー¥È¡ÖTHE FARM(¥¶¥Õ¥¡ー¥à)¡×¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¡£·Ð±ÄÍýÇ°¤Ï¡ÖÇÀ¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡×¡£¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼ê·Ú¤ÊÇÀ¶ÈÂÎ¸³¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó¶¡¡£
https://www.thefarm.jp/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260123_tf_prs_krn_tentai_2_5(https://www.thefarm.jp/?utm_source=prs&utm_medium=referral&utm_campaign=20260123_tf_prs_krn_tentai_2_5)
ËÜ¼Ò¡¡¡§ÀéÍÕ¸©¹á¼è»ÔÀ¾ÅÄÉô1309-29
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥Õ¥¡ー¥à
ÂåÉ½¡¡¡§ÉðÅÄ ÂÙÌÀ
ÁÏ¶ÈÆü¡§2016Ç¯5·î26Æü
»ö¶È¡¡¡§¡ÖÇÀ±à¥ê¥¾ー¥ÈTHE FARM(¥¶ ¥Õ¥¡ー¥à)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡(¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡¢¥³¥Æー¥¸¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¡¢²¹Íá»ÜÀß)
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤Î±¿±Ä
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥Õ¥¡ー¥à¡¡¹Êó
TEL ¡§0478-70-5551(10:00～18:00)
MAIL¡§info@thefarm.jp
Ã´Åö¡§ÄÇÌ¾¡¦°°